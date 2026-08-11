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Vlahovic JuveGetty Images
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Vlahovic ha accettato l'offerta del Besiktas: niente Juventus, accordo per il trasferimento in Turchia, le cifre e i dettagli

Calciomercato
Besiktas

L'attaccante serbo ex bianconero è in chiusura con la squadra turca: accettata la proposta di un contratto triennale a 10 milioni di euro a stagione.

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L'ex attaccante della Juventus Dušan Vlahović e il suo entourage hanno dato il via libera iniziale all'offerta del Besiktas: il contratto triennale da 10 milioni di euro a stagione è stato concordato verbalmente oggi, ora la documentazione deve essere approvata dal punto di vista legale da parte del giocatore, dopodiché il serbo potrebbe volare a Istanbul entro 48 ore.

  • DA BIANCONERO A BIANCONERO

    Niente ritorno alla Juventus dunque, ma il passaggio dal bianconero della Vecchia Signora al bianconero dei turchi di Istanbul: c’è il suo via libera per l’accordo triennale, che ora è in chiusura. L'attaccante serbo ha sciolto le riserve sul proprio futuro e ha detto sì alla proposta contrattuale del club turco.



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  • IL SI' AL BESIKTAS

    Il rebus relativo al futuro di Vlahovic è stato definitivamente risolto: dopo essere rimasto svincolato dallo scorso 1° luglio in seguito ai quattro anni alla Juventus, come riportato da Fabrizio Romano, il classe 2000 ha sciolto definitivamente le riserve e ha accettato l'offerta ufficiale del Besiktas.



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  • L'ULTIMO RILANCIO

    L'ultimo rilancio da parte del club turco è stato di fatto decisivo e l'ex Fiorentina ha dato il definitivo ok all'affare che sarà impostato sulla base di un contratto triennale da dieci milioni più bonus e ricco premio alla firma. Ora si attende con prudenza l’ok ai contratti dei legali e poi sarà fatta per il trasferimento di Vlahovic in Turchia.

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