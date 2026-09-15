Woltemade guiderà la Juve di coppa: Spalletti in Europa cambia, tutte le novità previste

Chi viaggia verso il rientro è anche Weston McKennie. L’americano è pronto a giocare e in Europa League potrebbe addirittura farlo dall’inizio. Sarebbe un’ottima notizia per Luciano Spalletti che spera di ritrovare uno dei suoi punti di forza della scorsa stagione. Se dovesse riuscire a farcela dal primo minuto, il texano potrebbe concedere un turno di riposo a uno fra Douglas Luiz e Koopmeiners.



