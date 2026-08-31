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Nick Woltemade Newcastle GFXGetty/GOAL
James Westwood

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Woltemade alla Juventus, da colpo da 90 milioni a flop: cosa non ha funzionato al Newcastle

Analysis
Newcastle United
N. Woltemade
Premier League
Champions League
Storie
Barcellona vs Newcastle United

Un anno fa il tedesco veniva strapagato dai Magpies per strapparlo allo Stoccarda, ma la sua annata è stata deludente: alla Juve sta per arrivare un gigante addormentato.

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Un anno fa, il Newcastle batteva il Bayern nella corsa all’acquisto dallo Stoccarda di Nick Woltemade. L’operazione, costata 85 milioni di euro più 5 di bonus, un record per il club, era stata vista come un colpo da maestro dopo la qualificazione alla Champions League 2025/26. Eddie Howe era entusiasta di aver chiuso l’affare verso la fine del mercato estivo, prendendo il tedesco come sostituto di Alexander Isak, diretto verso il Liverpool.

"Risponde perfettamente al profilo che cercavamo per rafforzare l'attacco - dichiarava l'allora allenatore del Newcastle - È forte sotto molti aspetti: ha ottime doti tecniche, è una minaccia in uno dei campionati più importanti d'Europa e, essendo ancora giovane, ha ampi margini di crescita. Ha anche un carattere fantastico e siamo lieti di accoglierlo nel gruppo".

Nel frattempo i Magpies avevano acquistato Yoanne Wissa dal Brentford nell’ultimo giorno di mercato, ma l’attaccante congolese si è subito infortunato al ginocchio, lasciando Woltemade come prima scelta di Howe nel ruolo di numero 9. Dopo un solo anno, però, il ventiquattrenne sta per andarsene per approdare alla Juventus. Già a febbraio la BILD sosteneva, in tono quasi ironico, che Woltemade fosse “insoddisfatto” e che avrebbe voluto... tornare allo Stoccarda o passare al Bayern. La notizia era arrivata da un giornalista noto per il proprio sarcasmo. Ma talkSPORT aggiungeva che il Newcastle lo avrebbe effettivamente ceduto per la cifra giusta.

Woltemade, alla fine, non ha mai espresso il suo massimo livello a Tyneside. Ed è per questo che le strade con il Newcastle si stanno per separare. Una separazione che sembra convenire a tutti dopo quel che è accaduto nella passata stagione.

  • Eintracht Braunschweig v VfB Stuttgart - DFB Cup: Round OneGetty Images Sport

    IL BAYERN E GLI "IDIOTI" DEL NEWCASTLE

    Soprannominato il “Lionel Messi da due metri”, a Stoccarda Woltemade è stato celebrato per la sua capacità di tenere palla e per i suoi piedi incredibilmente rapidi. Divenuto noto in Germania dopo il passaggio dal Werder Brema allo Stoccarda nell’agosto 2024, ha segnato 17 goal in 33 presenze contribuendo alla vittoria della DFB-Pokal nella sua stagione d’esordio. 

    Woltemade ha poi guidato la Germania Under 21 in finale agli Europei 2025, vincendo la Scarpa d’Oro con sei goal in cinque match, ed esordito in Nazionale maggiore giocando 61 minuti nella semifinale di Nations League persa 2-1 contro il Portogallo. 

    Il suo cartellino da 85 milioni (90 con i bonus) ha però sollevato dubbi. Leggenda del Bayern e membro del consiglio di amministrazione, Karl-Heinz Rummenigge ha dichiarato a BR Sport: "Onestamente, quando è emersa la vicenda Woltemade e la richiesta dello Stoccarda, io, Uli Hoeness, Herbert Hainer, Jan Dreesen e Max Eberl abbiamo pensato: “Ragazzi, stiamo superando un limite che non è più accettabile. Non dobbiamo soddisfare ogni richiesta solo per accontentare qualcuno, soprattutto i finanziatori dello Stoccarda”.

    Non posso che congratularmi con quelli dello Stoccarda per aver trovato – userò le virgolette – un “idiota” disposto a pagare una cifra del genere. Perché noi a Monaco non l’avremmo certo fatto".

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  • Nick Woltemade of Newcastle United celebrates scoringGetty Images

    "IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE"

    Le parole di Rummenigge sono state liquidate come amare, dato che Woltemade è partito molto forte con la maglia del Newcastle. Ha infatti segnato cinque goal nelle prime sei da titolare e, andando a segno nelle prime tre gare a St James' Park, è entrato nel ristretto club di cui facevano già parte Alan Shearer e Les Ferdinand. 

    L’attaccante, ha ricevuto elogi da Howe dopo la vittoria per 4-0 sul Union Saint-Gilloise in Champions League, dove ha aperto le marcature e convinto come centravanti.

    "Ha giocato davvero bene. Il suo gioco di collegamento è fondamentale e oggi è stato eccellente. Ha un grande potenziale - ha dichiarato Howe - Ci sono aspetti in cui vogliamo di più. Le sue qualità principali sono l’abilità tecnica e il fiuto per il goal, una grande risorsa. E, naturalmente, la sua statura e la sua presenza in campo. È un inizio entusiasmante, ma soprattutto è motivato: vuole impegnarsi e migliorare. Il meglio deve ancora venire".

    A quel punto, al Newcastle nessuno sentiva troppo la mancanza di Isak. Woltemade ha poi conquistato un posto da titolare nella Germania nelle qualificazioni ai Mondiali, segnando quattro goal nelle pause di ottobre e novembre, e ha soddisfatto anche Julian Nagelsmann.

    "Il suo adattamento è stato molto positivo. Trasferirsi in un altro Paese con un calcio diverso non è mai facile - ha dichiarato in quell'occasione l'ex ct tedesco - Ha già segnato, si trova bene in città e la situazione è ottima per tutti".

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  • Sunderland v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    L'UMILIAZIONE DEL DERBY

    Woltemade non ha mantenuto la forma iniziale con il Newcastle, segnando solo tre goal nelle ultime 13 partite di Premier League del 2025. Ha anche segnato un autogol nel primo derby Tyne-Wear in Premier League dal 2016, regalando al Sunderland una vittoria per 1-0 allo Stadium of Light.

    In avvio di ripresa Mukiele ha crossato dalla destra e Woltemade, nel tentativo di allontanare di testa, ha sbagliato il tempo dell’intervento, deviando la palla oltre l’incolpevole portiere del Newcastle Ramsdale. Anche l'ex rossonero Thiaw ha avuto delle responsabilità: si trovava in una posizione migliore per liberare l’area alle spalle del compagno di Nazionale. Ma l’errore è rimasto comunque insolito, visto che nessun giocatore del Sunderland lo stava pressando.

    Shearer, però, era più preoccupato per la sua prova generale che per l’errore.

    "Tecnicamente è bravo, ma domenica non lo è stato. Il suo problema è che non sa pressare - ha dichiarato l’icona dei Magpies nel podcast “Rest is Football” - Eravamo schierati con un 4-5-1 senza pressare. Non ha grande energia né velocità, ma altri punti di forza. Il successo del Newcastle con Howe si basa su alta intensità e pressing, che lui non garantisce. È uno dei motivi per cui la squadra ha faticato in trasferta".

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  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    UN GOAL IN 19 PARTITE

    Quel risultato ha lasciato il Newcastle dodicesimo a metà dicembre, a quattro punti dal Sunderland e a 14 dall’Arsenal capolista. L’euforia per la Carabao Cup e il quinto posto dell’anno prima era svanita, sostituita dalla frustrazione dei tifosi, che puntavano a un salto di qualità. Le critiche hanno colpito soprattutto Woltemade per il suo ingaggio.

    Nella gara successiva, però, il tedesco ha zittito per un attimo le critiche segnando entrambe le reti nel 2-2 contro il Chelsea. Dopo il fischio finale l’ex attaccante del Werder Brema ha espresso il suo sollievo ai giornalisti: "Ho dovuto fare i conti con l’autogol. Nel calcio può succedere, fa parte del gioco. Ora ho segnato due goal e voglio continuare così, l’avete visto dalla mia reazione. Sono rimasto contento della reazione dei tifosi, non è normale che reagiscano in questo modo". 

    "Volevo segnare per dire grazie - ha proseguito Woltemade dopo quella partita - Oggi avevo fiducia, anche grazie ai tifosi che mi sostenevano: il mio Instagram era pieno di messaggi. Se si è gentili con un giocatore, si riceve gentilezza in cambio. Mi trovo davvero bene qui".

    Tuttavia quella prova non è stata un trampolino di lancio: da allora Woltemade ha giocato 19 match di campionato segnando solo una volta, alla penultima contro il West Ham, e a più riprese ha perso pure il posto da titolare nella squadra di Howe.

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  • Aston Villa v Newcastle United - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    IL CAMBIO DI RUOLO

    Sorprendentemente, stato Anthony Gordon il vero rivale di Woltemade. Howe ha spesso provato il tedesco in mediana e l'attuale giocatore del Barcellona come punta, con buoni risultati. Il Newcastle è risalito al nono posto in Premier League, avvicinandosi all’Europa, anche se alla fine ha chiuso dodicesimo, mancando malamente la qualificazione alle coppe.

    "Abbiamo sempre visto Nick come un nove arretrato. Le sue migliori giocate nascono partendo avanti e poi scendendo più in profondità - ha spiegato Howe - Mi ha impressionato".

    Non è stata però la ripetizione del successo avuto da Joelinton. Woltemade non sembra a suo agio nel ruolo ibrido di “8”, come dimostrato nella gara persa per 3-1 contro il Manchester City in FA Cup: solo 28 tocchi, nove passaggi e due contrasti vinti prima di uscire, sovrastato dal trio di centrocampo del City (O’Reilly, Reijnders, Nico Gonzalez).

    Il tedesco ha qualità da trequartista, ma il 4-3-3 di Howe non lo prevedeva. E, da centravanti, risulta ancora troppo lento palla al piede e senza. Per questo, negli ottavi di Champions League contro il Barcellona, con Gordon out per malattia, ha giocato Osula. Nonostante le dichiarazioni di facciata, Howe non sembrava fidarsi pienamente di lui.

  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    IL GIGANTE ADDORMENTATO

    Secondo ilTelegraph, il Newcastle crede che Woltemade potesse diventare il centravanti titolare dopo un precampionato completo. I suoi obiettivi: smarcarsi più in fretta e usare la fisicità per arrivare su cross e piazzati. Ma alla fine non sarà così. 

    Le prestazioni mediocri dello scorso campionato lo hanno inserito nella lista degli acquisti meno prolifici della Premier League. Gli appena 8 goal in 33 presenze di Premier League non sono sufficienti per definire positiva la sua annata. E così il Newcastle, dopo le voci sul Napoli, è pronto a cederlo alla Juventus in prestito per consentirgli di cercare riscatto. 

    Oggi, di fatto, Woltemade è un gigante addormentato. E se non si sveglia, anche la sua esperienza a Torino rischia di essere piena di difficoltà come lo è stata quella in Inghilterra.

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