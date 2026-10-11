Vlahovic sempre decisivo, l'ex attaccante della Juventus segna ancora e il Besiktas sale in classifica

L'ex attaccante della Juventus Dusan Vlahovic è ancora grande protagonista della vittoria del suo Besiktas in Super Lig turca.
La formazione guidata dal tecnico Vincenzo Italiano, infatti, ha vinto per 2-1 la partita contro il Kocaelispor fra le mura amiche, continuando a inseguire il vertice della classifica e un Galatasaray che ora dista solamente un punto nella graduatoria.
Decisivo, dicevamo, per il successo un calcio di rigore siglato al 31' dall'attaccante serbo che ha ridato il vantaggio e poi la vittoria finale al Besiktas.