Woltemade guiderà la Juve di coppa: Spalletti in Europa cambia, tutte le novità previste

Debutto europeo in arrivo per la Juventus di Luciano Spalletti. L’Europa League attende i bianconeri e offre loro una grande chance di accantonare subito il disastroso posticipo domenicale contro il Sassuolo.
La sconfitta di Reggio Emilia contro i neroverdi ha fatto male, malissimo, alimentando dubbi di natura tecnica e gestionale.
A Torino giovedì sera arriverà un avversario altrettanto in difficoltà, il NEC, capace di ottenere 1 punto nelle ultime 3 di Eredivisie. Ma che Juve è lecito attendersi?