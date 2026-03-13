Vlahovic rinnova con la Juventus? Trattativa per il prolungamento, cifre e scadenza del nuovo contratto: il ruolo di Spalletti e il piano del club

Il quarto mese di degenza è ormai alle spalle e Vlahovic ha ritrovato il gruppo bianconero. Domani sera a Udine è previsto il ritorno in campo, inizialmente dalla panchina.

Lo stop è stato lungo e complesso a causa della lesione di alto grado all’adduttore sinistro, che ha costretto il centravanti ad un intervento a Londra il 4 dicembre scorso.

Secondo La Gazzetta dello Sport, proprio la lunga assenza ha contribuito a riavvicinare il giocatore alla Juventus. Durante il recupero Vlahovic non si è mai sentito abbandonato dal club e ha continuato ad aggiornare la dirigenza sulla propria posizione, ribadendo che la priorità resta la permanenza a Torino.

Alla Continassa non hanno mai messo in dubbio le parole dell’attaccante, convinti che la volontà del serbo fosse quella di restare.