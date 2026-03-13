Goal.com
Dusan Vlahovic JuventusGetty Images
Alessandro De Felice

Vlahovic rinnova con la Juventus? Trattativa per il prolungamento, cifre e scadenza del nuovo contratto: il ruolo di Spalletti e il piano del club

Dopo il lungo stop e con Spalletti confermato, l’attaccante apre al prolungamento: si lavora ad un accordo di uno o due anni da circa 7 milioni a stagione.

Dusan Vlahovic e la Juventus tornano a guardarsi negli occhi con prospettive diverse rispetto ai mesi scorsi. 

Il lungo stop per infortunio, il rientro graduale in gruppo e le ultime mosse societarie hanno riaperto la strada verso un possibile rinnovo del contratto dell’attaccante serbo. 

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi di un prolungamento di uno o due anni prende sempre più consistenza, con un ingaggio intorno ai 6 milioni di euro più bonus fino a quota 7. 

Dopo mesi segnati da incertezze legate alla scadenza del contratto nel giugno prossimo, il clima tra le parti appare cambiato e l’ottimismo cresce alla Continassa.

  • IL RIENTRO DOPO L’INFORTUNIO

    Il quarto mese di degenza è ormai alle spalle e Vlahovic ha ritrovato il gruppo bianconero. Domani sera a Udine è previsto il ritorno in campo, inizialmente dalla panchina. 

    Lo stop è stato lungo e complesso a causa della lesione di alto grado all’adduttore sinistro, che ha costretto il centravanti ad un intervento a Londra il 4 dicembre scorso.

    Secondo La Gazzetta dello Sport, proprio la lunga assenza ha contribuito a riavvicinare il giocatore alla Juventus. Durante il recupero Vlahovic non si è mai sentito abbandonato dal club e ha continuato ad aggiornare la dirigenza sulla propria posizione, ribadendo che la priorità resta la permanenza a Torino. 

    Alla Continassa non hanno mai messo in dubbio le parole dell’attaccante, convinti che la volontà del serbo fosse quella di restare.

  • BARCELLONA E BAYERN SU VLAHOVIC

    Il periodo di recupero ha inevitabilmente acceso anche le valutazioni sul mercato. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Barcellona è stato il primo club a informarsi sulla situazione dell’attaccante, alla ricerca di un possibile sostituto per Robert Lewandowski, ma dalla Catalogna arrivano segnali di frenata.

    Anche il Bayern Monaco aveva sondato la situazione, ma da tempo avrebbe cambiato direzione puntando su altri obiettivi. 

    Questo scenario ha contribuito a riallineare gli interessi tra la Juventus e il giocatore: il club bianconero sta studiando la composizione del reparto avanzato in vista della prossima stagione e ripartire da un punto fermo come Vlahovic appare una soluzione logica, mentre il serbo, dopo un infortunio pesante, potrebbe rilanciarsi proprio in un ambiente che conosce bene.

  • SPALLETTI E IL RUOLO CENTRALE

    Un fattore decisivo riguarda anche la guida tecnica della Juventus nella prossima stagione. La permanenza di Luciano Spalletti rappresenta un elemento importante nella trattativa. 

    Prima dell’infortunio, l’allenatore aveva già affidato al serbo il ruolo di centravanti titolare: secondo La Gazzetta delloSport, sapere di avere il posto da numero nove garantito nella Juventus di Spalletti rappresenta un ulteriore motivo che spinge Vlahovic a valutare positivamente il rinnovo.

  • INGAGGIO E DURATA DEL CONTRATTO

    I primi contatti tra le parti hanno toccato anche l’aspetto economico. La Juventus è pronta a proporre uno stipendio da circa 6 milioni di euro a stagione più bonus, che potrebbero portare la cifra complessiva a 7 milioni, una cifra simile a quella di Kenan Yildiz.

    L’attuale contratto di Vlahovic, firmato nel gennaio 2022, prevede per quest’ultima stagione un ingaggio arrivato fino a 12 milioni di euro con i bonus, una cifra non più sostenibile per il club. 

    Sul tavolo restano diverse ipotesi sulla durata del nuovo accordo: non è escluso un rinnovo breve, di uno o due anni. 

    Per la Juventus significherebbe avere garanzie tecniche immediate, mentre per il giocatore rappresenterebbe l’occasione di rilanciarsi e tornare sul mercato più avanti.

  • L’ENTOURAGE E IL PADRE

    Anche l’agente del giocatore, Darko Ristic, è tornato attivo nel dialogo con il club. Nei giorni scorsi, il procuratore serbo aveva pubblicato sui propri canali social alcuni scatti dall’Allianz Stadium, confermando la sua presenza a Torino.

    Accanto a Vlahovic si vede sempre più spesso il padre Milos, presente agli incontri informali sul futuro del figlio.

    Secondo La Gazzetta dello Sport, la presenza del padre rappresenta un segnale del nuovo clima nei rapporti con la società, dopo le tensioni della scorsa estate quando l’entourage aveva mostrato più volte il proprio disappunto per la gestione contrattuale.

  • I SEGNALI DELLO SPOGLIATOIO

    Durante i mesi di recupero dall’infortunio, Vlahovic non ha mai fatto mancare il proprio sostegno ai compagni. 

    Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’attaccante serbo ha seguito da vicino le partite allo Stadium, scendendo a bordocampo per il riscaldamento e salutando i tifosi.

    I rinnovi di Yildiz e McKennie e quello già pronto di Luciano Spalletti rappresentano dei veri e propri assist per convincere il serbo a restare e a far parte della nuova Juventus

