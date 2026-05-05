Vlahovic torna al goal dopo sei mesi e rilancia la Juventus: il serbo decisivo contro il Verona diventa l’arma di Spalletti nella volata Champions

La Juventus si aggrappa a Dusan Vlahovic per difendere il quarto posto e restare in corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions.
Nel pareggio contro il Verona, già retrocesso, l’unica nota lieta è stata il ritorno al goal del centravanti serbo dopo sei mesi, un segnale che riaccende le speranze in vista delle ultime tre decisive partite di campionato.
Il passo falso ha riportato la Roma a -1 e fatto scattare l’allarme alla Continassa, con la qualificazione europea ancora tutta da conquistare.