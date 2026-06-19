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Mark Doyle

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Perché il Liverpool non può lasciarsi sfuggire Diomande anche se costa 120 milioni: è l'erede perfetto di Salah

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Germania vs Costa d'Avorio

Nonostante l'arrivo di Victor Muñoz, il Liverpool non può lasciare che altri club ingaggino Yan Diomande, giovane fenomeno che, nella vittoria della Costa d'Avorio sull'Ecuador ai Mondiali, è sembrato il miglior sostituto di Mohamed Salah.

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L'addio di Mohamed Salah a fine stagione lascia al Liverpool un grande problema, e Yan Diomande sembra la soluzione ideale. Purtroppo per i Reds, quest’estate potrebbero incontrare le stesse difficoltà a ingaggiarlo che i difensori dell’Ecuador hanno avuto domenica a Filadelfia nel seguirlo. In un certo senso, la sua prova strepitosa all’esordio mondiale è positiva per i Reds: dimostra perché il club crede che possa trasformare un attacco che l’anno scorso ha faticato.

La medaglia ha però un rovescio: la posizione contrattuale dell’RB Leipzig si è rafforzata grazie alla prestazione mozzafiato del nazionale ivoriano sul palcoscenico più importante del calcio. Una cifra astronomica è ormai garantita – se non lo era già – e questo rappresenta un problema per il Liverpool per due motivi.

Innanzitutto, non possono permettersi di spendere quanto nell’estate scorsa, quando investirono 450 milioni di sterline (600 milioni di dollari) in nuovi giocatori senza grandi successi. Prima ancora che finisse una stagione deludente senza trofei, era chiaro che i Reds non avevano solo bisogno di ali: servivano anche un centrocampista centrale, un terzino destro e un difensore centrale.

Per questo il Liverpool potrebbe non voler destinare gran parte del budget a un solo giocatore, aprendo la porta al Paris Saint-Germain, pronto ad aggiungere Diomande alla sua collezione di ali. Nonostante il costo, però, il Liverpool può permettersi di rinunciare a una potenziale superstar?

  • luis-diaz(C)Getty Images

    Nessun sostituto di Diaz

    Il Liverpool ha pagato caro il mancato sostituto di Luis Diaz. Si pensava che Cody Gakpo potesse brillare a sinistra, mentre dietro le quinte si riteneva pronto Rio Ngumoha. Anche il nuovo acquisto Florian Wirtz sembrava adatto alle fasce. 

    Sulla fascia opposta, Salah veniva da quella che molti definiscono la migliore stagione individuale della storia della Premier, quindi non sembrava urgente cercare un erede al trono del “Re egiziano”. 

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  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Perché non ingaggiare Semenyo?

    Ngumoha ha confermato le attese, forse frenato eccessivamente; Gakpo ha ripetuto sempre lo stesso gioco aspettandosi risultati diversi; Salah ha litigato con Arne Slot; Wirtz è parso smarrito in ogni ruolo, soprattutto in Premier League.

    Il risultato è stato una squadra che, dopo i 86 gol della stagione 2024-25 chiusa con il titolo, ne ha segnati solo 63 l’anno scorso. Molti tifosi del Liverpool si sono chiesti perché il club non abbia provato a ingaggiare Antoine Semenyo a gennaio, lasciandolo andare al Manchester City per appena 64 milioni di sterline. 

    In realtà, Semenyo avrebbe dovuto essere preso già l’estate precedente: avrebbe dato un contributo prezioso in attacco. Invece Slot ha spesso schierato Federico Chiesa, di cui non si fidava, per provare a raddrizzare partite già perse. Ha funzionato solo all’esordio stagionale, poi mai più.

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  • Prima Munoz, ora Diomande?

    Nonostante l’apprezzamento di Iraola per la versatilità di Chiesa, l’italiano sembra destinato a lasciare Anfield quest’estate, soprattutto dopo l’ingaggio di Victor Munoz, ala destra velocissima utile anche al centro.

    L’acquisto a sorpresa di Muñoz, tenuto segreto fino all’ultimo, ha fatto pensare che il club avesse cambiato idea su Diomande. In realtà lo spagnolo non è mai stato visto come un’alternativa all’ivoriano, come confermato dalla notizia di giovedì sera di David Ornstein: il Liverpool ha offerto al Lipsia 100 milioni di euro per Diomande.

    Secondo altre fonti l’offerta è già stata respinta: i tedeschi vogliono trattenere il loro gioiello ancora un anno. Se il Lipsia dovesse cedere Diomande, lo farebbe solo per più di 120 milioni.

    Ma vale davvero una cifra simile dopo una sola stagione positiva in massima serie?

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUNDAFP

    Il nuovo Dembélé?

    Spendere una cifra esorbitante per un giocatore così giovane è rischioso: non tutti gli adolescenti sono pronti per un grande club. Basti pensare a Ousmane Dembélé.

    Come Diomande, il francese era diventato uno degli esterni ambidestri più ambiti del calcio mondiale dopo una stagione di grande successo in Bundesliga, ma Dembélé, come ha ammesso, ha sprecato cinque dei suoi sei anni al Barcellona prima di capire cosa serviva per eccellere ai massimi livelli con Luis Enrique al PSG.

    Tuttavia, poco fa pensare che Diomande sia altrettanto immaturo.


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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-LEIPZIGAFP

    Imparare dagli errori

    Nei primi mesi al Lipsia, la puntualità di Diomande ha destato preoccupazione. Lo scorso ottobre è stato escluso dalla partita contro il Borussia Dortmund per essere arrivato in ritardo a una riunione di squadra. «Sono ancora seccato con me stesso per quell’errore», ammette.

    «Mi sono subito scusato con l’allenatore e con la squadra per l’errore», ha spiegato. «Ogni giocatore riceve un programma e deve essere puntuale».

    Da allora l’allenatore del Lipsia, Ole Werner, non ha più avuto problemi con lui e apprezza soprattutto la sua disponibilità a lavorare per la squadra.

    «Spesso supera gli avversari senza ricorrere a finte, semplicemente perché è molto dinamico, ma ciò che per me è ancora più importante è che è molto bravo nel contropessaggio», ha detto l’allenatore tedesco parlando di un giocatore che ha contribuito con 12 gol e otto assist nella stagione 2025-26 della Bundesliga. «È una questione di atteggiamento, e lui lo dimostra».

  • Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Andrà solo meglio

    L'allenatore della Costa d'Avorio, Emerse Fae, apprezza l'impegno e il carattere di Diomande.

    «È un ragazzo con vero spirito di squadra: ride con tutti, ascolta lo staff e cerca sempre di dare il meglio. Ha grande talento e tutte le qualità che servono», ha dichiarato l’ex centrocampista del Nantes dopo la vittoria per 1-0 sull’Ecuador di sabato scorso.

    A Filadelfia Diomande ha mostrato impegno, velocità e abilità impressionanti, lasciando Fae sbalordito alla sua prima Coppa del Mondo.

    «Che altro posso dire? Non trovo parole», ha ammesso l’allenatore degli Elefanti. «Ha tantissimo talento ed è ancora molto giovane, quindi migliorerà». Ecco perché il Liverpool non vuole perdere tempo: segue anche Bradley Barcola del PSG, ma Diomande è la priorità e sembra un’occasione da cogliere subito.

    Considerando la sua rapida ascesa negli ultimi due anni, prima in Spagna e poi in Bundesliga, Fae ha ragione: Diomande può solo migliorare, e con lui anche il suo valore di mercato. Un'altra grande prova contro la Germania potrebbe far salire ulteriormente il suo prezzo.

    Diomande non è solo un problema per gli avversari, ma anche per il Liverpool: per assicurarsi il successore ideale di Salah dovrà pagare l’ingente cifra a nove cifre richiesta dal Lipsia.

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