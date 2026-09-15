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US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Woltemade guiderà la Juve di coppa: Spalletti in Europa cambia, tutte le novità previste

Europa League
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Juventus vs NEC Nijmegen

A Torino giovedì arriva il NEC, l’allenatore di Certaldo cambierà la formazione iniziale, dando una chance all’ex Newcastle.

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Debutto europeo in arrivo per la Juventus di Luciano Spalletti. L’Europa League attende i bianconeri e offre loro una grande chance di accantonare subito il disastroso posticipo domenicale contro il Sassuolo. 

La sconfitta di Reggio Emilia contro i neroverdi ha fatto male, malissimo, alimentando dubbi di natura tecnica e gestionale.

A Torino giovedì sera arriverà un avversario altrettanto in difficoltà, il NEC, capace di ottenere 1 punto nelle ultime 3 di Eredivisie. Ma che Juve è lecito attendersi?


  • NICK CONTRO IL NEC

    Contro la formazione di Nijmegen avrà, quasi certamente, una maglia Nick Woltemade dall’inizio. Il tedesco poteva già partire dal primo minuto in Emilia, ma alla fine la scelta di Spalletti è ricaduta su Kolo Muani. In Europa League non sarà così: spazio garantito all’ex Newcastle, da capire se in coppia con l’ex Tottenham o in solitaria. 

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  • MCKENNIE POTREBBE PARTIRE DALL’INIZIO

    Chi viaggia verso il rientro è anche Weston McKennie. L’americano è pronto a giocare e in Europa League potrebbe addirittura farlo dall’inizio. Sarebbe un’ottima notizia per Luciano Spalletti che spera di ritrovare uno dei suoi punti di forza della scorsa stagione. Se dovesse riuscire a farcela dal primo minuto, il texano potrebbe concedere un turno di riposo a uno fra Douglas Luiz e Koopmeiners. 


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  • LUCUMÌ RIPOSA, SI SCALDANO IN DUE

    Fra coloro che potrebbero non giocare in Europa League c’è anche Lucumì. L’ex Bologna è anche uscito acciaccato dal Mapei Stadium e, dunque, contro il NEC potrebbe esserci spazio per almeno uno fra Kelly e Gatti. 


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  • NON RIVOLUZIONE MA TANTA ROTAZIONE

    Quella di Spalletti non sarà una rivoluzione, ma una necessaria rivisitazione della formazione che ha iniziato a Sassuolo. Un mix fra rotazione, necessità di dare riposo a qualcuno ed esplorazione di nuove soluzioni, visto che le cose in casa bianconera non stanno andando come auspicato. L’Europa, dunque, offrirà a Luciano la chance di risalire la china. 

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