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ACF Fiorentina v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Vlahovic-Juventus, rinnovo ai supplementari: incontro con il padre, Elkann spinge per il sì ma Bayern Monaco e Barcellona tentano il serbo

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Il serbo trascina i bianconeri nella corsa Champions, ma il rinnovo resta in bilico tra richieste economiche e sirene di mercato.

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Dusan Vlahovic è tornato decisivo nel momento più delicato della stagione della Juventus. I goal contro Verona e Lecce hanno riportato punti pesanti nella corsa Champions e riacceso il dibattito sul futuro dell’attaccante serbo, ancora sospeso tra permanenza e addio.

La Juventus incontrerà nei prossimi giorni il padre e agente Milos Vlahovic per provare a riaprire concretamente il discorso rinnovo, con John Elkann pronto a intervenire direttamente per assecondare le richieste di Luciano Spalletti, che considera il numero nove fondamentale nel nuovo progetto tecnico.

Sul tavolo restano però distanza economica, bonus, commissioni e le pressioni di club europei come Bayern Monaco e Barcellona.

  • IL RITORNO DI VLAHOVIC RILANCIA LA JUVE

    Il rientro di Vlahovic ha avuto un impatto immediato sulla stagione bianconera: due reti e quattro punti conquistati in appena 120 minuti.

    Prima il goal al Verona dopo l’ingresso dalla panchina, poi la rete lampo contro il Lecce, arrivata undici secondi dopo il fischio iniziale della partita.

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  • LA POSIZIONE DI SPALLETTI SU VLAHOVIC

    Luciano Spalletti ha sottolineato quanto il centravanti serbo sia “mancato come il pane”, evidenziando quanto la Juventus abbia sofferto per mesi l’assenza di un vero riferimento offensivo.

    Secondo La Gazzetta dello Sport il tecnico sta insistendo con la società per trattenere il giocatore, considerato unico per caratteristiche all’interno della rosa.

    Il ritorno del serbo, dopo il lungo stop e i problemi fisici legati all’operazione all’adduttore, ha riportato concretezza e peso offensivo a una squadra spesso giudicata troppo intermittente.

    Vlahovic ha modificato persino il proprio metodo di allenamento durante il recupero, come rivelato da Tuttosport, privilegiando il lavoro di forza per superare definitivamente le difficoltà fisiche che ne avevano limitato rendimento e continuità.


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  • L’INCONTRO COL PADRE DI VLAHOVIC E IL PIANO DELLA JUVE

    La prossima settimana potrebbe diventare decisiva. La Gazzetta dello Sport rivela che alla Continassa è previsto un summit tra il club e la famiglia Vlahovic per affrontare il nodo rinnovo, questione che la Juventus non intende più lasciare sospesa oltre la fine di maggio.

    John Elkann, sensibile alle richieste di Spalletti, avrebbe già dato mandato ai dirigenti di tentare un’intesa, seguendo la linea già adottata nei rinnovi di McKennie e Locatelli.

    La strategia bianconera potrebbe prevedere anche un contratto breve, soluzione che consentirebbe al giocatore di rilanciarsi ulteriormente in un ambiente che conosce bene come quello della Juventus.

    Una formula che permetterebbe anche al club di evitare la ricerca di un nuovo centravanti di alto livello, operazione ritenuta particolarmente complessa.

    Tuttosport aggiunge che Vlahovic sarebbe disposto anche a firmare un prolungamento di uno o due anni, perché il problema principale non sarebbe la durata del contratto ma le condizioni economiche e le prospettive tecniche.


  • DISTANZA SULLE CIFRE

    Il vero ostacolo resta economico, con la Juventus non intende superare il tetto dei 7 milioni di euro annui per l’ingaggio del serbo. Più complicata, invece, la trattativa relativa a premio alla firma e commissioni.

    Tuttosport racconta di una distanza di circa 6 milioni tra domanda e offerta proprio sulle voci accessorie del contratto. La posizione della società, però, sarebbe rigida: nessun rilancio, nemmeno dopo le recenti prestazioni decisive dell’attaccante.

    Alla Continassa esista la volontà di mantenere equilibrio salariale all’interno della rosa, limite che impedisce alla Juventus di spingersi oltre certe cifre nonostante la forte stima tecnica nei confronti del giocatore.


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  • IL BAYERN E IL BARCELLONA SU VLAHOVIC

    Nel frattempo il mercato resta sullo sfondo. La famiglia Vlahovic aspetta l’offerta “giusta” sia dal punto di vista economico sia per prestigio del club: Bayern Monaco e Barcellona restano le destinazioni più gradite.

    Secondo il Corriere dello Sport, il Bayern si sarebbe rifatto avanti pensando al dopo Lewandowski e valutando il serbo come opportunità di alto profilo. Lo stesso quotidiano aggiunge che il Milan potrebbe inserirsi in caso di permanenza di Allegri, mentre in Premier League restano monitorate le posizioni di Manchester United, Newcastle e West Ham.

    Al momento, però, non siano ancora arrivate offerte tali da convincere definitivamente il giocatore a lasciare Torino.


  • I DUBBI DI VLAHOVIC

    Una parte importante delle riflessioni di Dusan Vlahovic riguarda il rischio di ripetere percorsi già vissuti da altri ex juventini come Paulo Dybala e Adrien Rabiot. Il timore del serbo sarebbe quello di lasciare Torino aspettandosi un salto definitivo di carriera senza poi riuscire realmente a trovarlo.

    Per questo motivo, nonostante le sirene di mercato, Vlahovic continua ad ascoltare la proposta juventina. Il consiglio ricevuto anche da persone vicine al giocatore sarebbe chiaro: “Non c’è nulla di meglio della Juventus”.

    Nel frattempo, Spalletti continua a spingere per la conferma del suo numero nove, convinto che attorno al serbo possa nascere la nuova Juventus.


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