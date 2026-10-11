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FBL-TURKEY-SUPER-LEAGUE-AMEDSPOR-BESIKTASAFP
Redazione Goal

Vlahovic sempre decisivo, l'ex attaccante della Juventus segna ancora e il Besiktas sale in classifica

Superlig
Besiktas
Besiktas vs Kocaelispor
Kocaelispor
V. Italiano
D. Vlahovic
Juventus

Altra rete importante e successo trovato in Super Lig.

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L'ex attaccante della Juventus Dusan Vlahovic è ancora grande protagonista della vittoria del suo Besiktas in Super Lig turca.

La formazione guidata dal tecnico Vincenzo Italiano, infatti, ha vinto per 2-1 la partita contro il Kocaelispor fra le mura amiche, continuando a inseguire il vertice della classifica e un Galatasaray che ora dista solamente un punto nella graduatoria.

Decisivo, dicevamo, per il successo un calcio di rigore siglato al 31' dall'attaccante serbo che ha ridato il vantaggio e poi la vittoria finale al Besiktas.

  • A -1 DAL GALATASARAY

    Il Besiktas raggiunge così quota 15 punti, sulla scia del Galatasaray che guida la classifica del campionato turco a 16.

    Italiano, inoltre, prosegue la sua marcia da imbattuto in casa: 8 partite in questa stagione senza mai conoscere sconfitta fra le mura amiche fra Super Lig ed Europa League.

  • GRANDE AVVIO PER VLAHOVIC

    Prosegue anche l'ottimo momento di forma per Dusan Vlahovic, autore di sei reti in otto presenze complessive fra tutte le competizioni (Super Lig, Europa League e qualificazioni alla seconda massima competizione nel Vecchio Continente) in soli 554' disputati.

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