Woltemade, Sarr, Cambiaso e McKennie convocati per Juventus-Milan? Chi recupera per il posticipo: le ultime dalla Continassa

Le ultime ore di calciomercato hanno portato un paio di regali a Luciano Spalletti.

Il tecnico della Juventus ha infatti accolto Sarr e Woltemade, le cui condizioni in vista del big-match di domenica 6 settembre contro il Milan però sono ancora da valutare.

Spalletti inoltre deve già far fronte ad una piccola emergenza infortuni che terrà lontano dai campi a lungo due titolari come Thuram e Yildiz.

Mentre si è fermato nuovamente anche Jeff Ekhator che ne avrà per un paio di mesi. E altri due giocatori sono in forte dubbio per Juventus-Milan.