Perché il Liverpool non può lasciarsi sfuggire Diomande anche se costa 120 milioni: è l'erede perfetto di Salah

L'addio di Mohamed Salah a fine stagione lascia al Liverpool un grande problema, e Yan Diomande sembra la soluzione ideale. Purtroppo per i Reds, quest’estate potrebbero incontrare le stesse difficoltà a ingaggiarlo che i difensori dell’Ecuador hanno avuto domenica a Filadelfia nel seguirlo. In un certo senso, la sua prova strepitosa all’esordio mondiale è positiva per i Reds: dimostra perché il club crede che possa trasformare un attacco che l’anno scorso ha faticato.

La medaglia ha però un rovescio: la posizione contrattuale dell’RB Leipzig si è rafforzata grazie alla prestazione mozzafiato del nazionale ivoriano sul palcoscenico più importante del calcio. Una cifra astronomica è ormai garantita – se non lo era già – e questo rappresenta un problema per il Liverpool per due motivi.

Innanzitutto, non possono permettersi di spendere quanto nell’estate scorsa, quando investirono 450 milioni di sterline (600 milioni di dollari) in nuovi giocatori senza grandi successi. Prima ancora che finisse una stagione deludente senza trofei, era chiaro che i Reds non avevano solo bisogno di ali: servivano anche un centrocampista centrale, un terzino destro e un difensore centrale.

Per questo il Liverpool potrebbe non voler destinare gran parte del budget a un solo giocatore, aprendo la porta al Paris Saint-Germain, pronto ad aggiungere Diomande alla sua collezione di ali. Nonostante il costo, però, il Liverpool può permettersi di rinunciare a una potenziale superstar?