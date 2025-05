Yamal rinnova con il Barcellona: domani la firma ufficiale, quando scade il nuovo contratto e i dettagli dell'accordo

Il giovanissimo fuoriclasse spagnolo ha deciso di legare il proprio futuro al club blaugrana: il nuovo accordo sarà valido fino al 2031.

Di dubbi non ce ne sono mai stati. Di rischi e pericoli all'orizzonte nemmeno. Ma il Barcellona ha voluto fare le cose in grande e soprattutto velocemente per archiviare la questione.

Come riferito da Fabrizio Romano, il club catalano e Lamine Yamal hanno raggiunto un accordo totale per quanto riguarda il rinnovo di contratto del gioiello classe 2008.

L'articolo prosegue qui sotto

Il giovanissimo fuoriclasse spagnolo, destinato a segnare una nuova epoca calcistica, ha legato il proprio futuro al Barcellona e ora manca soltanto la firma prima dell'annuncio ufficiale.