Yamal corre verso uno storico Pallone d'Oro, Mbappé si spegne sul più bello: le due facce di Francia-Spagna

Lamine Yamal è arrivato a questo Mondiale tra le polemiche per la gestione del suo infortunio, schiacciato dalle aspettative.
Contro Capo Verde è partito in panchina, ma in 20 minuti, da quando è entrato in campo, ha cambiato volto alla sua Nazionale.
Lui stesso, poi, aveva difeso la Spagna dalle critiche dei media dopo il deludente pareggio all'esordio contro gli africani.
"Prima del 19 luglio non sapremo chi vincerà il Mondiale, ma voi volete saperlo già oggi. Siete troppo impazienti. La Spagna ha pareggiato una partita e già si traggono conclusioni. Per voi siamo pessimi ma chi capisce di calcio sa che non è così".
Ed effettivamente ha avuto ragione lui, anche quando ha detto, sempre dopo la partita contro Capo Verde, di stare "meglio di quanto la gente pensi".
Partita dopo partita il suo ritmo è cresciuto, la sua condizione migliorata. E contro la Francia, proprio nella partita più importante, proprio nella partita più difficile, la sua stella è tornata a brillare.
Non soltanto per il rigore procurato, ma per l'intensità delle giocate, quei lampi di vero Yamal e quel goal annullato 'alla Yamal', da fenomeno vero. Un segnale, una dimostrazione, proprio quando la Spagna è pronta a giocarsi la finale Mondiale dopo 16 anni.
E non dimentichiamoci che lui, di anni, ne ha soltanto 19.