Vlahovic-Juventus, rinnovo ai supplementari: incontro con il padre, Elkann spinge per il sì ma Bayern Monaco e Barcellona tentano il serbo

Luciano Spalletti ha sottolineato quanto il centravanti serbo sia “mancato come il pane”, evidenziando quanto la Juventus abbia sofferto per mesi l’assenza di un vero riferimento offensivo.

Secondo La Gazzetta dello Sport il tecnico sta insistendo con la società per trattenere il giocatore, considerato unico per caratteristiche all’interno della rosa.

Il ritorno del serbo, dopo il lungo stop e i problemi fisici legati all’operazione all’adduttore, ha riportato concretezza e peso offensivo a una squadra spesso giudicata troppo intermittente.

Vlahovic ha modificato persino il proprio metodo di allenamento durante il recupero, come rivelato da Tuttosport, privilegiando il lavoro di forza per superare definitivamente le difficoltà fisiche che ne avevano limitato rendimento e continuità.



