Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Nick Woltemade Newcastle 2026 pre-seasonGetty
Lelio Donato

Woltemade è l'attaccante che serve alla Juventus? Il paragone con Messi, pochi goal e non ama i colpi di testa: dove giocherà con Spalletti

Calciomercato
Juventus

La Juventus ha scelto Nick Woltemade per rinforzare il suo attacco ma il tedesco, reduce da una stagione non esaltante al Newcastle, non è il classico numero 9 che chiedeva Spalletti.

Pubblicità
50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

La Juventus ha messo il colpo in canna. Carnevali e Massara stringono col Newcastle per Nick Woltemade.

Una volta annusata la possibilità di ottenere il prestito del giovane attaccante tedesco, infatti, la dirigenza bianconera dopo aver piazzato Jonathan David all'Atletico Madrid ha deciso di mollare Zirkzee e puntare su di lui.

Woltemade è reduce da una stagione tutt'altro che esaltante in Premier League anche se l'inizio era stato molto promettente. E ha qualità tecniche indiscutibili.

Ma per caratteristiche, altezza a parte, non sembra esattamente il tipo di attaccante che Luciano Spalletti chiede ormai da mesi.

  • UN 9 MEZZO E IL PARAGONE CON MESSI

    Per fare capire quanto Woltemade sia lontano da un profilo 'alla Vlahovic' basti pensare che in patria anni fa era stato accostato addirittura a Lionel Messi.

    La sua qualità migliori infatti sono la capacità di dialogare con i compagni palla a terra grazie ad una tecnica di base e un'agilità sorprendenti per un giocatore della sua stazza.

    Qualità che nella scorsa stagione hanno indotto Howe a utilizzare Woltemade in posizione più arretrata rispetto a quella del classico numero 9.

    L'obiettivo era quello di sfruttare la sua tecnica per fare partire l'azione. Una specie di trequartista, insomma. Seppure con caratteristiche fisiche atipiche per chi gioca in quel ruolo.

    • Pubblicità

  • MEGLIO CON I PIEDI CHE CON LA TESTA

    C'è un'altra caratteristiche che conferma come Woltemade non sia esattamente l'ariete d'area di rigore richiesto da Spalletti.

    L'attaccante tedesco, nonostante sia alto 198 cm, non ama colpire di testa. Ovvero uno dei fondamentali che secondo il tecnico bianconero è mancato ad esempio durante il primo tempo di Juventus-Parma.

    Woltemade è infatti emerso fin dalla selezioni giovanili più per le qualità palla al piede che per quelle aeree. Anche se il fisico gli permette ovviamente di dire la sua anche sui palloni alti.

    L'icona del Newcastle, Alan Shearer, inoltre ha sottolineato come Woltemade non dia il necessario contributo in fase difensiva soprattutto nel necessario lavoro di pressing che si richiede ad un attaccante moderno.

    "Non ha grande energia né velocità, ma altri punti di forza" aveva dichiarato Shearer al podcast 'Rest is Football'.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • NON È UN BOMBER

    Woltemade è un profilo giovane ma non giovanissimo. Anche perché è esploso in ritardo rispetto a quanto era lecito attendersi considerate le sue indubbie qualità.

    Nonostante abbia debuttato in Bundesliga a soli 17 anni con la maglia del Werder Brema, ci ha messo un bel po' per affermarsi ad alti livelli. Tanto che a vent'anni era finito in prestito addirittura nella terza serie tedesca con l'Elversberg, dove ha segnato dieci goal e fornito nove assist in trentuno presenze.

    L'esplosione è così arrivata solo nella stagione allo Stoccarda, ovvero quella che ancora oggi resta la migliore di Woltemade a livello realizzativo anche se si è fermato a diciassette goal di cui dodici in Bundesliga. Non esattamente numeri da bomber, insomma.

    Nell'ultima stagione, la prima al Newcastle, invece il tedesco ha realizzato otto goal in Premier per un totale di undici in cinquantuno presenze complessive tra campionato e coppe.


    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • COME PUÒ GIOCARE ALLA JUVE

    Dove può giocare Woltemade nella Juventus di Spalletti?

    Come detto, specie nell'ultima parte della scorsa stagione, è stato spesso utilizzato da Howe in posizione da numero 10 dunque alle spalle della prima punta.

    Una posizione in cui d'altronde il tecnico bianconero aveva chiesto rinforzi, alla ricerca di qualità per scardinare le difese più chiuse. Woltemade in tal senso potrebbe essere il profilo giusto.

    Meno se invece Spalletti preferiva un cecchino dell'area di rigore, bravo a capitalizzare i tanti cross che arrivano dalle fasce.

    Woltemade, insomma, potrebbe giocare spesso insieme a Randal Kolo Muani e non al suo posto. Specie considerata la lunga assenza di Kenan Yldiz.

    Ai tempi dello Stoccarda infatti faceva stabilmente coppia con un'altra punta, che fosse Undav o Demirovic.


  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Milan crest
Milan
MIL