Wesley espulso contro il Como, la Roma ha chiesto la prova tv per scambio di persona: il motivo e la decisione del Giudice Sportivo

La Roma ha incassato la seconda sconfitta consecutiva in campionato perdendo 2-1 sul campo del Como e scivolando addirittura dal quarto al sesto posto in classifica.

La serata dei giallorossi, inoltre, si è complicata ulteriormente al minuto 64 quando i giallorossi sono rimasti in dieci a causa dell'espulsione di Wesley. Il brasiliano, già ammonito, ha steso Diao fermando una promettente azione da parte dei lariani. Il direttore di gara, del resto, non ha avuto dubbi e ha estratto il secondo giallo nei confronti del laterale brasiliano.

Tuttavia, il club giallorosso ha presentato un reclamo formale contro la decisione presa in campo: la società capitolina ha infatti richiesto la prova tv per un possibile scambio di persona e sfruttando l'articolo 61 comma 2 della Giustizia Sportiva