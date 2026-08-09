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Dusan Vlahovic JuventusGetty Images
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Vlahovic apre al Besiktas: maxi-offerta da 10 milioni a stagione e bonus alla firma

Calciomercato
Serie A
D. Vlahovic
Besiktas
Juventus

L'attaccante serbo, dopo l'addio alla Juventus, non vuole più aspettare: può raggiungere Italiano.

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Dusan Vlahovic è ancora senza contratto, ma intorno al serbo comincia a muoversi più di qualcosa: il Besiktas di Vincenzo Italiano, con cui si era trovato benissimo a Firenze, fa sul serio. E lui ha dato i primi segnali positivi al trasferimento in Turchia.

L'attaccante classe 2000, al termine del suo contratto con la Juventus, non ha ancora trovato una squadra e dopo una lunga attesa potrebbe velocizzare i tempi per trovare l'intesa con la squadra turca. Il suo grande sponsor - Italiano - continua a spingere affinché Dusan accetti la destinazione Istanbul.

  • IL RICHIAMO DI ITALIANO

    Vlahovic, deluso - si legge sulla Gazzetta dello Sport - dalla mancata chiamata di Carnevali, nuovo amministratore delegato della Juventus, nonostante Spalletti apprezzi il serbo, potrebbe aprire le porte a Vincenzo Italiano e al suo richiamo.

    I due insieme a Fiorentina, nella prima parte della stagione 2021/22 avevano fatto grandi cose, proprio prima del passaffio alla Juventus. Il nuovo allenatore del Besiktas, anche se sono passati quasi cinque anni, sa come valorizzarlo e lo ha chiesto come rinforzo in attacco, consapevole della voglia di riscatto di Vlahovic dopo una stagione con molte luci e ombre.

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  • L'OFFERTA

    Il club turco, ora, sta facendo pressione sul papà Milos e sull'entourage per trovare la quadra.

    La proposta rispecchierebbe, infatti, il desiderio del giocatore: 10 milioni a stagione per quattro più bonus alla firma pari - circa - a un ulteriore anno di contratto. Ci sarebbero, poi, da discutere eventuali premi legati a obiettivi personali e di squadra: con un'attenzione particolare ai primi, che possono essere legati a varie voci.

    Vlahovic ha voglia di ripartire dopo un mese e mezzo di atteso e vuole sentirsi importante. Il richiamo di Italiano può fare la differenza e la distanza tra le parti si può limare nei prossimi giorni.

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