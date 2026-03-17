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Wesley RomaGetty Images
Michael Di Chiaro

Wesley espulso contro il Como, la Roma ha chiesto la prova tv per scambio di persona: il motivo e la decisione del Giudice Sportivo

I giallorossi hanno richiesto la prova tv in relazione all'episodio che ha portato all'espulsione di Wesley: in occasione del contrasto su Diao, costato il secondo giallo al brasiliano, era intervenuto anche l'altro romanista Rensch, ma il contrasto dell'olandese è stato giudicato regolare.

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La Roma ha incassato la seconda sconfitta consecutiva in campionato perdendo 2-1 sul campo del Como e scivolando addirittura dal quarto al sesto posto in classifica.

La serata dei giallorossi, inoltre, si è complicata ulteriormente al minuto 64 quando i giallorossi sono rimasti in dieci a causa dell'espulsione di Wesley. Il brasiliano, già ammonito, ha steso Diao fermando una promettente azione da parte dei lariani. Il direttore di gara, del resto, non ha avuto dubbi e ha estratto il secondo giallo nei confronti del laterale brasiliano.

Tuttavia, il club giallorosso ha presentato un reclamo formale contro la decisione presa in campo: la società capitolina ha infatti richiesto la prova tv per un possibile scambio di persona e sfruttando l'articolo 61 comma 2 della Giustizia Sportiva

  • LA ROMA CHIEDE LA PROVA TV SUL ROSSO A WESLEY: IL MOTIVO

    La Roma, sfruttando l'art.61 comma 2 della giustizia sportiva, ha richiesto la prova tv per possibile "scambio di persona" per in occasione dell'episodio relativo all'espulsione di Wesley.

    In quel frangente, dove Diao del Como stava conducendo un azione d'attacco puntando l'area giallorossa, oltre al brasiliano è intervenuto anche l'altro calciatore romanista Rensch. Il contatto che ne è scaturito in seguito ha portato al secondo giallo per Wesley, il quale ha visto chiudersi anzitempo la propria partita.

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  • LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO

    Il Giudice Sportivo, attraverso un comunicato ufficiale, ha confermato respinto il reclamo del club giallorosso:

    "Il Giudice Sportivo,

    ricevuta dalla Soc. Roma segnalazione ex art. 61, comma 2 CGS (a mezzo PEC pervenuta alle ore 16.53 del 16 marzo 2026) in merito al possibile scambio di persona in relazione all’ammonizione inflitta al calciatore Wesley (Roma) al 19° del secondo tempo;

    acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, allegate alla segnalazione, di piena garanzia tecnica e documentale;

    richiesto e ricevuto un supplemento di istruttoria da parte del Direttore di gara designato Sig. Davide Massa nel quale il medesimo dichiarava che al 19° del secondo tempo il calciatore n. 38 del Como Diao era contrastato in maniera regolare dal calciatore n. 2 della Roma Rensch ma, al contempo, subiva un intervento falloso dal calciatore n. 43 della Roma Wesley;

    acquisita, altresì, la dichiarazione del VAR designato Sig. Michael Fabbri che confermava di aver effettuato, come da prassi, il check di controllo per un possibile scambio di persona senza ritenere che ci fossero i presupposti per l’intervento del VAR ai sensi del Protocollo;

    P.Q.M.

    dichiara di non poter applicare quanto previsto all’art. 61 comma 2 in ordine alla segnalazione della Soc. Roma".

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  • ANCHE IL VAR HA VERIFICATO IL POSSIBILE SCAMBIO DI PERSONA

    Il VAR, dal canto suo, non ha minimamente contestato la decisione del direttore di gara di estrarre il cartellino ma, durante il tradizionale check, ha verificato proprio che non ci fosse un mistaken identity, ovvero uno scambio di persona.

    Gli addetti al VAR, infatti, hanno analizzato minuziosamente le immagini per certificare che l'intervento falloso fosse proprio di Wesley e non del compagno di squadra Rensch. E le immagini, del resto, hanno spazzato via ogni dubbio: l'autore del fallo è stato proprio il brasiliano.

  • COSA DICE L'ARTICOLO 61, COMMA 2

    La Roma ha richiesto la prova tv appellandosi all'articolo 61, comma 2 della giustizia sportiva, il quale recita:

    "Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare

    Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione".

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