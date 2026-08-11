Vlahovic ha accettato l'offerta del Besiktas: niente Juventus, accordo per il trasferimento in Turchia, le cifre e i dettagli

L'ultimo rilancio da parte del club turco è stato di fatto decisivo e l'ex Fiorentina ha dato il definitivo ok all'affare che sarà impostato sulla base di un contratto triennale da dieci milioni più bonus e ricco premio alla firma. Ora si attende con prudenza l’ok ai contratti dei legali e poi sarà fatta per il trasferimento di Vlahovic in Turchia.