Tim Weah Marseille 2025-26Getty
Leonardo Gualano

Weah ricorda l’addio alla Juventus: “L’OM ha preso un giocatore a pezzi e senza fiducia”

Timothy Weah ha parlato del momento che sta vivendo al Marsiglia: “Mi hanno dato una possibilità, De Zerbi credeva realmente in me”.

Quella di Timothy Weah alla Juventus è stata una parentesi breve ma intensa.

Approdato a Torino nell’estate del 2023, ha poi lasciato il club bianconero due anni dopo e dopo aver giocato 78 partite in tutte le competizioni, condite da 7 goal.

All’ombra della Mole si è fatto apprezzare soprattutto per la sua duttilità, tuttavia, quando si è presentata l’occasione di potersi trasferire al Marsiglia, l’ha colta al volo.

Weah, in un’intervista rilasciata in Francia a ‘Telefoot’, ha ammesso che quando ha lasciato la Juve era un giocatore in grande difficoltà.

  • “ERO UN GIOCATORE A PEZZI”

    “Quando sono arrivato qui, il Marsiglia ha preso un giocatore un po’ a pezzi e senza fiducia. Facevo fatica ad alzarmi la mattina per andarmi ad allenare, le cose non andavano bene”.

  • “DE ZERBI MI HA CHIAMATO ALLE 4 DI MATTINA”

    “Al Marsiglia mi hanno dato una possibilità, De Zerbi è un allenatore che credeva davvero in me. Mi ha chiamato alle 4 del mattino su FaceTime, in pigiama, fumava e mi ha detto: ‘Devi venire qui, vedrai, questa è casa tua’. Quando sono arrivato all’aeroporto, sono stato accolto come se fossi a casa”.

  • “GREENWOOD DA PALLONE D’ORO”

    “Al Marsiglia c’è Greenwood, uno dei migliori giocatori con i quali abbia mai giocato. Calcia con entrambi i piedi, è uno da Pallone d’Oro”.

  • “VOGLIO RESTARE A LUNGO ALL’OM”

    “Voglio restare a lungo al Marsiglia, do tutto per il club. Voglio vincere qualcosa qui e voglio iniziare a farlo da quest’anno. Sarebbe un sogno vincere con il Marsiglia alla mia prima stagione”.

