Vlahovic torna decisivo: un goal che può dare un senso diverso alla sua stagione

Juventus passata a Cagliari grazie alla rete in avvio del serbo. Thiago Motta: "Io e Dusan abbiamo un rapporto straordinario".

La Juventus si è subito messa alle spalle la cocente eliminazione rimediata in Champions League: merito del convincente successo di Cagliari che ha permesso ai bianconeri di prendersi il quarto posto solitario.

Ora sono due i punti di vantaggio sulla Lazio, staccata grazie alla rete messa a segno in avvio da Dusan Vlahovic, schierato nell'undici titolare da Thiago Motta dopo una serie di panchine.

Il serbo ha risposto presente, sfiorando a più riprese anche la doppietta che avrebbe chiuso in anticipo l'incontro: una prova che potrebbe conferire un senso diverso a un finale di stagione in cui sarà necessario l'apporto di ogni componente della rosa per non fallire il ritorno nella massima competizione europea.