Vlahovic apre al Besiktas: maxi-offerta da 10 milioni a stagione e bonus alla firma

Il club turco, ora, sta facendo pressione sul papà Milos e sull'entourage per trovare la quadra.

La proposta rispecchierebbe, infatti, il desiderio del giocatore: 10 milioni a stagione per quattro più bonus alla firma pari - circa - a un ulteriore anno di contratto. Ci sarebbero, poi, da discutere eventuali premi legati a obiettivi personali e di squadra: con un'attenzione particolare ai primi, che possono essere legati a varie voci.

Vlahovic ha voglia di ripartire dopo un mese e mezzo di atteso e vuole sentirsi importante. Il richiamo di Italiano può fare la differenza e la distanza tra le parti si può limare nei prossimi giorni.