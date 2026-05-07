Vlahovic-Juve, rinnovo congelato e futuro in bilico: l'offerta dei bianconeri e la posizione dell'attaccante

Il suo goal al Verona, arrivato dopo un digiuno di 179 giorni dovuti al grave infortunio che l'ha estromesso fuori dai giochi per quasi quattro mesi, ha permesso alla Juventus di limitare i danni e di evitare un'incredibile sconfitta contro il Verona già retrocesso in Serie B.
Ogni riferimento a Dusan Vlahovic è ovviamente voluto. L'attaccante serbo, tornato ormai a pieno regime, ha ritrovato anche la via della rete e ora si candida ad essere l'arma in più per Spalletti in questo finale di stagione che vede i bianconeri in corsa per un posto nella prossima Champions League.
A tenere banco, ancora una volta, è però il futuro - sempre più incerto - del centravanti della Juventus.