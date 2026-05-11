Vlahovic-Juventus, rinnovo ai supplementari: incontro con il padre, Elkann spinge per il sì ma Bayern Monaco e Barcellona tentano il serbo

Dusan Vlahovic è tornato decisivo nel momento più delicato della stagione della Juventus. I goal contro Verona e Lecce hanno riportato punti pesanti nella corsa Champions e riacceso il dibattito sul futuro dell’attaccante serbo, ancora sospeso tra permanenza e addio.
La Juventus incontrerà nei prossimi giorni il padre e agente Milos Vlahovic per provare a riaprire concretamente il discorso rinnovo, con John Elkann pronto a intervenire direttamente per assecondare le richieste di Luciano Spalletti, che considera il numero nove fondamentale nel nuovo progetto tecnico.
Sul tavolo restano però distanza economica, bonus, commissioni e le pressioni di club europei come Bayern Monaco e Barcellona.