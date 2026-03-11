Vlahovic in gruppo dopo l'infortunio: gioca Udinese-Juventus? Sarà convocato? Le ultime sulle sue condizioni

Vlahovic si è infortunato il 29 novebre nel primo tempo di Juve-Cagliari, quando calciando in diagonale ha accusato un problema muscolare rivelatosi decisamente serio: gli esami, infatti, hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell'adduttore lungo sinistro, con conseguente operazione e lungo stop.

Momento duro e assenza pesante per Madama, che ora però riabbraccia il suo centravanti.