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Vlahovic JuventusGetty Images
Michael Di Chiaro

Vlahovic-Juve, rinnovo congelato e futuro in bilico: l'offerta dei bianconeri e la posizione dell'attaccante

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Il contratto del serbo scadrà tra poco più di un mese ma al momento non si registrano passi avanti sul fronte rinnovo: l'ex Fiorentina vuole valutare tutte le opzioni possibili.

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Il suo goal al Verona, arrivato dopo un digiuno di 179 giorni dovuti al grave infortunio che l'ha estromesso fuori dai giochi per quasi quattro mesi, ha permesso alla Juventus di limitare i danni e di evitare un'incredibile sconfitta contro il Verona già retrocesso in Serie B.

Ogni riferimento a Dusan Vlahovic è ovviamente voluto. L'attaccante serbo, tornato ormai a pieno regime, ha ritrovato anche la via della rete e ora si candida ad essere l'arma in più per Spalletti in questo finale di stagione che vede i bianconeri in corsa per un posto nella prossima Champions League.

A tenere banco, ancora una volta, è però il futuro - sempre più incerto - del centravanti della Juventus.

  • IL CONTRATTO IN SCADENZA

    Il contratto che lega Dusan Vlahovic alla Juventus scadrà tra poco più di un mese, ovvero il prossimo 30 giugno. L'attaccante serbo, infatti, sarà libero dopo quella data di potersi accordare con altre squadre se, nel frattempo, non sarà riuscito a raggiungere una nuova intesta con il club bianconero.

    Dusan, di conseguenza, potrebbe diventare uno dei parametri zero più appetibili presenti su scala internazionale.

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  • GELO SUL RINNOVO

    Se nelle ultime settimane sembrava che le parti in questione - Juve e Vlahovic appunto - fossero vicine a trovare un punto d'incontro per quanto concerne la possibilità di rinnovare il contratto dell'attaccante serbo, la situazione è al momento in completo stand-by. Per non dire congelata.

    Non si sono registrati, infatti, passi in avanti e lo stallo continua a permanere mentre ci si avvicina inesorabilmente alla scadenza del contratto che l'attaccante classe 2000 ha firmato a gennaio del 2022.

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  • L'OFFERTA DELLA JUVENTUS

    La Juventus, in tal senso, sarebbe pronta a fare la sua mossa.

    Consapevole della stima che Luciano Spalletti nutre nei confronti dell'attaccante serbo, il club bianconero sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta 'alla Yildiz'. Tradotto: un'offerta pluriennale con ingaggio da 6 milioni di euro più bonus, ovvero quanto percepisce il numero 10 bianconero che invece il suo rinnovo lo ha già messo nero su bianco diversi mesi fa.

  • LA POSIZIONE DELL'ATTACCANTE

    La visione d'insieme di Vlahovic, però, è ad oggi differente.

    L'attaccante serbo, infatti, ascolta e prende nota di ciò che la Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto ma nel frattempo prende tempo. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, la fase attendista di Vlahovic è legata alla convinzione nutrita dallo stesso centravanti e dai suoi rappresentanti di poter ambire ad un mercato importante.

    Sullo sfondo, infatti, rimangono il Bayern Monaco - che cerca un vice Kane - e il Barcellona che tra poco più di un mese potrebbe salutare Lewandowski. Scenari che agitano i pensieri di Vlahovic e che lo spingono, ad oggi, a tenere in stand-by la Juventus.

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