Vlahovic si è offerto di nuovo al Barcellona, che però sogna ancora Julian Alvarez: l'ex Juventus non è convinto dal Besiktas

Ancora e sempre Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo - che fra due giorni vedrà scadere il proprio contratto in essere con la Juventus, dopo aver deciso di non rinnovare l'accordo alle cifre proposte dalla società bianconera - vede ancora il proprio futuro nebuloso, non ben direzionato. Sarà addio alla Vecchia Signora - seppur ci sia stato un tentativo in extremis per provare a riallacciare lo strappo dal punto di vista economico-finanziario -, ma quale sarà la sua prossima tappa a livello professionale ancora non è dato sapersi.

Fra le varie proposte sul tavolo dell'ex Fiorentina rimane sempre quella del Besiktas, ma intanto il suo entourage sta lavorando ad altre soluzioni alternative, dopo aver messo in stand-by la pista che porta alla Super Lig turca.