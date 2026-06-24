"Why not us?" - Dentro il sogno di Mauricio Pochettino: come l'argentino sta già lasciando un'eredità negli Stati Uniti

IRVINE, California — L'ufficio di Mauricio Pochettino, ai piani inferiori dell'hotel degli USA ai Mondiali, offre una vista mozzafiato sull'Oceano Pacifico.

"Ventiquattro ore su ventiquattro, lì si vede gente che fa surf", dice Pochettino mentre osserva il sole che sta appena iniziando a tramontare sull’oceano. "È un po’ noioso, no? Stanno aspettando l’onda perfetta, e quella non arriva mai".

La frase sintetizza la mentalità del ct, che non vuole limitarsi ad aspettare. La sua psicologia si legge anche sugli scarabocchi alle sue spalle: citazioni, mantra, omaggi e riflessioni, tutti scritti di suo pugno. Sopra tutte, però, spiccano sei lettere giganti.

Why not?

Quelle due parole, spiega Pochettino ai giornalisti riuniti nel suo ufficio, sono al centro di tutto. Sono il motivo per cui ha accettato l’incarico e quello per cui ha superato i momenti più difficili. Le ripete a sé ogni giorno e le trasmette ai giocatori. Ricorda bene la prima volta che le ha pronunciate, con spontaneità. Forse per questo contano così tanto: lui e i giocatori ne avevano bisogno.

Quel momento risale a novembre, durante quella che sembrava una normale riunione di squadra. La nazionale statunitense è entrata in quella stanza aspettandosi un discorso di gruppo; ne è uscita con un ideale.

"Non mi preparo mai per le riunioni - dice Pochettino - Certo, mi preparo mentalmente, ma alla fine è più una questione di intuizione, sensazioni o emozioni. In quel momento ho detto: “Forza ragazzi! Mi state ascoltando e dobbiamo crederci. Perché non noi? Perché no? Possiamo battere questi avversari, anche se nessuno ci crede”.

Pochettino ci crede, e lo stesso fanno i giocatori. Per tutta l’estate se lo sono ripetuti: "Perché no?".

Nelle prime due gare hanno trasformato quelle parole in fatti: 4-1 al Paraguay e 2-0 all’Australia. Ora la domanda non rimbalza più solo nella loro sala riunioni, ma tra gli spettatori di tutto il mondo: perché non potrebbero vincerlo, questo Mondiale? E che succederebbe se ci riuscissero?

Alla fine solo una squadra alzerà il trofeo e i bookmaker non puntano sugli Stati Uniti, ma ora molti ci credono. In un certo senso, Pochettino ha già portato a termine il suo compito. È arrivato negli Stati Uniti e ha trovato un Paese assetato di speranza; ora quel Paese potrebbe averla trovata in lui e in questa squadra che cerca la propria onda perfetta.

"Si tratta di far parte di qualcosa che lasci un’eredità - dice - La vera eredità è il legame tra la nazionale e i tifosi. Vogliamo vincere, ma l’eredità vera è questa".

L’eredità di Pochettino si definirà nelle prossime settimane. Con il passaggio ai sedicesimi già sicuro, resta ancora molto da scrivere. Finora tutto sta andando secondo i piani, anche se non è sempre stato così. Le citazioni appese dietro la scrivania di Pochettino lo dimostrano: non sono tutte positive o ottimistiche, ma servono a ricordare a lui, ai giocatori e a chiunque altro come tutto ciò si sia costruito.