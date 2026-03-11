Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Dusan Vlahovic JuventusGetty Images
Claudio D'Amato

Vlahovic in gruppo dopo l'infortunio: gioca Udinese-Juventus? Sarà convocato? Le ultime sulle sue condizioni

La Juventus riabbraccia Dusan Vlahovic: il serbo si è messo alle spalle il grave infortunio muscolare patito a fine novembre ed è tornato ad allenarsi in gruppo.

Pubblicità

Dusan Vlahovic is back.

Sì, l'attaccante serbo - che non gioca dal 29 novembre scorso - è tornato in gruppo a 3 mesi e mezzo dal grave infortunio patito durante Juventus-Cagliari.

Come sta? Sarà convocato contro l'Udinese?


  • VLAHOVIC IN GRUPPO

    Luciano Spalletti, dalla seduta odierna, ha ricevuto una notizia cruciale in vista del rush Champions: Vlahovic si è allenato interamente col resto dei compagni, chiudendo il cerchio relativo al recupero dal problema muscolare che lo ha costretto ai box per una larga fetta della stagione.

    La scorsa settimana, il 9 bianconero era tornato a lavorare con la squadra soltanto in parte.

    • Pubblicità

  • VLAHOVIC GIOCA UDINESE-JUVENTUS? CONVOCATO?

    Col rientro in gruppo, Vlahovic punta dritto a strappare la convocazione per Udinese-Juventus di sabato sera.

    Messosi alle spalle il guaio fisico che lo ha tenuto fuori dai radar, il serbo sarà tra i calciatori a disposizione di Spalletti per la trasferta del Bluenergy Stadium.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'INFORTUNIO DI VLAHOVIC: COS'HA AVUTO?

    Vlahovic si è infortunato il 29 novebre nel primo tempo di Juve-Cagliari, quando calciando in diagonale ha accusato un problema muscolare rivelatosi decisamente serio: gli esami, infatti, hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell'adduttore lungo sinistro, con conseguente operazione e lungo stop.

    Momento duro e assenza pesante per Madama, che ora però riabbraccia il suo centravanti.

Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Juventus crest
Juventus
JUV
0