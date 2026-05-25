Vlahovic fa doppietta nel Derby e lancia un messaggio: secondo miglior marcatore stagionale della Juventus, come può cambiare il suo futuro

La stagione della Juventus si chiude con un pareggio per 2-2 maturato nel Derby della Mole e con il sesto posto finale in classifica che costringerà i bianconeri a ripartire dall'Europa League.
Contro il Torino, la squadra di Luciano Spalletti si era portata addirittura in vantaggio di due goal grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic, che però ha preceduto la rimonta di marca granata.
L'attaccante serbo ha dunque chiuso in bellezza, quantomeno dal punto di vista personale, un'annata a dir poco complicata.