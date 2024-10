L'unico della Juventus a essere partito sempre titolare: mancanza di alternative e infortuni, Vlahovic costretto agli straordinari.

"Non c'è riposo" la frase ormai diventata "celebre" di Simon Colinet, preparatore atletico della Juventus che con queste parole incitava la squadra a non mollare durante il ritiro estivo.

E non esiste frase più azzeccata per Dusan Vlahovic, visto che l'attaccante serbo non si è ancora mai fermato in questa stagione.

Thiago Motta ha cambiato tanto in questa prima parte, alternando giocatori e dando turni di riposo anche a chi sembrava imprescindibile. L'unica eccezione è appunto Vlahovic.

Una gestione però che è condizionata dalla mancanza di alternative in attacco, oltre agli infortuni che hanno tolto al tecnico ulteriori soluzioni.