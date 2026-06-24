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Mauricio Pochettino GFXGOAL
Ryan Tolmich

"Why not us?" - Dentro il sogno di Mauricio Pochettino: come l'argentino sta già lasciando un'eredità negli Stati Uniti

Coppa del Mondo
USA
Analysis
M. Pochettino
Storie
Turchia vs USA

Dalle riflessioni sul surf a una parete di citazioni scritte a mano, l'allenatore argentino alimenta il sogno mondiale della nazionale statunitense. E intanto il suo slogan è virale.

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IRVINE, California — L'ufficio di Mauricio Pochettino, ai piani inferiori dell'hotel degli USA ai Mondiali, offre una vista mozzafiato sull'Oceano Pacifico.

"Ventiquattro ore su ventiquattro, lì si vede gente che fa surf", dice Pochettino mentre osserva il sole che sta appena iniziando a tramontare sull’oceano. "È un po’ noioso, no? Stanno aspettando l’onda perfetta, e quella non arriva mai".

La frase sintetizza la mentalità del ct, che non vuole limitarsi ad aspettare. La sua psicologia si legge anche sugli scarabocchi alle sue spalle: citazioni, mantra, omaggi e riflessioni, tutti scritti di suo pugno. Sopra tutte, però, spiccano sei lettere giganti.

Why not?

Quelle due parole, spiega Pochettino ai giornalisti riuniti nel suo ufficio, sono al centro di tutto. Sono il motivo per cui ha accettato l’incarico e quello per cui ha superato i momenti più difficili. Le ripete a sé ogni giorno e le trasmette ai giocatori. Ricorda bene la prima volta che le ha pronunciate, con spontaneità. Forse per questo contano così tanto: lui e i giocatori ne avevano bisogno.

Quel momento risale a novembre, durante quella che sembrava una normale riunione di squadra. La nazionale statunitense è entrata in quella stanza aspettandosi un discorso di gruppo; ne è uscita con un ideale.

"Non mi preparo mai per le riunioni - dice Pochettino - Certo, mi preparo mentalmente, ma alla fine è più una questione di intuizione, sensazioni o emozioni. In quel momento ho detto: “Forza ragazzi! Mi state ascoltando e dobbiamo crederci. Perché non noi? Perché no? Possiamo battere questi avversari, anche se nessuno ci crede”.

Pochettino ci crede, e lo stesso fanno i giocatori. Per tutta l’estate se lo sono ripetuti: "Perché no?".

Nelle prime due gare hanno trasformato quelle parole in fatti: 4-1 al Paraguay e 2-0 all’Australia. Ora la domanda non rimbalza più solo nella loro sala riunioni, ma tra gli spettatori di tutto il mondo: perché non potrebbero vincerlo, questo Mondiale? E che succederebbe se ci riuscissero?

Alla fine solo una squadra alzerà il trofeo e i bookmaker non puntano sugli Stati Uniti, ma ora molti ci credono. In un certo senso, Pochettino ha già portato a termine il suo compito. È arrivato negli Stati Uniti e ha trovato un Paese assetato di speranza; ora quel Paese potrebbe averla trovata in lui e in questa squadra che cerca la propria onda perfetta.

"Si tratta di far parte di qualcosa che lasci un’eredità - dice - La vera eredità è il legame tra la nazionale e i tifosi. Vogliamo vincere, ma l’eredità vera è questa".

L’eredità di Pochettino si definirà nelle prossime settimane. Con il passaggio ai sedicesimi già sicuro, resta ancora molto da scrivere. Finora tutto sta andando secondo i piani, anche se non è sempre stato così. Le citazioni appese dietro la scrivania di Pochettino lo dimostrano: non sono tutte positive o ottimistiche, ma servono a ricordare a lui, ai giocatori e a chiunque altro come tutto ciò si sia costruito.

  • United States v Mexico - Gold Cup 2025: FinalGetty Images Sport

    "È stato davvero doloroso"

    Pochettino ora lo ammette: ha pianto dopo la finale di Gold Cup persa col Messico. Non era solo per la sconfitta o per la prestazione. Piangeva perché, in quel momento, davanti ai suoi giocatori, aveva visto e sentito qualcosa di profondo.

    Quel giorno a Houston gli Stati Uniti hanno perso contro El Tri davanti a un pubblico in verde, bianco e rosso. Non sembrava giusto, ha detto Pochettino, e tutto ciò che poteva fare era piangere e chiedersi cosa servisse per far sentire ai suoi giocatori quel sostegno. Sapeva che era possibile, avendolo visto alla sua prima partita di football universitario tra Ohio State e Texas. Quel giorno, come in molte altre occasioni, la nazionale statunitense sembrava giocare in trasferta nel proprio Paese. Non mancava il sostegno, ma in campo non si sentiva.

    "Mi sono sentito così triste per tutto il popolo americano. Per i giocatori, per lo staff. Giochiamo a casa nostra, nel nostro Paese, e ci sono 70.000 messicani che cantano “Cry and cry”, “Llorar y Llorar” nel tuo stesso Paese. Non posso accettarlo. È stato così doloroso, così doloroso".

    Meno di un anno dopo, a Seattle, la squadra di Pochettino batte l’Australia e lui abbraccia chiunque. “Country Roads” rimbomba nello stadio, migliaia di americani cantano e festeggiano. Quella, dice, è cultura. E per questo ha lottato fin dall’inizio.

    La cultura c’è sempre stata, ne è convinto.

    "La mia domanda era: “Perché no?”. Se i tifosi sono così appassionati, perché non lo sono anche per il calcio? Quella passione è enorme e dà una forza incredibile ai giocatori. Ora ci siamo riusciti. È fantastico, può cambiare il gioco, perché entriamo nello sport che amiamo e lo facciamo crescere in modo positivo. Sentiamo questa passione. Se anche gli americani la mostrano per il nostro sport, e non solo per altri, perché non essere qui e farne parte?”

    "Essere qui è una sfida straordinaria, e questo calcio è molto dinamico, cambia con il contatto col pubblico. La squadra lo percepisce a Charlotte, a Chicago, a Los Angeles e a Seattle. È diverso da tutte le partite precedenti".

    Non è successo dall’oggi al domani: le vittorie ai Mondiali aiutano, ma ci sono state molte difficoltà iniziali. Sconfitte, critiche e dubbi si sono accumulati a metà del suo mandato, dopo l’effetto novità. Pochettino lo sapeva, anche se ammette che per un periodo la situazione è peggiorata più del previsto.

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  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Il pugno e il processo

    Pochettino sapeva che sarebbe successo e, col senno di poi, è stato contento che sia accaduto proprio allora. Quando la nazionale statunitense ha fatto una brutta figura nella CONCACAF Nations League nel marzo 2025, l'argentino non è rimasto sorpreso. La sua squadra se lo meritava e ne aveva bisogno.

    "Abbiamo incassato quel pugno fortissimo, ma non siamo rimasti al tappeto per molto", ammette ora Pochettino ridendo, aggiungendo che lui e la sua squadra forse erano stati un po’ "ingenui" nel sottovalutare quanto la nazionale statunitense fosse diventata compiacente al loro arrivo. "Ci siamo detti: ma che c***o? Eravamo entusiasti di questo incarico perché pensavamo: i Mondiali sono vicini, la gente vorrà aiutarci. Invece era il contrario".

    "Quel pugno ce lo aspettavamo. Era un piano per colpire duro, ma necessario perché tutti capissero la nostra situazione e che, in quelle condizioni, arrivare pronti per i Mondiali era impossibile".

    Nell’anno e mezzo successivo si è parlato molto del processo di risanamento: una Gold Cup con giovani emergenti, una graduale ricostruzione di rosa e cultura in autunno, un’altra battuta d’arresto in primavera e due amichevoli che hanno rafforzato la fiducia prima dei Mondiali. Non è stato un percorso lineare né facile. Durante tutto il percorso Pochettino ha chiesto solo fiducia.

    Nelle prime due gare di questo Mondiale ha già dimostrato di avere ragione.

    "Analizzare il processo è difficile - riflette - È come piantare un seme: all’inizio non si vede nulla, poi l’albero cresce. Spiegarlo era complicato".

    L’obiettivo era arrivare al top ai Mondiali e creare una cultura sostenibile, simile a quelle che Pochettino ha conosciuto in carriera. Lungo il cammino, però, ha abbracciato anche qualcosa di inatteso: l’essenza americana, con tutte le sue peculiarità.

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  • FIFA World Cup 2026 PreviewsGetty Images Sport

    Da Teddy Swims a Chick-fil-A

    Pochettino elenca subito la musica che ascolta: ora c’è più country. Nella sua playlist ci sono Lainey Wilson ed Ella Langley, mentre Teddy Swims resta un classico. A dicembre è andato a un concerto a New York.

    Conosceva già i pregiudizi sul cibo americano, ma è rimasto colpito dalla varietà: cibo sano, biologico o classico comfort food si trovano ovunque, anche da Chick-fil-A, che definisce "fantastico" suscitando una risata.

    Non è solo la musica o il cibo a conquistarlo, ma lo spirito del Paese. Da quando, nell’ottobre 2024, ha preso la guida degli USA, Pochettino ha allenato la squadra in venti città diverse, vedendo gran parte dell’America.

    "Quando sei qui, puoi metterti così - dice indicando la tuta della nazionale - o indossare giacca e cravatta. La gente è alla mano e ti fa sentire a tuo agio. È un’atmosfera accogliente. Puoi andare in un posto come Nashville, entrare in un bar e, anche se sei da solo, fare amicizia subito. In pochi minuti ti senti parte del posto e a casa".

    "Viaggiare per l’America è stato un colpo: ogni stato è diverso, ma c’è sempre la stessa umanità e voglia di accogliere. Ti fanno sentire a casa subito. Il Paese è enorme e la gente è gentile. Abbiamo imparato molto e ora siamo persone migliori, conoscendo questa cultura".

    Il mondo ne ha avuto un assaggio quest’estate: l’Algeria che si fonde con il Kansas, la Scozia che conquista Boston, la Norvegia che attraversa Times Square remando. Molti stanno scoprendo ciò che Pochettino ha imparato in 20 mesi.

    "Quando le persone arrivano, capiscono che a volte hanno un’idea sbagliata della gente di questo Paese - dice - Ogni nazione ha una visione diversa degli Stati Uniti, ma la realtà è un’altra".

    Per questo Pochettino non esclude di restare oltre la scadenza del contratto estivo. Niente è certo, dice, e i Mondiali restano la priorità. Rimanere significherebbe impegnarsi per altri quattro anni verso il programma in attesa del torneo successivo.

    Ancora una volta, la domanda: perché no? Non è da escludere.

    "È difficile conoscere il proprio futuro - spiega - Ma, quando sei qui, diventa difficile immaginarti altrove: questo Paese ci manca già, e non sapere se torneremo è dura".

    Ma queste decisioni possono attendere. Ora c’è una Coppa del Mondo da giocare.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Basta con il nervosismo

    A 24 anni di distanza, Pochettino ricorda ancora la notte prima del suo esordio ai Mondiali. In quelle ore che precedevano Argentina-Nigeria in Giappone, era un fascio di nervi e non riuscì a chiudere occhio.

    "È stata davvero dura", racconta.

    Stranamente, stavolta è diverso: alla vigilia dell’esordio degli Stati Uniti contro il Paraguay, la sua prima da ct, Pochettino ha parlato in conferenza dicendo che il lavoro era fatto. Non serviva un grande discorso motivazionale, i giocatori erano pronti. Terminata la conferenza, è tornato in hotel e ha dormito come un bambino. Il giorno dopo la nazionale statunitense è scesa in campo e ha dimostrato il perché.

    "Ho grande fiducia nei giocatori - dice - Daranno il meglio di sé. Siamo rilassati: quando senti che l’energia è positiva e tutto il resto sono a posto, non hai dubbi. La convinzione rende tutto facile. Non serve motivarli, parlare o fare altro: sanno cosa fare".

    "Credo che sia per questo che dormo così bene: siamo davvero rilassati. Mi piace questa sensazione, perché, in fin dei conti, sono loro i protagonisti".

    Lo stesso è accaduto contro l’Australia: la squadra era rilassata e concentrata. Bastava aumentare l’intensità, seguire il piano di gioco e lasciare che tutto scorresse. Mesi, anni di preparazione hanno portato a queste due partite e, grazie al lavoro svolto, gli Stati Uniti hanno potuto affrontare l’impegno con serenità.

    Il lavoro resta lo stesso. Ora c’è la Turchia: sfida diversa, senza la pressione del risultato. Gli Stati Uniti sono già ai sedicesimi, per cui la partita conta poco nel quadro generale, ma molto per Pochettino, che guarda a un obiettivo più ampio.

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La filosofia di Pochettino

    Credere-Lavorare-Competere.

    Pochettino indica la lavagna alle sue spalle, soffermandosi su una sezione. Al centro c’è un cerchio formato da quelle tre parole, ripetute e sovrapposte a creare un pattern continuo.

    "Se ne manca una, è un disastro - dice Pochettino - Credi ma non lavori? Competi ma non credi? Non va bene. Non sarai competitivo. Questo conta, ora più che mai".

    È uno dei tanti disegni e messaggi: ognuno, spiega Pochettino, ha un significato e porta allo stesso punto, cioè fare le cose nel modo giusto. Vale in campo e vale nella vita. Vale nei rapporti con lo chef della squadra, nelle discussioni con i giocatori e, aggiunge, anche nel modo di raccontare la squadra che segue. Agendo correttamente, difficilmente resterai deluso; e se accadesse, non te ne pentirai.

    In generale, il mondo premia chi compie i passi necessari per ottenere quelle ricompense. I passi non sono sempre chiari, ma puoi darti un obiettivo attenendoti ai valori che ti hanno portato fin lì. Da lì, chi lo sa?

    "Quando sei rilassato e fai il tuo lavoro, arriva l’ispirazione - spiega - E quando ti senti ispirato, dai il meglio di te. Nel calcio, non è così: non sempre vincono le brave persone, ma il talento".

    Resta da vedere come il calcio premierà, o punirà, Pochettino e la nazionale statunitense. È un gioco crudele, che può rivoltarsi contro di te in un istante. Un solo calcio al pallone può far crollare tutto.

    Ma un solo calcio può anche far decollare una carriera. Una decisione, come allenare una nazionale in un paese straniero, può mutare la tua visione della vita. Una citazione scritta a mano su un muro può cambiare una mentalità, e questo basta perché tutto il resto migliori.

    Quindi, come dice Pochettino, why not? Perché no? Perché non credere che tutto possa migliorare? Perché non entusiasmarsi per ciò che ci appassiona? Perché non annotare una frase che ci ispira? E perché non avere il coraggio di creare la propria onda perfetta?

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