Vinicius spazza via i dubbi sul suo futuro: "Sono nel club dei miei sogni, al momento giusto rinnoverò col Real Madrid"

Negli ultimi mesi si è parlato molto del futuro di Vinicius e di un suo possibile clamoroso addio al Real Madrid.
A dare vigore a queste voci, un contratto che scadrà nel giugno del 2027 ed una trattativa per un rinnovo che ad oggi non ha ancora dato gli esiti sperati.
Il campione brasiliano, parlando nella conferenza stampa di presentazione della sfida di Champions League con il Bayern Monaco, ha però ammesso di avere le idee molto chiare e che la sua priorità è quella di restare al Real Madrid.