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Juventus FC v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Vlahovic torna al goal dopo sei mesi e rilancia la Juventus: il serbo decisivo contro il Verona diventa l’arma di Spalletti nella volata Champions

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Il serbo torna decisivo contro il Verona e diventa l’arma per il finale: tra Lecce, Fiorentina e Torino passa il destino europeo bianconero.

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La Juventus si aggrappa a Dusan Vlahovic per difendere il quarto posto e restare in corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions.

Nel pareggio contro il Verona, già retrocesso, l’unica nota lieta è stata il ritorno al goal del centravanti serbo dopo sei mesi, un segnale che riaccende le speranze in vista delle ultime tre decisive partite di campionato.

Il passo falso ha riportato la Roma a -1 e fatto scattare l’allarme alla Continassa, con la qualificazione europea ancora tutta da conquistare.

  • IL RITORNO AL GOAL

    Il goal contro il Verona ha segnato un punto di svolta per Vlahovic, tornato a esultare a distanza di 180 giorni dall’ultima volta, datata 4 novembre 2025 contro lo Sporting Lisbona, prima del grave infortunio all’adduttore.

    Entrato dalla panchina, il serbo ha trovato la rete su punizione, rompendo un digiuno che durava da mesi e dimostrando una volta di più il suo istinto da attaccante puro e finalizzatore.

    Vlahovic non è ancora al massimo della condizione dopo quattro mesi di stop e un intervento chirurgico, ma la sua presenza in area, la fisicità e il senso del goal rappresentano già un valore aggiunto.

    La sua rete, la settima stagionale e la prima del 2026, ha evitato un risultato ancora più negativo, anche se non è bastata per la vittoria.


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  • SPALLETTI PUNTA SU VLAHOVIC PER LA VOLATA

    Luciano Spalletti vede in Vlahovic l’arma decisiva per il rush finale. Il tecnico è tentato di rilanciarlo titolare già nella trasferta di Lecce, la prima delle tre gare cruciali contro Lecce, Fiorentina e Torino.

    In palio c’è il quarto posto e circa cento milioni di euro, un obiettivo che passa inevitabilmente dai goal del serbo.

    Il tecnico ha sempre creduto nel giocatore, parlando della “faccia giusta” e del “ghigno da Champions” ritrovato.

    Il goal su punizione, favorito anche da un errore del portiere Montipò, ha riportato in campo un Vlahovic più rabbioso e determinato, pronto a caricarsi la squadra sulle spalle.


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  • STAGIONE CONDIZIONATA DAGLI INFORTUNI

    L’annata del serbo è stata pesantemente segnata dai problemi fisici. Vlahovic è rimasto fermo per quattro mesi, con un ulteriore stop di tre settimane ad aprile, privando la Juventus del suo principale riferimento offensivo.

    Un’assenza che non è stata compensata dagli altri attaccanti, tra il rendimento altalenante di Jonathan David e la scomparsa dai radar di Loïs Openda.

    Questa serie di infortuni ha messo in discussione anche il suo futuro in bianconero, rendendo fondamentale un finale di stagione ad alto livello per riconquistare fiducia e spazio.


  • IL PESO DEL GOAL TRA CHAMPIONS E FUTURO

    La qualificazione alla Champions League sarà decisiva non solo per il club, ma anche per il futuro dello stesso Vlahovic.

    Come sottolinea Il Corriere dello Sport, il destino della Juventus e quello del centravanti sono strettamente legati: senza il quarto posto cambierebbero gli scenari, anche sul fronte contrattuale.

    La trattativa per il rinnovo resta in bilico: l’intesa si è arenata su un possibile biennale da 6 milioni più bonus, mentre la società chiede garanzie sul piano fisico.

    Spalletti spinge per la conferma, ma sarà il campo a determinare le scelte definitive.


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  • LECCE PRIMA TAPPA DECISIVA

    Il prossimo impegno contro il Lecce rappresenta una snodo cruciale. All’andata la Juventus aveva già lasciato due punti pesanti, e ora non può più permettersi errori.

    Il destino è nelle mani dei bianconeri, ma passerà inevitabilmente dal ritrovato senso del goal di Vlahovic.

    Con tre partite ancora da giocare, ogni dettaglio può fare la differenza. E il ritorno del numero 9, tra rabbia, determinazione e voglia di riscatto, è il segnale più forte da cui ripartire per continuare a inseguire la Champions League.


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