Woltemade, Sarr, Cambiaso e McKennie convocati per Juventus-Milan? Chi recupera per il posticipo: le ultime dalla Continassa

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Le ultime ore di calciomercato hanno portato un paio di regali a Luciano Spalletti.
Il tecnico della Juventus ha infatti accolto Sarr e Woltemade, le cui condizioni in vista del big-match di domenica 6 settembre contro il Milan però sono ancora da valutare.
Spalletti inoltre deve già far fronte ad una piccola emergenza infortuni che terrà lontano dai campi a lungo due titolari come Thuram e Yildiz.
Mentre si è fermato nuovamente anche Jeff Ekhator che ne avrà per un paio di mesi. E altri due giocatori sono in forte dubbio per Juventus-Milan.