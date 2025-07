Wesley alla Roma, affare chiuso con il Flamengo: il brasiliano atteso per le visite e la firma, cifre e dettagli dell'operazione

Il terzino del Flamengo arriverà per 25 milioni più bonus: la partenza dopo i test medici di Emerson Royal, nuovo acquisto dei brasiliani.

La Roma ha chiuso l’operazione per portare Wesley alla corte di Gasperini. Il club giallorosso ha trovato l’accordo con il Flamengo per l’acquisto del terzino brasiliano classe 2003, fissando il costo dell’operazione a 25 milioni di euro più 5 milioni di bonus.

Il trasferimento è subordinato al buon esito delle visite mediche di Emerson Royal, acquistato dal Flamengo per 9 milioni di euro dal Milan, che prenderà il posto di Wesley nella rosa brasiliana.

I documenti tra i due club sono già in fase di scambio e l’arrivo del giocatore in Italia è atteso subito dopo il via libera definitivo del club carioca.