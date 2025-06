Wirtz al Liverpool è un trasferimento da record: l'acquisto più costoso nella storia dei Reds, incasso più alto di sempre in Bundesliga

Il trasferimento di Wirtz dal Bayer Leverkusen è tra i più "grossi" di sempre nel calcio: tutti i record che supererà.

Nonostante non sia ancora metà giugno e il mercato (dopo la mini sessione extra per il Mondiale per Club) inizierà ufficialmente il 1 luglio, c'è già l'operazione dell'estate 2025.

Si tratta del trasferimento di Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen al Liverpool; i Reds hanno trovato l'accordo con il giocatore ma soprattutto sono riusciti a soddisfare le altissime richieste del club tedesco.

Il Liverpool è arrivato ad offirre infatti fino a 137 milioni di euro, bonus compresi, avvicinandosi quindi all'iniziale richiesta da 150 milioni. L'intesa tra i club è stata raggiunta e si tratterà di uno dei trasferimenti più costosi di sempre, che infrangerà diversi record.