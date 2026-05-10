Al termine del match, Dusan Vlahovic è intervenuto ai microfoni di DAZN parlando di futuro, sia quello relativo alla volata finale per la Champions che per quanto concerne il suo futuro, visto che il suo contratto con la Juve scadrà tra poco più di un mese, ovvero il prossimo 30 giugno.





"Fa piacere, importante è che ho fatto goal e abbiamo vinto per il nostro obiettivo. Grazie al mister che mi ha dato fiducia dall'inizio dopo cinque mesi che non giocavo dall'inizio. Potevamo fare qualche goal in più, dovevamo essere più cinici", ha dichiarato a Sky.





"Noi abbiamo tutto nelle nostre mani, se vinciamo le ultime due partite non c'è pressione per nessuno. Perciò dobbiamo essere concentrati su noi stessi e andare ad affrontare queste ultime due partite nel modo giusto sapendo quello che ci giochiamo e dare il massimo e vincere".





E sul futuro: "Sento tantissimo la fiducia di Spalletti e cercherò di fare il massimo in queste ultime due partite. Mi ha dato tanto, anche quando non stavo tanto bene, non è facile rientrare dopo un infortunio di tre-quattro mesi. Mancano solo due partite con la Juve? Non lo so, vediamo".