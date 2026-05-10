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VlahovicGetty Images
Michael Di Chiaro

Vlahovic risolve Lecce-Juventus: può essere un fattore decisivo nella corsa Champions, ma il futuro resta tutto da scrivere

Serie A
Lecce vs Juventus
Lecce
Juventus

Dopo il Verona, l'attaccante serbo segna anche contro il Lecce al ritorno da titolare: due sigilli nel giro di pochi giorni che possono indirizzare il finale di stagione dei bianconeri.

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La Juventus coglie un successo dal peso specifico enorme sul campo del Lecce e centra tre punti fondamentali nell'ottica della volata Champions League.

Bianconeri almeno per una notte al terzo posto, dunque, in attesa di Milan, Roma e Como. Al 'Via del Mare' decide il lampo in apertura di partita targato Dusan Vlahovic.

Il guizzo del centravanti serbo ha risolto una partita delicatissima che ha permesso alla squadra di Luciano Spalletti di toccare quota 68 punti, archiviano (si fa per dire) l'incredibile passo falso col Verona.

  • SECONDO GOAL CONSECUTIVO

    Contro il Lecce, Vlahovic è tornato a vestire una maglia da titolare dopo ben 160 giorni dalla sua ultima apparizione dal primo minuto.

    Pronti, via e al primo pallone toccato il serbo ha di fatto deciso la partita. Per il numero 9 della Juventus si tratta del secondo goal consecutivo dopo quello realizzato una settimana fa contro il Verona. Due squilli valsi sostanzialmente 4 punti e che mantengono la Juve in piena corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League. A due giornate dalla fine, dunque, la formazione zebrata ha ritrovato il suo riferimento avanzato che, ora, può davvero risultare un fattore decisivo in vista del rush finale.

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  • GOAL PIU VELOCE IN A DELLA JUVE

    Con il goal al Lecce, inoltre, Vlahovic si è ritagliato anche un posticino speciale nella storia della Juve. La sua rete al 'Via del Mare' è stata infatti la più rapida messa a segno da un giocatore della Juventus in Serie A.

    Un goal maturato dopo appena 12 secondi che va a migliorare il vecchio primato di Arturo Vidal che il 4 novembre 2012, in Juventus-Inter, impiegò 18 secondi per sbloccare la partita.

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  • IL MESSAGGIO SUL FUTURO

    Al termine del match, Dusan Vlahovic è intervenuto ai microfoni di DAZN parlando di futuro, sia quello relativo alla volata finale per la Champions che per quanto concerne il suo futuro, visto che il suo contratto con la Juve scadrà tra poco più di un mese, ovvero il prossimo 30 giugno.


    "Fa piacere, importante è che ho fatto goal e abbiamo vinto per il nostro obiettivo. Grazie al mister che mi ha dato fiducia dall'inizio dopo cinque mesi che non giocavo dall'inizio. Potevamo fare qualche goal in più, dovevamo essere più cinici", ha dichiarato a Sky.


    "Noi abbiamo tutto nelle nostre mani, se vinciamo le ultime due partite non c'è pressione per nessuno. Perciò dobbiamo essere concentrati su noi stessi e andare ad affrontare queste ultime due partite nel modo giusto sapendo quello che ci giochiamo e dare il massimo e vincere".


    E sul futuro: "Sento tantissimo la fiducia di Spalletti e cercherò di fare il massimo in queste ultime due partite. Mi ha dato tanto, anche quando non stavo tanto bene, non è facile rientrare dopo un infortunio di tre-quattro mesi. Mancano solo due partite con la Juve? Non lo so, vediamo".

  • L'ELOGIO DI SPALLETTI

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