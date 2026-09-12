Woltemade racconta un retroscena sul trasferimento alla Juventus: cosa gli ha detto Tonali prima di firmare con i bianconeri

"Essere nella stessa frase con Ibrahimovic per di più pronunciata da Buffon è incredibile, quando senti giocatori di quel livello parlare di te è una gran bella sensazione, quindi ho apprezzato davvero tanto quello che ha detto su di me paragonandomi a Ibrahimovic e spero di poter dire un giorno di esserci riuscito a replicare quello che ha fatto e mettere una spunta su questo obiettivo. Buffon è una leggenda, solo il fatto che pronunci il mio nome mi rende orgoglioso".





"Ibrahimovic è sempre stato un punto di riferimento per me, è stato un giocatore che ho amato guardare, per tecnica, per abilità e agilità, ho imparato tanto guardandolo. È un idolo per me da sempre".



