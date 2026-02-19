Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Wolverhampton Wanderers v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Wolverhampton-Arsenal diventa l'incubo di Calafiori: autorete al 94' e ora i Gunners rivedono i fantasmi

L'ex difensore del Bologna è stato lo sfortunatissimo protagonista finale di una partita clamorosamente buttata via dalla squadra di Arteta. Ora il Manchester City può potenzialmente portarsi a -2 dalla vetta.

Pubblicità

Il solito vecchio Arsenal. Quello che in un modo o nell'altro riesce sempre a complicarsi la vita, nonostante tutto sembri apparecchiato per far sì che stavolta possa essere l'anno giusto. Con un protagonista involontario: Riccardo Calafiori.

Proprio l'ex difensore del Bologna ha firmato, in pieno recupero, l'autorete che ha consentito al Wolverhampton di pareggiare clamorosamente al Molineux. Perché clamorosamente? Perché si tratta del fanalino di coda della Premier League, intanto. Di una formazione praticamente già retrocessa. E perché i Gunners erano in vantaggio per 2-0.

Se in campo il pareggio è stato deleterio per l'Arsenal, fuori rischia di esserlo ancora di più. Perché adesso sì, il Manchester City può davvero farsi vedere in maniera visibilissima nello specchietto retrovisore della capolista fin qui indiscussa del torneo.

  • L'AUTORETE DEL 94'

    E dire che la colpa per il pareggio non è stata mica di Calafiori. Anzi: l'ex bolognese ha provato a mettere una pezza al pasticcio che hanno combinato un paio di compagni, senza riuscirci e anzi, entrando nel tabellino dalla parte sbagliata.

    Gabriel e Raya si sono infatti ostacolati in maniera goffa e scriteriata su un cross alto, lasciando in area un pallone velenoso che Edozie - peraltro entrato qualche minuto prima - ha scaricato verso la porta: lo stesso Gabriel e Calafiori hanno tentato di ribattere, ma la sfera impazzita è andata a finire contro il palo, contro il corpo dell'italiano e infine in rete.

    • Pubblicità

  • DA 0-2 A 2-2

    Saka dopo 5 minuti dall'inizio del primo tempo, quindi Hincapié una decina di minuti dopo l'intervallo: così l'Arsenal si era portata in doppio vantaggio al Molineux, dando la sensazione di avere la partita completamente sotto controllo contro l'ultima in classifica.

    Sensazione sbagliatissima. Il Wolverhampton ha accorciato subito dopo con Bueno, facendo venire i sudori freddi ai Gunners. Che puntualmente hanno combinato la frittata a pochi secondi dalla conclusione della partita, regalando un pareggio che sa di beffa se non di più.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CITY POTENZIALMENTE A -2

    Il pareggio in casa del Wolverhampton porta a 5 le lunghezze di vantaggio dell'Arsenal sul Manchester City. Ma la squadra di Guardiola non ha giocato: scenderà in campo solamente nel weekend contro il Newcastle, un giorno prima del derby da brividi che i Gunners disputeranno contro il Tottenham.

    Il City, insomma, ha ora una partita in meno rispetto all'Arsenal. E potenzialmente può considerarsi a -2 dalla vetta. Il tutto in una lotta per il titolo di Premier League che sembrava chiusa, e che ora si è incredibilmente riaperta per gli scivoloni della capolista, già fermata dal Brentford nel weekend.

  • LA CLASSIFICA DELLE PRIME POSIZIONI

    1. Arsenal 58 punti (27 partite giocate)
    2. Manchester City 53 punti (26 partite giocate)
    3. Aston Villa 50 punti (26 partite giocate)
  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Arsenal crest
Arsenal
ARS
0