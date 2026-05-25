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Vlahovic JuveGetty Images
Michael Di Chiaro

Vlahovic fa doppietta nel Derby e lancia un messaggio: secondo miglior marcatore stagionale della Juventus, come può cambiare il suo futuro

Serie A
Juventus

Il centravanti serbo chiude la stagione segnando due goal al Torino e raggiungendo la doppia cifra in stagione nonostante un lunghissimo stop: il suo futuro rimane un nodo da sciogliere.

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La stagione della Juventus si chiude con un pareggio per 2-2 maturato nel Derby della Mole e con il sesto posto finale in classifica che costringerà i bianconeri a ripartire dall'Europa League.

Contro il Torino, la squadra di Luciano Spalletti si era portata addirittura in vantaggio di due goal grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic, che però ha preceduto la rimonta di marca granata.

L'attaccante serbo ha dunque chiuso in bellezza, quantomeno dal punto di vista personale, un'annata a dir poco complicata.

  • SECOND MIGLIOR MARCATORE STAGIONALE

    Dusan Vlahovic, al netto di una stagione complicatissima e appesantita da un infortunio che l'ha tenuto ai box per 4 mesi, è stato il secondo miglior marcatore juventino della stagione 2025/26.

    L'attaccante serbo, infatti, ha chiuso la sua stagione in doppia cifra mettendo a referto 7 goal in Serie A e 3 in Champions League. Il tutto per un bottino complessivo di 10 goal stagionali in 23 presenze.

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  • MEGLIO DI LUI SOLO YILDIZ

    Meglio di lui ha fatto solamente Kenan Yildiz. Il numero 10 turco, infatti, ha concluso la stagione segnando solamente un goal in più del compagno di squadra in maglia numero 9: 10 centri in Serie A e 1 in Champions League per il classe 2005 della Juventus.

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  • IL MESSAGGIO DI VLAHOVIC

    Vlahovic, al suo rientro dall'infortunio, ha lanciato un messaggio molto chiaro e preciso: goal al Verona, goal decisivo al Lecce e doppietta nel Derby.

    I proverbiali goal dell'attaccante che Spalletti ha rincorso invano dal momento del suo arrivo, passando per un mercato di gennaio che non ha saputo regalare quel numero 9 tanto atteso e alla fine mai arrivato.

    Spalletti ha avuto a disposizione Vlahovic solamente per una manciata di partite nel corso delle quali l'ex Fiorentina ha sempre e comunque lasciato il segno. E rimpianti, da parte del tecnico di Certaldo, inevitabilmente aumentano.

  • COME CAMBIA IL FUTURO

    Adesso però c'è un futuro tutto da scrivere. Il contratto che lega l'attaccante serbo alla Juventus scadrà tra poco più di un mese. La Juve, dal canto suo, starebbe valutando la possibilità di mettere sul piatto una proposta di rinnovo-ponte.

    Nel dettaglio si tratterebbe di un contratto biennale a cifre in linea con quelle percepite da Kenan Yildiz che, bonus compresi, supera i 7 milioni di euro di guadagno. Il giocatore e il suo entourage, però, vorrebbe provare a toccare cifre sensibilmente superiori. La partita, dunque, rimane aperta.

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