Woltemade racconta un retroscena sul trasferimento alla Juventus: cosa gli ha detto Tonali prima di firmare con i bianconeri

Nick Woltemade si presenta alla Juventus e a tutto il calcio italiano.
L'attaccante tedesco, arrivato in prestito dal Newcastle nell'ultimo giorno del mercato estivo, ha dichiarato in un'intervista a Dazn: "Posso giocare come numero 10 alle spalle del centravanti, muovendomi intorno a lui come ho fatto allo Stoccarda e come ho già fatto contro il Milan con Kolo Muani, ma siamo intercambiabili. Spero di poter replicare quella stagione allo Stoccarda in cui ho segnato 17 goal e ho vinto la coppa di Germania, mi piacerebbe riuscirci anche qui".