Vlahovic fa doppietta nel Derby e lancia un messaggio: secondo miglior marcatore stagionale della Juventus, come può cambiare il suo futuro

Vlahovic, al suo rientro dall'infortunio, ha lanciato un messaggio molto chiaro e preciso: goal al Verona, goal decisivo al Lecce e doppietta nel Derby.

I proverbiali goal dell'attaccante che Spalletti ha rincorso invano dal momento del suo arrivo, passando per un mercato di gennaio che non ha saputo regalare quel numero 9 tanto atteso e alla fine mai arrivato.

Spalletti ha avuto a disposizione Vlahovic solamente per una manciata di partite nel corso delle quali l'ex Fiorentina ha sempre e comunque lasciato il segno. E rimpianti, da parte del tecnico di Certaldo, inevitabilmente aumentano.