Vlahovic convince anche senza segnare: è il centravanti di cui Spalletti ha bisogno, il ballottaggio con David potrebbe essere finito

C’è un’altra cosa che spesso a Vlahovic è stata rimproverata: quella di essere poco efficace quando si tratta di giocare spalle alla porta.

Un attaccante certamente molto forte, tra i migliori della Serie A, ma più portato a ricevere il pallone per cercare la stoccata decisiva piuttosto che a tenere palla per far salire la squadra.

Questione di caratteristiche e di attitudini, ma quello visto a Cremona è stato un Vlahovic nella sua “versione fiorentina”.

A inizio carriera, quando era giovanissimo e si parlava di lui come di un potenziale fenomeno, ha fatto fatica ad imporsi nel calcio dei grandi — dopo essersi viceversa dimostrato dominante a livello di Primavera — proprio perché incapace di difendere il pallone sfruttando quella che doveva essere una delle sue armi migliori: un fisico possente e capace di reggere qualsiasi urto.

Una lacuna sulla quale ha lavorato molto, tanto che la sua vera e definitiva esplosione è arrivata solo quando è riuscito a correggere quel difetto che, per un giocatore del suo calibro, non poteva non essere importante.

Negli ultimi anni quella mancanza è parsa riaffiorare, salvo poi sparire per incanto proprio contro la Cremonese.

Nella partita che ha segnato l’esordio di Spalletti in bianconero, Vlahovic ha giocato forse più spalle che faccia alla porta, e a trarne vantaggio è stata tutta la squadra.

Ha duellato con un centrale forte e “vecchio stampo” come Baschirotto ed è uscito vincitore da quasi ogni battaglia. Le ha date, le ha prese, ma soprattutto ha giocato di sponda, pulito tanti palloni e consentito a chi arrivava a sostegno di inserirsi.

Centravanti sì, ma anche una sorta di regista offensivo: un attaccante pronto al sacrificio che ha messo in campo tanta voglia.

Paradossalmente, anche senza finire sul tabellino dei marcatori, Vlahovic ha proposto una delle sue versioni migliori di questa stagione.