Weah non ha conquistato la Juventus: una stagione deludente per l'unico acquisto estivo

L'esterno è stato l'unico vero acquisto della Juventus nella sessione estiva ma fin qui non ha inciso come sperato dai bianconeri.

Bollarlo come il più classico dei flop, forse, è ancora prematuro oltre che ingeneroso. Di certo fin qui la prima stagione di Timothy Weah alla Juventus è stata molto al di sotto delle aspettative.

L'esterno statunitense, arrivato in bianconero la scorsa estate dal Lille, di fatto non si è mai visto fatta eccezione per un unico squillo in Coppa Italia peraltro col risultato ampiamente in cassaforte.

Allegri e la società, insomma, si attendevano ben altro da quello che è stato di fatto l'unico investimento compiuto in estate per rinforzare la rosa.