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Lelio Donato

Woltemade, Sarr, Cambiaso e McKennie convocati per Juventus-Milan? Chi recupera per il posticipo: le ultime dalla Continassa

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Juventus vs Milan
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Spalletti deve ancora valutare le condizioni di parecchi giocatori in vista del big-match di domenica sera tra Juventus e Milan. In dubbio Cambiaso e McKennie, le ultime sui nuovi acquisti Sarr e Woltemade.

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Le ultime ore di calciomercato hanno portato un paio di regali a Luciano Spalletti.

Il tecnico della Juventus ha infatti accolto Sarr e Woltemade, le cui condizioni in vista del big-match di domenica 6 settembre contro il Milan però sono ancora da valutare.

Spalletti inoltre deve già far fronte ad una piccola emergenza infortuni che terrà lontano dai campi a lungo due titolari come Thuram e Yildiz.

Mentre si è fermato nuovamente anche Jeff Ekhator che ne avrà per un paio di mesi. E altri due giocatori sono in forte dubbio per Juventus-Milan.

  • SARR E WOLTEMADE SUBITO CONVOCATI?

    Partiamo dagli ultimi arrivati alla Continassa.

    Nick Woltemade sta bene. L'attaccante tedesco, preso dal Newcastle in prestito oneroso senza diritto di riscatto, venerdì 4 settembre si è allenato regolarmente insieme ai nuovi compagni.

    Se tutto andrà per il verso giusto nelle ultime sedute dunque Woltemade potrebbe essere convocato già per Juventus-Milan di domenica anche se dovrebbe partire dalla panchina.

    Discorso diverso invece per l'altro nuovo acquisto Sarr. Il centrocampista deve ancora smaltire un problema muscolare subito col Tottenham dunque sta lavorando a parte. Difficile che sia a disposizione contro il Milan.

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  • CAMBIASO, MCKENNIE, ZHEGROVA: CHI RECUPERA PER JUVENTUS-MILAN

    Non arrivano al momento buone notizie neppure dai giocatori in dubbio per Juventus-Milan.

    Andrea Cambiaso e Weston McKennie, infatti, anche venerdì 4 settembre hanno continuato a svolgere lavoro differenziato.

    Spalletti spera ancora di portarli almeno in panchina contro i rossoneri ma al momento i due sono da considerarsi in forte dubbio.

    Il primo ha rimediato una leggera distorsione alla caviglia nel finale di Juventus-Parma, mentre il secondo soffre di un affaticamento muscolare che gli ha già fatto saltare l'ultima di campionato.

    Torna invece ad allenarsi in gruppo Edon Zhegrova. Il kosovaro, rimasto fuori dalla lista UEFA, non rientra comunque nei piano di Spalletti e potrebbe partire nei prossimi giorni se si troverà una destinazione a lui gradita nei campionati dove il mercato è ancora aperto.

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  • TEMPI LUNGHI PER THURAM, YILDIZ ED EKHATOR

    La Juventus ha inoltre tre giocatori che resteranno fermi a lungo.

    Uno è ovviamente Kenan Yildiz, che è stato operato al metatarso e non tornerà in campo con la sua maglia numero 10 bianconera prima di fine novembre.

    Tempi ancora più lunghi per Khephren Thuram. Anche il francese è stato operato, ma al ginocchio, per risolvere il problema che si trascinava ormai dal finale della scorsa stagione.

    Per rivedere in campo il centrocampista bisognerà attendere addirittura l'anno nuovo. Proprio per questo Thuram è stato depennato dalla lista UEFA.

    Infine ne avrà per un paio di mesi pure Jeff Ekhator, che era appena rientrato dall'infortunio subito all'inizio dell'estate ma si è fermato di nuovo per un altro problema muscolare non di lieve entità. Il rientro è fissato a novembre.

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  • CHI GIOCA JUVENTUS-MILAN

    E quindi chi gioca Juventus-Milan?

    Per il primo big-match di questa stagione Spalletti dovrebbe puntare ancora su Kolo Muani in attacco. Ma alle sue spalle al posto di David, ceduto in prestito all'Atletico Madrid, potrebbe esserci Nico Gonzalez dal 1'.

    L'argentino è entrato benissimo contro il Parma decidendo di fatto la partita. E gode della massima stima di Spalletti che ha speso per lui parole molto importanti.

    A centrocampo scelte quasi obbligate con la conferma di Locatelli e Douglas Luiz, col brasiliano diventato ormai un punto fermo. In difesa solito ballottaggio Lucumi-Kelly col primo leggermente favorito. Celik a sinistra al posto di Cambiaso come nelle prime due giornate.

    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi (Kelly), Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Nico Gonzalez, Boga; Kolo Muani. All. Spalletti

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