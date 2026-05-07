Vlahovic-Juve, rinnovo congelato e futuro in bilico: l'offerta dei bianconeri e la posizione dell'attaccante

Se nelle ultime settimane sembrava che le parti in questione - Juve e Vlahovic appunto - fossero vicine a trovare un punto d'incontro per quanto concerne la possibilità di rinnovare il contratto dell'attaccante serbo, la situazione è al momento in completo stand-by. Per non dire congelata.

Non si sono registrati, infatti, passi in avanti e lo stallo continua a permanere mentre ci si avvicina inesorabilmente alla scadenza del contratto che l'attaccante classe 2000 ha firmato a gennaio del 2022.