Vinicius Jr all'Arsenal: il Real Madrid sta spingendo la superstar brasiliana verso l'addio con l'operazione da 120 milioni di euro per Yan Diomande?

Alla fine, però, tutto questo potrebbe rivelarsi irrilevante. Questo perché è impossibile scrollarsi di dosso la sensazione che l’esito più probabile resti comunque quello di vedere Vinicius firmare un clamoroso nuovo contratto con il Real Madrid e lasciare deluso l’Arsenal, insieme a qualsiasi altro pretendente.
Nonostante i suoi precedenti commenti duri sull’attaccante, The Telegraph ha riportato che Mourinho non vuole lasciare partire Vini Jr quest’estate, un giocatore che considera parte di un gruppo intoccabile di stelle chiave. I colloqui per il rinnovo dovrebbero riprendere questa settimana e l’interesse dell’Arsenal potrebbe servire solo ad accelerare le trattative, piuttosto che portare a una partenza. In effetti, finora non c’è stato alcun segnale che indichi una sua volontà di andarsene.
Parlando a giugno, il presidente del Real, Florentino Perez, ha chiarito in modo inequivocabile la posizione del club: "Vini è uno dei migliori giocatori al mondo ed è felicissimo di essere un giocatore del Madrid. È stato decisivo nella vittoria delle ultime due Coppe dei Campioni e gli resta un anno di contratto. C’è ancora tempo, ma vi dico che Vinicius vuole restare al Madrid e io voglio che resti".
Per quanto riguarda Diomande, è del tutto possibile che si possa vedere il giovane ivoriano giocare al fianco di Vinicius; è stato sostenuto che il suo arrivo non avrà alcun impatto sulla situazione di Vini Jr, e il 19enne la scorsa stagione ha giocato in realtà più partite sulla destra con il Lipsia prima di mettersi in mostra sulla sinistra al Mondiale. In effetti, su quella fascia è stato anche molto più efficace, con 18 partecipazioni a gol in 22 presenze sulla destra.
L’Arsenal, quindi, potrebbe essere costretto a guardare altrove, mentre il Madrid e Mourinho costruiscono quello che sarà uno degli attacchi più temibili d’Europa.