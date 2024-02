L'ex proprietario del club viola, dal 1993 al 2002, al Policlinico Gemelli: "Tra lunedì e martedì crisi respiratoria, è in terapia intensiva".

Vittorio Cecchi Gori, ex proprietario della Fiorentina è ricoverato da lunedì al Policlinico Gemelli di Roma.

L'ex numero uno del club viola e imprenditore, ex politico e produttore cinematografico italiano, è in ospedale per l'aggravarsi delle sue condizioni cliniche a causa di un'insufficienza respiratoria.

Massimo riserbo sulle condizioni di Cecchi Gori, anni 81, presidente della società viola dal 1993 al 2002.