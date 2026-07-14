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Mbappe Yamal France SpainGetty Images
Marco Trombetta

Yamal corre verso uno storico Pallone d'Oro, Mbappé si spegne sul più bello: le due facce di Francia-Spagna

Coppa del Mondo
Francia vs Spagna
Francia
Spagna
K. Mbappe
L. Yamal

Yamal vince la sfida personale tra fenomeni con Mbappé, come era già successo agli ultimi Europei. E ora ha la possibilità di diventare il Pallone d'Oro più giovane di sempre.

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Yamal batte Mbappé, ancora una volta. La sfida Mondiale tra due dei fenomeni di questa generazione la vince ancora il gioiello spagnolo, che aveva sconfitto il francese già nelle semifinali degli ultimi Europei.

Proprio nella partita più importante. Yamal è tornato a brillare. Mentre Mbappé, dopo un Mondiale da trascinatore, si è spento.

  • TORNA A BRILLARE LA STELLA DI YAMAL

    Lamine Yamal è arrivato a questo Mondiale tra le polemiche per la gestione del suo infortunio, schiacciato dalle aspettative.

    Contro Capo Verde è partito in panchina, ma in 20 minuti, da quando è entrato in campo, ha cambiato volto alla sua Nazionale.

    Lui stesso, poi, aveva difeso la Spagna dalle critiche dei media dopo il deludente pareggio all'esordio contro gli africani.

    "Prima del 19 luglio non sapremo chi vincerà il Mondiale, ma voi volete saperlo già oggi. Siete troppo impazienti. La Spagna ha pareggiato una partita e già si traggono conclusioni. Per voi siamo pessimi ma chi capisce di calcio sa che non è così". 

    Ed effettivamente ha avuto ragione lui, anche quando ha detto, sempre dopo la partita contro Capo Verde, di stare "meglio di quanto la gente pensi".

    Partita dopo partita il suo ritmo è cresciuto, la sua condizione migliorata. E contro la Francia, proprio nella partita più importante, proprio nella partita più difficile, la sua stella è tornata a brillare.

    Non soltanto per il rigore procurato, ma per l'intensità delle giocate, quei lampi di vero Yamal e quel goal annullato 'alla Yamal', da fenomeno vero. Un segnale, una dimostrazione, proprio quando la Spagna è pronta a giocarsi la finale Mondiale dopo 16 anni.

    E non dimentichiamoci che lui, di anni, ne ha soltanto 19.

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  • UNO STORICO PALLONE D'ORO NEL MIRINO

    Già lo scorso anno, a 18 anni e 2 mesi, è finito secondo alle spalle di Ousmane Dembelé.

    "Pensavo che l'avrei vinto il Pallone d'Oro quel giorno del 2025, per via di molte cose che sono accadute. Ripensandoci, credo che sia stato un bene per me che l'abbia vinto Ousmane Dembélé. Oltre ad aiutarmi a crescere personalmente, non credo che fosse il momento giusto per vincerlo, perché ero ancora un ragazzino e probabilmente non avrei apprezzato appieno cosa significhi vincere un Pallone d'Oro.

    Vediamo se quest'anno sarà il mio"

    Ed effettivamente, a questo punto, le possibilità sono alte. Anche perché in questo Mondiale sembra proprio che Yamal sia sia conservato per le occasioni speciali. Come la semifinale contro la Francia, come la finalissima di New York, che in caso di vittoria potrebbe davvero consegnarli il Pallone d'Oro. Ma non un Pallone d'Oro qualunque, un Pallone d'Oro storico, perché Yamal a 19 anni diventerebbe il giocatore più giovane di sempre a vincerlo, scavalcando Ronaldo, che lo ha vinto a 21.

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  • SI E' SPENTO MBAPPE'

    E proprio nella sera in cui si è riacceso Yamal, dall'altra parte si è spento invece Mbappé, sin qui simbolo e trascinatore della Francia in questi Mondiali con 8 goal.

    Kylian ha zittito ogni tipo di critica per una stagione definita deludente, ma comunque conclusa con 42 goal, che con gli otto segnati al Mondiale diventano 50.

    Con la Francia sembrava tutto perfetto, tutto al suo posto, tutto come doveva essere. Il goal col Marocco l'emblema del suo momento magico che non si pensava potesse finire così, quasi in silenzio, senza davvero realmente lottare per dimostrare di essere il miglior giocatore al Mondo.


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