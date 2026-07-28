Vinicius Jr all'Arsenal: il Real Madrid sta spingendo la superstar brasiliana verso l'addio con l'operazione da 120 milioni di euro per Yan Diomande?

Tuttavia, nulla è garantito. Dopotutto, le trattative per il rinnovo di Vinicius non si sarebbero arenate se una soluzione fosse stata davvero così vicina, anche se si è preso una pausa dopo essere stato protagonista con il Brasile in una campagna mondiale che alla fine si è rivelata fallimentare.

Come abbiamo già sottolineato, sarebbe piuttosto sensazionale se il Real Madrid decidesse di sborsare verosimilmente oltre 120 milioni di euro per un nuovo esterno offensivo quando Vinicius è ancora sotto contratto e si aspetterà di partire titolare in ogni singola partita. Non si spende una cifra del genere per un giocatore per poi lasciarlo in panchina, anche se Diomande ha ancora soltanto 19 anni.

E visto che i colloqui per un nuovo contratto del loro numero 7 sono attualmente in una fase di stallo, e considerate le implicazioni finanziarie di un rinnovo nel caso in cui dovessero davvero ingaggiare l'internazionale della Costa d'Avorio, potrebbe trattarsi di una misura per ridurre i costi? Nel lungo periodo, il Real Madrid risparmierebbe una somma enorme cogliendo quella che potrebbe essere una delle ultime opportunità per monetizzare con Vinicius e sostituirlo con il teenager del Lipsia, che percepirebbe uno stipendio sensibilmente più basso e ha un potenziale altrettanto elevato.

Il Real è stato notevolmente parsimonioso sul mercato negli ultimi anni; non ha speso più di 100 milioni di euro per un giocatore da quando ha ingaggiato Jude Bellingham dal Borussia Dortmund tre anni fa, preferendo invece concentrarsi su operazioni accorte come gli arrivi a parametro zero di Kylian Mbappe e, più di recente, Ibrahima Konate e Bernardo Silva.

Sarebbe quindi sorprendente se Diomande arrivasse senza che quel costo venga compensato in un modo o nell'altro, soprattutto con un affare per Rodri del Manchester City in fase di definizione, un altro giocatore che si aspetterebbe uno stipendio gigantesco.