Vlahovic apre al Besiktas: maxi-offerta da 10 milioni a stagione e bonus alla firma

Dusan Vlahovic è ancora senza contratto, ma intorno al serbo comincia a muoversi più di qualcosa: il Besiktas di Vincenzo Italiano, con cui si era trovato benissimo a Firenze, fa sul serio. E lui ha dato i primi segnali positivi al trasferimento in Turchia.
L'attaccante classe 2000, al termine del suo contratto con la Juventus, non ha ancora trovato una squadra e dopo una lunga attesa potrebbe velocizzare i tempi per trovare l'intesa con la squadra turca. Il suo grande sponsor - Italiano - continua a spingere affinché Dusan accetti la destinazione Istanbul.