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Vlahovic JuventusGetty Images
Michael Di Chiaro

Vlahovic-Juve, rinnovo congelato e futuro in bilico: l'offerta dei bianconeri e la posizione dell'attaccante, cosa può succedere nelle prossime settimane

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Juventus

Il contratto del serbo scadrà tra poco più di un mese ma al momento non si registrano passi avanti sul fronte rinnovo: l'ex Fiorentina vuole valutare tutte le opzioni possibili.

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I goal di Dusan Vlahovic contro il Verona, arrivato dopo un digiuno di 179 giorni, e quello messo a referto contro il Lecce non sono evidentemente bastati alla Juventus per consolidare il proprio piazzamento in zona Champions: con il ko casalingo contro la Fiorentina ha fatto precipitare i bianconeri al sesto posto in classifica compromettendo quasi definitivamente l'assalto zebrato all'Europa dei grandi.

L'attaccante serbo, tornato ormai a pieno regime, ha ritrovato anche la via della rete, riprendendosi il posto da titolare al centro dell'attacco bianconero in questo segmento finale di stagione, prima di affrontare il tema più scottante, ovvero quello relativo al futuro.

A tenere banco, infatti, è il possibile rinnovo di contratto che potrebbe prolungare il suo soggiorno nel capoluogo piemontese.

  • IL CONTRATTO IN SCADENZA

    Il contratto che lega Dusan Vlahovic alla Juventus scadrà tra poco più di un mese, ovvero il prossimo 30 giugno. L'attaccante serbo, infatti, sarà libero dopo quella data di potersi accordare con altre squadre se, nel frattempo, non sarà riuscito a raggiungere una nuova intesta con il club bianconero.

    Dusan, di conseguenza, potrebbe diventare uno dei parametri zero più appetibili presenti su scala internazionale.

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  • GELO SUL RINNOVO: TRATTATIVA INFINITA

    Se nelle ultime settimane sembrava che le parti in questione - Juve e Vlahovic appunto - fossero vicine a trovare un punto d'incontro per quanto concerne la possibilità di rinnovare il contratto dell'attaccante serbo, la situazione è al momento in completo stand-by. Per non dire congelata.

    Non si sono registrati, infatti, passi in avanti e lo stallo continua a permanere mentre ci si avvicina inesorabilmente alla scadenza del contratto che l'attaccante classe 2000 ha firmato a gennaio del 2022.

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  • L'OFFERTA DELLA JUVE: RINNOVO PONTE E INGAGGIO ALLA YILDIZ

    La Juventus, in tal senso, sarebbe pronta a fare la sua mossa.

    Consapevole della stima che Luciano Spalletti nutre nei confronti dell'attaccante serbo, il club bianconero sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta 'alla Yildiz'. Tradotto: un'offerta ponte - di durata biennale - con ingaggio da 6 milioni di euro più bonus, ovvero quanto percepisce il numero 10 bianconero che invece il suo rinnovo lo ha già messo nero su bianco diversi mesi fa.

  • LA POSIZIONE DI VLAHOVIC

    La visione d'insieme di Vlahovic, però, è ad oggi differente.

    L'attaccante serbo, infatti, ascolta e annota di ciò che la Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto ma nel frattempo prende tempo. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, Vlahovic è consapevole di non poter ambire all'ingaggio percepito attualmente (12 milioni) ma per un'eventuale permanenza a Torino non vorrebbe

    Sullo sfondo, infatti, rimangono il Bayern Monaco - che cerca un vice Kane - e il Barcellona che tra poco più di un mese potrebbe salutare Lewandowski. Scenari che agitano i pensieri di Vlahovic e che lo spingono, ad oggi, a tenere in stand-by la Juventus.

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