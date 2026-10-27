Woltemade in crescita mentre Kolo Muani fatica: cambiano le gerarchie nell'attacco della Juventus?

Spalletti lo ha prima bacchettato, poi coccolato e infine aspettato. Ma ad oggi il rendimento di Randal Kolo Muani è insufficiente.

L'attaccante francese, fortemente voluto e inseguito per varie sessioni di mercato dalla Juventus, ha giocato sempre titolare nelle prime otto giornate di campionato.

Ma i numeri realizzativi di Kolo Muani sono impietosi: un goal segnato a Cagliari, peraltro prima di sbagliarne un altro poco dopo, e un assist contro il Sassuolo.

Leggermente meglio è andata in Europa League dove, pur partendo due volte su tre dalla panchina, ha realizzato due reti e fornito un altro assist.

Poco, troppo poco comunque per chi in estate si è preso la maglia numero 9 della Juventus.