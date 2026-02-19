Wolverhampton-Arsenal diventa l'incubo di Calafiori: autorete al 94' e ora i Gunners rivedono i fantasmi

Il solito vecchio Arsenal. Quello che in un modo o nell'altro riesce sempre a complicarsi la vita, nonostante tutto sembri apparecchiato per far sì che stavolta possa essere l'anno giusto. Con un protagonista involontario: Riccardo Calafiori.
Proprio l'ex difensore del Bologna ha firmato, in pieno recupero, l'autorete che ha consentito al Wolverhampton di pareggiare clamorosamente al Molineux. Perché clamorosamente? Perché si tratta del fanalino di coda della Premier League, intanto. Di una formazione praticamente già retrocessa. E perché i Gunners erano in vantaggio per 2-0.
Se in campo il pareggio è stato deleterio per l'Arsenal, fuori rischia di esserlo ancora di più. Perché adesso sì, il Manchester City può davvero farsi vedere in maniera visibilissima nello specchietto retrovisore della capolista fin qui indiscussa del torneo.