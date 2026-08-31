Woltemade è l'attaccante che serve alla Juventus? Il paragone con Messi, pochi goal e non ama i colpi di testa: dove giocherà con Spalletti

Woltemade è un profilo giovane ma non giovanissimo. Anche perché è esploso in ritardo rispetto a quanto era lecito attendersi considerate le sue indubbie qualità.

Nonostante abbia debuttato in Bundesliga a soli 17 anni con la maglia del Werder Brema, ci ha messo un bel po' per affermarsi ad alti livelli. Tanto che a vent'anni era finito in prestito addirittura nella terza serie tedesca con l'Elversberg, dove ha segnato dieci goal e fornito nove assist in trentuno presenze.

L'esplosione è così arrivata solo nella stagione allo Stoccarda, ovvero quella che ancora oggi resta la migliore di Woltemade a livello realizzativo anche se si è fermato a diciassette goal di cui dodici in Bundesliga. Non esattamente numeri da bomber, insomma.

Nell'ultima stagione, la prima al Newcastle, invece il tedesco ha realizzato otto goal in Premier per un totale di undici in cinquantuno presenze complessive tra campionato e coppe.



