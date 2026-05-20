Vlahovic-Juve, rinnovo congelato e futuro in bilico: l'offerta dei bianconeri e la posizione dell'attaccante, cosa può succedere nelle prossime settimane

I goal di Dusan Vlahovic contro il Verona, arrivato dopo un digiuno di 179 giorni, e quello messo a referto contro il Lecce non sono evidentemente bastati alla Juventus per consolidare il proprio piazzamento in zona Champions: con il ko casalingo contro la Fiorentina ha fatto precipitare i bianconeri al sesto posto in classifica compromettendo quasi definitivamente l'assalto zebrato all'Europa dei grandi.
L'attaccante serbo, tornato ormai a pieno regime, ha ritrovato anche la via della rete, riprendendosi il posto da titolare al centro dell'attacco bianconero in questo segmento finale di stagione, prima di affrontare il tema più scottante, ovvero quello relativo al futuro.
A tenere banco, infatti, è il possibile rinnovo di contratto che potrebbe prolungare il suo soggiorno nel capoluogo piemontese.