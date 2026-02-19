Wolverhampton-Arsenal diventa l'incubo di Calafiori: autorete al 94' e ora i Gunners rivedono i fantasmi

E dire che la colpa per il pareggio non è stata mica di Calafiori. Anzi: l'ex bolognese ha provato a mettere una pezza al pasticcio che hanno combinato un paio di compagni, senza riuscirci e anzi, entrando nel tabellino dalla parte sbagliata.

Gabriel e Raya si sono infatti ostacolati in maniera goffa e scriteriata su un cross alto, lasciando in area un pallone velenoso che Edozie - peraltro entrato qualche minuto prima - ha scaricato verso la porta: lo stesso Gabriel e Calafiori hanno tentato di ribattere, ma la sfera impazzita è andata a finire contro il palo, contro il corpo dell'italiano e infine in rete.