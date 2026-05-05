Vlahovic torna al goal dopo sei mesi e rilancia la Juventus: il serbo decisivo contro il Verona diventa l’arma di Spalletti nella volata Champions

Il goal contro il Verona ha segnato un punto di svolta per Vlahovic, tornato a esultare a distanza di 180 giorni dall’ultima volta, datata 4 novembre 2025 contro lo Sporting Lisbona, prima del grave infortunio all’adduttore.

Entrato dalla panchina, il serbo ha trovato la rete su punizione, rompendo un digiuno che durava da mesi e dimostrando una volta di più il suo istinto da attaccante puro e finalizzatore.

Vlahovic non è ancora al massimo della condizione dopo quattro mesi di stop e un intervento chirurgico, ma la sua presenza in area, la fisicità e il senso del goal rappresentano già un valore aggiunto.

La sua rete, la settima stagionale e la prima del 2026, ha evitato un risultato ancora più negativo, anche se non è bastata per la vittoria.



