Vlahovic in gruppo dopo l'infortunio: gioca Udinese-Juventus? Sarà convocato? Le ultime sulle sue condizioni
VLAHOVIC IN GRUPPO
Luciano Spalletti, dalla seduta odierna, ha ricevuto una notizia cruciale in vista del rush Champions: Vlahovic si è allenato interamente col resto dei compagni, chiudendo il cerchio relativo al recupero dal problema muscolare che lo ha costretto ai box per una larga fetta della stagione.
La scorsa settimana, il 9 bianconero era tornato a lavorare con la squadra soltanto in parte.
VLAHOVIC GIOCA UDINESE-JUVENTUS? CONVOCATO?
Col rientro in gruppo, Vlahovic punta dritto a strappare la convocazione per Udinese-Juventus di sabato sera.
Messosi alle spalle il guaio fisico che lo ha tenuto fuori dai radar, il serbo sarà tra i calciatori a disposizione di Spalletti per la trasferta del Bluenergy Stadium.
L'INFORTUNIO DI VLAHOVIC: COS'HA AVUTO?
Vlahovic si è infortunato il 29 novebre nel primo tempo di Juve-Cagliari, quando calciando in diagonale ha accusato un problema muscolare rivelatosi decisamente serio: gli esami, infatti, hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell'adduttore lungo sinistro, con conseguente operazione e lungo stop.
Momento duro e assenza pesante per Madama, che ora però riabbraccia il suo centravanti.