Vlahovic contro Kean, i doppi ex di Juventus-Fiorentina: una stagione alla rovescia

Kean è stato la riserva di Vlahovic alla Juventus, ma in questo inizio di stagione con la Fiorentina ha segnato più di lui. Una sfida alla rovescia.

Uno amato, idolatrato e idolo della curva. L'altro pizzicato, a volte contestato dai tifosi e con un futuro tutto da decifrare.

Juventus-Fiorentina è anche il confronto alla rovescia tra gli attaccanti delle due squadre: Dusan Vlahovic da una parte, Moise Kean dall'altra.

Compagni per tre stagioni in bianconero, ma giocando pochissimo insieme, i due si ritrovano di fronte allo 'Stadium' in un momento diametralmente opposto sotto tanti punti di vista.

E c'è chi, forse, a Torino già rimpiange quel ragazzo cresciuto nelle giovanili che ha finalmente cominciato a segnare a raffica.