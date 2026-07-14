Yamal corre verso uno storico Pallone d'Oro, Mbappé si spegne sul più bello: le due facce di Francia-Spagna

Già lo scorso anno, a 18 anni e 2 mesi, è finito secondo alle spalle di Ousmane Dembelé.

"Pensavo che l'avrei vinto il Pallone d'Oro quel giorno del 2025, per via di molte cose che sono accadute. Ripensandoci, credo che sia stato un bene per me che l'abbia vinto Ousmane Dembélé. Oltre ad aiutarmi a crescere personalmente, non credo che fosse il momento giusto per vincerlo, perché ero ancora un ragazzino e probabilmente non avrei apprezzato appieno cosa significhi vincere un Pallone d'Oro.

Vediamo se quest'anno sarà il mio"

Ed effettivamente, a questo punto, le possibilità sono alte. Anche perché in questo Mondiale sembra proprio che Yamal sia sia conservato per le occasioni speciali. Come la semifinale contro la Francia, come la finalissima di New York, che in caso di vittoria potrebbe davvero consegnarli il Pallone d'Oro. Ma non un Pallone d'Oro qualunque, un Pallone d'Oro storico, perché Yamal a 19 anni diventerebbe il giocatore più giovane di sempre a vincerlo, scavalcando Ronaldo, che lo ha vinto a 21.