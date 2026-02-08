Weah ricorda l’addio alla Juventus: “L’OM ha preso un giocatore a pezzi e senza fiducia”

Quella di Timothy Weah alla Juventus è stata una parentesi breve ma intensa.
Approdato a Torino nell’estate del 2023, ha poi lasciato il club bianconero due anni dopo e dopo aver giocato 78 partite in tutte le competizioni, condite da 7 goal.
All’ombra della Mole si è fatto apprezzare soprattutto per la sua duttilità, tuttavia, quando si è presentata l’occasione di potersi trasferire al Marsiglia, l’ha colta al volo.
Weah, in un’intervista rilasciata in Francia a ‘Telefoot’, ha ammesso che quando ha lasciato la Juve era un giocatore in grande difficoltà.