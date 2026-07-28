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Real Madrid Vini Jr GFXGOAL
Krishan Davis

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Vinicius Jr all'Arsenal: il Real Madrid sta spingendo la superstar brasiliana verso l'addio con l'operazione da 120 milioni di euro per Yan Diomande?

Analysis
Vinicius Junior
Real Madrid
Arsenal
Y. Diomande
LaLiga
Premier League
RB Lipsia

L'Arsenal sta valutando quella che sarebbe una delle operazioni di mercato più sensazionali di sempre, ma le probabilità sono tutte contro i Gunners nel tentativo di portarla a termine. Nel fine settimana è emerso che il club londinese sta prendendo in considerazione un approccio per il fuoriclasse del Real Madrid Vinicius Junior, mentre a loro volta i Blancos stavano intensificando gli sforzi per arrivare al talento rivelazione del RB Lipsia Yan Diomande, valutato oltre 120 milioni di euro.

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Come prevedibile, ci si interroga su dove giocherà Diomande nel Madrid, e il tempismo ha inevitabilmente alimentato i sospetti che il Real stia cercando un sostituto di Vinicius mentre i campioni della Premier League valutano un'operazione per il brasiliano, che non ha ancora trovato l'accordo per un nuovo contratto al Bernabeu.

Ma un potenziale trasferimento avrà davvero effetti sull'altro? Nonostante la distrazione del Mondiale 2026, la finestra estiva è già stata ricca di colpi di scena, ma questa saga clamorosa che coinvolge due degli esterni più ambiti al mondo ha il potenziale per superarle tutte.

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    Uno dentro, uno fuori?

    Non erano passate nemmeno 24 ore tra le rivelazioni clamorose secondo cui il Madrid si era inserito nella corsa per ingaggiare Diomande e il fatto che l'Arsenal stesse valutando la possibilità di portare Vinicius nel fine settimana.

    Il Real si è rapidamente portato in pole position nella corsa per l'ala ivoriana, davanti a squadre del calibro di Liverpool e Paris Saint-Germain, con questi ultimi che alla fine si sono sfilati dalla contesa. Sebbene si prevedesse che un pacchetto complessivo da 120 milioni di euro (103 milioni di sterline/136 milioni di dollari) sarebbe stato respinto dal Lipsia, ci si aspetta che un accordo venga raggiunto a tempo debito.

    Questo rende ancora più intrigante l'interesse dell'Arsenal per Vinicius. I Gunners hanno fiutato un'opportunità di mercato, dato che il 26enne è entrato sorprendentemente nell'ultimo anno del suo contratto senza arrivare a una qualche forma di accordo per il rinnovo, e potrebbero aver interpretato l'imminente grande investimento del Madrid per un'altra ala, Diomande, come un'apertura alla cessione.

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  • VIniciusGetty Images

    Approfittando

    L'interesse dell'Arsenal viene descritto come «in una fase iniziale» da The Athletic, e sebbene in Spagna sia circolata la voce di una cifra irrealistica da 160 milioni di euro (£137m/$182), è chiaro che i vincitori della Premier League vogliono approfittare del fatto che una superstar come Vinicius potrebbe essere disponibile a prezzo ridotto quest'estate.

    Il Madrid è determinato a non perdere il brasiliano a parametro zero tra un anno, e i colloqui per il rinnovo vanno avanti da circa 18 mesi senza alcun esito. Questo perché l'esterno offensivo chiede un aumento, nonostante guadagni già 400.000 sterline a settimana al Bernabeu. Per firmare, vuole arrivare fino a 470.000 sterline settimanali.

    Sulla carta, si potrebbe pensare che questo renda più remota la possibilità di un trasferimento all'Emirates, ma è stato riferito che l'Arsenal è disposto ad assecondare le sue richieste mettendo sul tavolo il contratto più ricco della storia del club.

    Tuttavia, c'è la concreta possibilità che Vinicius e i suoi rappresentanti possano a loro volta usare l'offerta dell'Arsenal come leva nei colloqui per un nuovo accordo con il Real Madrid. Le ultime indiscrezioni dei media spagnoli suggeriscono che non abbia alcuna intenzione di lasciare Madrid e che tornerà al tavolo delle trattative a tempo debito, con una distanza minima tra le sue richieste e l'ultima offerta del club.

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  • Yan Diomande Vini Jr GFXGetty/ GOAL

    Misura di riduzione dei costi?

    Tuttavia, nulla è garantito. Dopotutto, le trattative per il rinnovo di Vinicius non si sarebbero arenate se una soluzione fosse stata davvero così vicina, anche se si è preso una pausa dopo essere stato protagonista con il Brasile in una campagna mondiale che alla fine si è rivelata fallimentare.

    Come abbiamo già sottolineato, sarebbe piuttosto sensazionale se il Real Madrid decidesse di sborsare verosimilmente oltre 120 milioni di euro per un nuovo esterno offensivo quando Vinicius è ancora sotto contratto e si aspetterà di partire titolare in ogni singola partita. Non si spende una cifra del genere per un giocatore per poi lasciarlo in panchina, anche se Diomande ha ancora soltanto 19 anni.

    E visto che i colloqui per un nuovo contratto del loro numero 7 sono attualmente in una fase di stallo, e considerate le implicazioni finanziarie di un rinnovo nel caso in cui dovessero davvero ingaggiare l'internazionale della Costa d'Avorio, potrebbe trattarsi di una misura per ridurre i costi? Nel lungo periodo, il Real Madrid risparmierebbe una somma enorme cogliendo quella che potrebbe essere una delle ultime opportunità per monetizzare con Vinicius e sostituirlo con il teenager del Lipsia, che percepirebbe uno stipendio sensibilmente più basso e ha un potenziale altrettanto elevato.

    Il Real è stato notevolmente parsimonioso sul mercato negli ultimi anni; non ha speso più di 100 milioni di euro per un giocatore da quando ha ingaggiato Jude Bellingham dal Borussia Dortmund tre anni fa, preferendo invece concentrarsi su operazioni accorte come gli arrivi a parametro zero di Kylian Mbappe e, più di recente, Ibrahima Konate e Bernardo Silva.

    Sarebbe quindi sorprendente se Diomande arrivasse senza che quel costo venga compensato in un modo o nell'altro, soprattutto con un affare per Rodri del Manchester City in fase di definizione, un altro giocatore che si aspetterebbe uno stipendio gigantesco.

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  • 비니시우스 주니오르 (Vinicius Junior)Getty Images

    È il momento di cambiare?

    C'è chi sostiene che il tempo di Vini al Bernabeu possa essere arrivato al capolinea. Sono ormai passati otto anni da quando l'attaccante è arrivato nella capitale spagnola dal Flamengo, e da allora ha collezionato circa 375 presenze con il club, affermandosi come uno dei migliori esterni al mondo. Eppure resta una figura divisiva tra i tifosi, dopo aver inizialmente faticato a lasciare il segno.

    Vinicius è stato preso di mira con insulti dai suoi stessi tifosi per tutta la stagione 2025-26, che alla fine è stata un'altra annata senza trofei per il Real Madrid. Al di là della frustrazione generale del pubblico, ciò è stato probabilmente il risultato di un calo della sua produttività e del fatto che la sua stagione si sia sviluppata sullo sfondo di quella situazione contrattuale ancora irrisolta. Anche la sua razza potrebbe essere un fattore, considerando che durante il suo periodo da giocatore del Madrid è stato regolarmente e notoriamente vittima di razzismo.

    È stato naturalmente uno di questi episodi, in Champions League contro il Benfica nella scorsa stagione, ad aver portato l'attuale tecnico del Madrid Jose Mourinho, che all'epoca era alla guida del club portoghese, a dipingere bizzarramente Vinicius come un piantagrane.

    «C'è qualcosa che non va perché succede in ogni stadio», ha detto Mourinho dopo che il brasiliano sarebbe stato vittima di abusi razzisti da parte dell'argentino Gianluca Prestianni. «In uno stadio in cui gioca Vinicius, succede sempre qualcosa». Il giocatore difficilmente avrà dimenticato in fretta quelle parole mentre si prepara a iniziare a lavorare sotto la guida del venerato tattico.

    Non è neppure la prima volta che Vini viene accostato a un trasferimento negli ultimi anni. I giganti sauditi dell'Al-Ahli non hanno mai nascosto il loro desiderio di ingaggiare il 26enne, arrivando anche a mostrare la volontà di presentare un'offerta record mondiale da 350 milioni di euro (296 milioni di sterline/365 milioni di dollari) nel 2025, mentre all'esterno sarebbe stato proposto un contratto da 1 miliardo di euro. Tuttavia, lui voleva restare al Bernabeu. Resta da vedere se questa posizione sia cambiata.

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  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    «Non abbastanza solido»

    Se l'«interesse iniziale» dell'Arsenal dovesse trasformarsi in qualcosa di più concreto, allora potrebbero sorgere dubbi sulla compatibilità di Vinicius con la Premier League. C'è infatti la percezione che il suo stile di gioco possa essere molto meno efficace contro avversari più fisici, anche se non ci sono dubbi sulle sue qualità tecniche.

    «Per me è sempre stato incostante [il suo rendimento], e questo per me è stato un problema», ha dichiarato di recente a talkSPORT l'esperto di calcio brasiliano Jon Cotterill. «Penso anche che forse possa non essere abbastanza solido per la Premier League, e io preferirei qualcuno come Julian Alvarez, l'argentino che gioca nell'Atletico Madrid, che ha anche esperienza in Premier League.

    «I club che possono permettersi un prezzo del genere sono pochi, ma per me il punto non è solo il prezzo. Cosa farà? Come si inserirà? Può integrarsi nella squadra che hanno già e adattarsi anche al loro stile di gioco? Dal punto di vista tecnico non c'è alcun dubbio sulle qualità che possiede. È un giocatore assolutamente favoloso, ma secondo me resta incostante».

    Per qualche motivo, alcuni giocatori non sembrano destinati con certezza ad avere successo nella massima serie inglese, indipendentemente dalla loro qualità individuale, e Vinicius è uno di questi. Tuttavia, lui riterrà che le sue prestazioni in Champions League abbiano in parte smentito questa teoria: il brasiliano ha totalizzato un assurdo bottino di 21 contributi al gol in appena 26 presenze contro le migliori squadre della Premier League, compresa una doppietta contro il Manchester City negli ottavi di finale della scorsa stagione.

  • Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Madrid impassibile

    Alla fine, però, tutto questo potrebbe rivelarsi irrilevante. Questo perché è impossibile scrollarsi di dosso la sensazione che l’esito più probabile resti comunque quello di vedere Vinicius firmare un clamoroso nuovo contratto con il Real Madrid e lasciare deluso l’Arsenal, insieme a qualsiasi altro pretendente.

    Nonostante i suoi precedenti commenti duri sull’attaccante, The Telegraph ha riportato che Mourinho non vuole lasciare partire Vini Jr quest’estate, un giocatore che considera parte di un gruppo intoccabile di stelle chiave. I colloqui per il rinnovo dovrebbero riprendere questa settimana e l’interesse dell’Arsenal potrebbe servire solo ad accelerare le trattative, piuttosto che portare a una partenza. In effetti, finora non c’è stato alcun segnale che indichi una sua volontà di andarsene.

    Parlando a giugno, il presidente del Real, Florentino Perez, ha chiarito in modo inequivocabile la posizione del club: "Vini è uno dei migliori giocatori al mondo ed è felicissimo di essere un giocatore del Madrid. È stato decisivo nella vittoria delle ultime due Coppe dei Campioni e gli resta un anno di contratto. C’è ancora tempo, ma vi dico che Vinicius vuole restare al Madrid e io voglio che resti".

    Per quanto riguarda Diomande, è del tutto possibile che si possa vedere il giovane ivoriano giocare al fianco di Vinicius; è stato sostenuto che il suo arrivo non avrà alcun impatto sulla situazione di Vini Jr, e il 19enne la scorsa stagione ha giocato in realtà più partite sulla destra con il Lipsia prima di mettersi in mostra sulla sinistra al Mondiale. In effetti, su quella fascia è stato anche molto più efficace, con 18 partecipazioni a gol in 22 presenze sulla destra.

    L’Arsenal, quindi, potrebbe essere costretto a guardare altrove, mentre il Madrid e Mourinho costruiscono quello che sarà uno degli attacchi più temibili d’Europa.

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