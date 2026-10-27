Woltemade in crescita mentre Kolo Muani fatica: cambiano le gerarchie nell'attacco della Juventus?

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La stagione di Randal Kolo Muani non decolla. E ora il suo posto fisso nell'attacco della Juventus non appare più così scontato.
Certo, al momento Spalletti non ha di fatto reali alternative nel ruolo. Ma già a Genova il francese potrebbe comunque osservare un turno di riposo.
Non una bocciatura, sia chiaro, ma semplice turnover. Almeno per il momento. Perché nei prossimi mesi, se il rendimento di Kolo Muani non dovesse migliorare, le cose potrebbe clamorosamente cambiare.
Anche perché intanto Nick Woltemade appare in netta crescita rispetto alle prime timide prestazioni fornite in maglia bianconera.