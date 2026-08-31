Woltemade è l'attaccante che serve alla Juventus? Il paragone con Messi, pochi goal e non ama i colpi di testa: dove giocherà con Spalletti

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La Juventus ha messo il colpo in canna. Carnevali e Massara stringono col Newcastle per Nick Woltemade.
Una volta annusata la possibilità di ottenere il prestito del giovane attaccante tedesco, infatti, la dirigenza bianconera dopo aver piazzato Jonathan David all'Atletico Madrid ha deciso di mollare Zirkzee e puntare su di lui.
Woltemade è reduce da una stagione tutt'altro che esaltante in Premier League anche se l'inizio era stato molto promettente. E ha qualità tecniche indiscutibili.
Ma per caratteristiche, altezza a parte, non sembra esattamente il tipo di attaccante che Luciano Spalletti chiede ormai da mesi.