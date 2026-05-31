Il PSG di nuovo campione, il tridente del Bayern, Real Madrid e Milan nel caos: i top e flop del 2025/2026

Sabato si è chiusa la stagione calcistica europea: il PSG ha battuto l'Arsenal ai rigori e ha vinto per il secondo anno consecutivo la Champions League. Non succedeva da quasi un decennio, dai tempi del Real Madrid, e questo rende la serata storica per la squadra di Luis Enrique. Nonostante la sconfitta, l'Arsenal ha vissuto una stagione memorabile, vincendo la Premier League per la prima volta in 22 anni.

Altrove il Bayern Monaco ha battuto molti record vincendo la Bundesliga, mentre il Barcellona ha conquistato il secondo titolo consecutivo in Liga, superando un Real Madrid in crisi.

In Italia, Antonio Conte ha lasciato il Napoli un anno dopo lo Scudetto, vinto dall'Inter in questa stagione, mentre Juventus e Milan hanno mancato la Champions League per la prima volta.

Chi sono stati dunque i veri top e flop del calcio europeo nel 2025/26? Ve lo svela GOAL.