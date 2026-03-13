Vlahovic rinnova con la Juventus? Trattativa per il prolungamento, cifre e scadenza del nuovo contratto: il ruolo di Spalletti e il piano del club

Dusan Vlahovic e la Juventus tornano a guardarsi negli occhi con prospettive diverse rispetto ai mesi scorsi.
Il lungo stop per infortunio, il rientro graduale in gruppo e le ultime mosse societarie hanno riaperto la strada verso un possibile rinnovo del contratto dell’attaccante serbo.
Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi di un prolungamento di uno o due anni prende sempre più consistenza, con un ingaggio intorno ai 6 milioni di euro più bonus fino a quota 7.
Dopo mesi segnati da incertezze legate alla scadenza del contratto nel giugno prossimo, il clima tra le parti appare cambiato e l’ottimismo cresce alla Continassa.