Weah verso la conferma in Juventus-Atalanta: stagione al top per il jolly di Thiago Motta, è il miglior marcatore bianconero dopo Vlahovic

Juventus vs Atalanta

Contro la Dea toccherà nuovamente a Weah agire da terzino destro: stagione brillante per il jolly statunitense, già autore di 6 goal.

In casa Juventus, di questi tempi, il feeling con i figli d'arte è decisamente sbocciato. Se Khephren Thuram sta gradualmente prendendo possesso del ruolo di imprescindibile in mezzo al campo, non deve passare assolutamente sottotraccia la grande stagione di Timothy Weah.

L'esterno statunitense, alla sua seconda annata in quel di Torino, è uno degli elementi che sotto la guida tecnica di Thiago Motta hanno saputo trovare la massima espressione ed efficacia. E questo è proprio il caso dell'ex Lille, diventato ormai una pedina imprescindibile all'interno dello scacchiere zebrato.

L'articolo prosegue qui sotto

Sul binario di destra, il classe 2000 ha dimostrato di sapere agire in qualsiasi posizione e oltre alla sua spiccata duttilità, l'americano si è fatto conoscere anche per una certa attitudine al goal e agli inserimenti offensivi. In altre, parole un calciatore davvero prezioso.