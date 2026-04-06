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Kylian Mbappe Vinicius Junior Real Madrid 2025Getty Images
Leonardo Gualano

Vinicius spazza via i dubbi sul suo futuro: "Sono nel club dei miei sogni, al momento giusto rinnoverò col Real Madrid"

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Il fuoriclasse brasiliano ammette di aver avuto dei problemi con Xabi Alonso: "Un periodo difficile, non è stato possibile creare un rapporto".

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Negli ultimi mesi si è parlato molto del futuro di Vinicius e di un suo possibile clamoroso addio al Real Madrid.

A dare vigore a queste voci, un contratto che scadrà nel giugno del 2027 ed una trattativa per un rinnovo che ad oggi non ha ancora dato gli esiti sperati.

Il campione brasiliano, parlando nella conferenza stampa di presentazione della sfida di Champions League con il Bayern Monaco, ha però ammesso di avere le idee molto chiare e che la sua priorità è quella di restare al Real Madrid.

  • "IL REAL IL CLUB DEI MIEI SOGNI"

    "Io spero di poter restare ancora a lungo al Real Madrid. Ho ancora un anno di contratto, ma sono tranquillo. Ho la fiducia del presidente, siamo sereni e sappiamo cosa vogliamo. Al momento opportuno rinnoverò e resterò in quello che è il club dei miei sogni e nel quale solo molto felice".

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  • "CON XABI ALONSO UN PERIODO DIFFICILE"

    "Quello con Xabi Alonso è stato un periodo difficile, giocavo molte partite ma con uno scarso minutaggio. Ogni allenatore ha i suoi metodi e il suo approccio e non è stato possibile instaurare con lui il rapporto che desiderava. La considero comunque un'esperienza formativa".

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  • "UN'OTTIMA INTESA CON ARBELOA"

    "Con Arbeloa si è venuta a creare un'ottima intesa e lui mi ha dato sempre fiducia. Mi ha sempre detto cosa devo fare ed io sono pronto a giocare grandi partite per questo club che mi ha dato così tanto".

  • "CON ARBELOA COME CON ANCELOTTI"

    "Con Arbeloa ho un legame speciale, proprio come lo avevo con Ancelotti. Mi ha sempre fatto capire chiaramente che cosa si aspetta da me ed io continuerò a dare il massimo. Sono nel club della mia vita e sfrutto ogni occasione. Non credo di essere mai stato così a lungo senza segnare, nemmeno quando ero giovane, ma ho imparato da questo periodo difficile e voglio continuare a farlo. I giocatori migliori si riprendono sempre".

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