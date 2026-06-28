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Redazione Goal

Vlahovic si è offerto di nuovo al Barcellona, che però sogna ancora Julian Alvarez: l'ex Juventus non è convinto dal Besiktas

Calciomercato
Barcellona
Juventus
Milan
Besiktas
D. Vlahovic

L'attaccante serbo è ancora alla ricerca di una nuova avventura professionale e sogna il Barcellona.

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Ancora e sempre Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo - che fra due giorni vedrà scadere il proprio contratto in essere con la Juventus, dopo aver deciso di non rinnovare l'accordo alle cifre proposte dalla società bianconera - vede ancora il proprio futuro nebuloso, non ben direzionato. Sarà addio alla Vecchia Signora - seppur ci sia stato un tentativo in extremis per provare a riallacciare lo strappo dal punto di vista economico-finanziario -, ma quale sarà la sua prossima tappa a livello professionale ancora non è dato sapersi.

Fra le varie proposte sul tavolo dell'ex Fiorentina rimane sempre quella del Besiktas, ma intanto il suo entourage sta lavorando ad altre soluzioni alternative, dopo aver messo in stand-by la pista che porta alla Super Lig turca.

  • SI OFFRE ANCORA AL BARCELLONA

    Come viene riportato da Mundo Deportivo, infatti, Dusan Vlahovic avrebbe trovato terreno fertile per tornare nel mirino del Barcellona: il serbo ha già fatto sapere al club catalano di essere disponibile alle trattative se la società spagnola lo ritenesse idoneo a ereditare il ruolo di centravanti nella formazione blaugrana.

    Un contesto che potrebbe essere applicato nel caso in cui Ferran Torres decidesse di lasciare il Barcellona: allora Vlahovic diventerebbe una pista da seguire a parametro zero, il che permetterebbe ai catalani di risparmiare lato cartellino (anche se le richieste economiche del giocatore sull'ingaggio rimangono importanti).

    Dal canto suo, il Barcellona non lo intravede come priorità, avendo individuato in Julian Alvarez - che ha già espresso la sua volontà di lasciare l'Atletico Madrid in estate - il prototipo perfetto come numero 9 del futuro.


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  • IL BESIKTAS E' ANCORA LI'

    Ma la pista spagnola non è l'unica. Come riporta Fabrizio Romano, sul tavolo degli agenti di Vlahovic, c'è ancora la proposta del Besiktas: un ingaggio da 7/8 milioni di euro netti annui per il giocatore, un'offerta arrivata su indicazione del nuovo allenatore Vincenzo Italiano e approvata dalla dirigenza turca che vorrebbe fare del serbo il proprio centravanti.

    Vlahovic ha messo, al momento, in stand-by questa situazione (pur non avendola mai rifiutata ufficialmente), in attesa di capire se arriveranno altre proposte da altre squadre delle top leghe europee. L'attaccante vuole capire come si muoverà il mercato attorno a lui, ma intanto il discorso Besiktas rimane aperto, anche se il club turco non vuole attendere in eterno una risposta definitiva.

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  • MILAN: LA VERITA'

    Infine, Romano sottolinea come Vlahovic non sia mai stato realmente vicino al Milan, con la società di Via Aldo Rossi che ha investito in maniera importante sul centravanti, andando a chiudere la trattativa con il Paris Saint-Germain per Goncalo Ramos.