Woltemade alla Juventus, da colpo da 90 milioni a flop: cosa non ha funzionato al Newcastle

Un anno fa, il Newcastle batteva il Bayern nella corsa all’acquisto dallo Stoccarda di Nick Woltemade. L’operazione, costata 85 milioni di euro più 5 di bonus, un record per il club, era stata vista come un colpo da maestro dopo la qualificazione alla Champions League 2025/26. Eddie Howe era entusiasta di aver chiuso l’affare verso la fine del mercato estivo, prendendo il tedesco come sostituto di Alexander Isak, diretto verso il Liverpool.

"Risponde perfettamente al profilo che cercavamo per rafforzare l'attacco - dichiarava l'allora allenatore del Newcastle - È forte sotto molti aspetti: ha ottime doti tecniche, è una minaccia in uno dei campionati più importanti d'Europa e, essendo ancora giovane, ha ampi margini di crescita. Ha anche un carattere fantastico e siamo lieti di accoglierlo nel gruppo".

Nel frattempo i Magpies avevano acquistato Yoanne Wissa dal Brentford nell’ultimo giorno di mercato, ma l’attaccante congolese si è subito infortunato al ginocchio, lasciando Woltemade come prima scelta di Howe nel ruolo di numero 9. Dopo un solo anno, però, il ventiquattrenne sta per andarsene per approdare alla Juventus. Già a febbraio la BILD sosteneva, in tono quasi ironico, che Woltemade fosse “insoddisfatto” e che avrebbe voluto... tornare allo Stoccarda o passare al Bayern. La notizia era arrivata da un giornalista noto per il proprio sarcasmo. Ma talkSPORT aggiungeva che il Newcastle lo avrebbe effettivamente ceduto per la cifra giusta.

Woltemade, alla fine, non ha mai espresso il suo massimo livello a Tyneside. Ed è per questo che le strade con il Newcastle si stanno per separare. Una separazione che sembra convenire a tutti dopo quel che è accaduto nella passata stagione.