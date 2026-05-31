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Il PSG di nuovo campione, il tridente del Bayern, Real Madrid e Milan nel caos: i top e flop del 2025/2026

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Storie

I promossi e i bocciati della stagione appena andata in archivio con la finale di Champions League: da Chivu al Thun, dal Marsiglia a Malen, chi ha deluso e chi ha stupito.

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Sabato si è chiusa la stagione calcistica europea: il PSG ha battuto l'Arsenal ai rigori e ha vinto per il secondo anno consecutivo la Champions League. Non succedeva da quasi un decennio, dai tempi del Real Madrid, e questo rende la serata storica per la squadra di Luis Enrique. Nonostante la sconfitta, l'Arsenal ha vissuto una stagione memorabile, vincendo la Premier League per la prima volta in 22 anni.

Altrove il Bayern Monaco ha battuto molti record vincendo la Bundesliga, mentre il Barcellona ha conquistato il secondo titolo consecutivo in Liga, superando un Real Madrid in crisi.

In Italia, Antonio Conte ha lasciato il Napoli un anno dopo lo Scudetto, vinto dall'Inter in questa stagione, mentre Juventus e Milan hanno mancato la Champions League per la prima volta.

Chi sono stati dunque i veri top e flop del calcio europeo nel 2025/26? Ve lo svela GOAL.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    L'EFFICACIA DI ARTETA

    Mikel Arteta ha ammesso che, al termine della finale di Champions League, provava soprattutto “dolore”, e era comprensibile. L’Arsenal era arrivato a un passo dal detronizzare il PSG, fermandosi solo ai rigori. Lo spagnolo sa che ci vorrà tempo per superare la sconfitta di Budapest.

    Presto quel dolore lascerà spazio all’orgoglio, non solo nei giocatori. Forse non lo dirà in pubblico, ma Arteta può essere fiero del lavoro svolto negli ultimi nove mesi: una stagione che si è rivelata cruciale per il tecnico dei Gunners.

    Dopo cinque stagioni senza trofei, lo spagnolo doveva vincere e, nonostante un aprile di ansia che ha fatto temere un nuovo "bottle job", ha portato i Gunners al primo titolo di Premier League dal 2004.

    Non è stata una vittoria del “bel gioco”: l’Arsenal ha portato il “vincere in maniera brutta” a un nuovo livello con perdite di tempo, simulazioni e una dipendenza dai calci piazzati per segnare. La vittoria per 1-0 sul Burnley, che ha di fatto consegnato il titolo, ha sintetizzato questo atteggiamento: Raya e Trossard hanno simulato infortuni nei secondi finali contro la penultima in classifica, goal arrivato di testa su corner.

    Si può dire ciò che si vuole di Arteta e dei suoi metodi, o del tempo e dei soldi spesi per arrivare fin qui, ma merita rispetto per aver trasformato gli “specialisti del fallimento” nella migliore squadra d’Inghilterra. Il percorso non è stato bello, ma è stato efficace.

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  • Como 1907 v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

    IL CAPOLAVORO DI FABREGAS

    Dopo l'ultima trasferta stagionale contro la Cremonese, Cesc Fabregas ha riunito il Como e ha detto: "Sarete ricordati per sempre". E ha ragione.

    Grazie al 4-1 allo Zini, il Como ha conquistato la qualificazione alla Champions League, un traguardo storico per un club all’esordio europeo.

    Fabregas ha sottolineato il merito dei giocatori, ma lui stesso è stato l’indiscusso motore di una delle ascese più rapide e straordinarie del calcio moderno. Arrivato a Sinigaglia quando il Como era in Serie B, ha costruito il club quasi da zero.

    "Dico sempre che qui ho dovuto prendere molte decisioni, perché mi sono state praticamente affidate le chiavi della gestione calcistica, e quando abbiamo iniziato non c'era praticamente nulla - ha dichiarato il 39enne a DAZN - Oggi ho parlato con due fisioterapisti che erano qui quattro anni fa, quando sono arrivato. Ricordavamo che non avevamo neppure un campo di allenamento e facevamo i massaggi su tavoli da bar. Ora siamo in Champions League!".

    Merita grandi elogi per aver trasformato un sogno impossibile nella realtà con la squadra più giovane e talentuosa della Serie A.

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  • AC Milan v AC Monza - Trofeo BerlusconiGetty Images Sport

    IL CLAMOROSO CROLLO DEL MILAN

    In un'intervista a Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera, poco prima della fine della Serie A, Gerry Cardinale ha menzionato la sconfitta dell'Inter contro il PSG, ma è difficile capire perché il fondatore di RedBird abbia sentito il bisogno di citare i rivali cittadini. 

    Il calcio italiano ha molti problemi, ma l’Inter non è certo tra questi: in tre stagioni ha giocato due finali di Champions League. Il Milan, invece, è fuori dalla Champions per il secondo anno di fila e rappresenta il caos che colpisce gran parte delle squadre di A. 

    Nonostante abbia speso più di ogni altro club in estate e non avesse impegni europei, il Milan è passato dal lottare per lo scudetto a sprecare un posto in Champions, perdendo sei delle ultime dieci gare.

    Decisiva la sconfitta interna col Cagliari: il Milan è passato in vantaggio, ma ha poi ceduto il passo a una squadra senza ambizioni. 

    Cardinale ha reagito licenziando Massimiliano Allegri, l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Ma l’epurazione non basterà a placare i tifosi.

    Nonostante le continue richieste del tifo, non sembra però che l’americano voglia andarsene. Se resterà a San Siro come sembra, farebbe bene a studiare l’Inter campione d’Italia per capire dove il Milan sta sbagliando.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    LA "FAMIGLIA" BARCELLONA

    Alla vigilia dell'ultimo Clásico della stagione, il Barcellona ha pubblicato sui social una foto della squadra sorridente con la didascalia: "Una grande famiglia". Un chiaro riferimento al Real Madrid, che prima del match al Camp Nou aveva vissuto tensioni interne, tra cui lo scontro in spogliatoio tra Tchouameni e Valverde.

    Al contrario, il Barça sembra davvero una banda di fratelli, e non solo perché molti giocatori vengono dalla Masia. Uno dei motivi principali per cui l’allenatore Hansi Flick ha appena ricevuto un nuovo contratto è che, da quando ha preso il comando due anni fa in un clima teso dopo l’espulsione mal gestita di Xavi, ha saputo creare un grande spirito di squadra che ha portato i catalani verso il secondo titolo consecutivo della Liga.

    L'eliminazione dalla Champions per mano dell'Atletico ha fatto male, e l'indisciplina, sommata alla linea difensiva alta di Flick, fa dubitare della loro capacità di vincere la prima Champions League dal 2015.

    Tuttavia la squadra, giovane e talentuosa, è guidata dal magnifico Lamine Yamal e può solo migliorare. Il risanamento finanziario del Barça porterà al ritorno al regolamento 1-1 della Liga, permettendo l’ingaggio di Anthony Gordon e, probabilmente, di Julian Alvarez (nonostante le prese in giro dell’Atletico).

    In definitiva, è un ottimo momento per essere tifosi blaugrana: il club guarda a una certa stabilità mentre il Real Madrid è sprofondato nel caos. Come dice il ds Deco, sembra "l'inizio di una nuova era" di successi al Camp Nou.

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  • Florentino PerezGetty Images

    FLORENTINO PEREZ A RISCHIO

    Il 15 maggio il Barcellona ha vinto il Clásico e si è aggiudicato la Liga. È il secondo anno di fila senza trofei per il Real Madrid, e la pressione su Florentino Perez è cresciuta dopo l’esonero di Xabi Alonso a gennaio e l’ingaggio dell’esordiente Alvaro Arbeloa.

    A soli due anni dal double, il club è imploso dentro e fuori dal campo: Valverde era finito in ospedale dopo un litigio nello spogliatoio con Tchouameni, mentre il 17 maggio Perez ha convocato una conferenza stampa estemporanea rivelando di non volersi dimettere e accusando Barcellona e Liga di corruzione.

    In pratica, Perez ha fatto il “Trump” e non bisognerebbe mai farlo: è apparso fuori di testa. La sua decisione a sorpresa di indire nuove elezioni, appena un anno dopo il settimo mandato, potrebbe ritorcersi contro di lui.

    Per la prima volta dal 2009 la sua presidenza sarà contestata: il magnate delle energie rinnovabili Enrique Riquelme ha già annunciato la propria candidatura. Nonostante le resistenze, Perez potrebbe essere costretto a lasciare.

  • FBL-EUR-C1-INTER-BODO/GLIMTAFP

    L'IMPRESA DEL BODO/GLIMT

    Dopo che il Bodo/Glimt ha battuto l’Inter e umiliato a San Siro i finalisti della scorsa stagione per raggiungere gli ottavi di Champions, l’allenatore Kjetil Knutsen è rimasto quasi senza parole: "Una squadra di una piccola città del nord… Ci credete?!". No, non ci credevamo.

    In un'epoca in cui il calcio è dominato e quasi distrutto dal denaro, siamo abituati a vedere sempre le stesse big nella fase a eliminazione diretta della Champions. Ma il Bodo/Glimt ha dimostrato che i sogni possono realizzarsi e che una società ben gestita può mettere in difficoltà le grandi.

    Il piccolo club norvegese non è arrivato per caso ai playoff: ha battuto il Manchester City di Guardiola sul proprio campo in sintetico e poi rimontato e battuto l’Atletico Madrid al Metropolitano.

    Dopo il trionfo a San Siro, il migliore in campo Jens Petter Hauge ha parlato con orgoglio di un “grande progetto”, e aveva ragione: promosso nella massima serie norvegese solo nel 2018, il club è oggi un esempio per tutta l’Europa.

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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-RELEGATION-PADERBORN-WOLFSBURGAFP

    LA RETROCESSIONE DEL WOLFSBURG

    Nonostante avesse portato il Wolfsburg in Champions League, Oliver Glasner ha lasciato la squadra alla fine del 2020/21 per un “rapporto inesistente” con il direttore sportivo Jörg Schmadtke e con alcune figure chiave dello spogliatoio, tra cui il capitano Josuha Guilavogui, che commentava: “Sono contento che se ne sia andato”.

    Per il Wolfsburg, però, la sua partenza ha segnato l’inizio di un declino: lunedì la squadra è retrocessa dalla Bundesliga dopo 29 anni consecutivi nella massima serie.

    Dopo la decisiva sconfitta nei playoff contro il Paderborn, il membro del consiglio di amministrazione Diego Benaglio ha parlato di lacrime nello spogliatoio e, secondo altre fonti, di atti di vandalismo: il difensore Jeanuel Belocian avrebbe sfogato la sua frustrazione su una porta. L’allenatore Dieter Hecking ha commentato a Sat.1: "Quando si retrocede, fa male".

    Hecking e diversi giocatori costosi, come Christian Eriksen, dovrebbero andarsene. Ma la vera paura dei tifosi è che la retrocessione spinga la Volkswagen a interrompere il suo storico sostegno al club.

    Se così fosse, potrebbero passare anni prima di rivedere il Wolfsburg in Bundesliga, figuriamoci in Champions League.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    IL QUASI ESORDIENTE CHIVU

    Dopo lo scudetto dell’Inter, Cristian Chivu è sparito subito nel tunnel. E non solo per lasciare la ribalta ai giocatori: "Sono andato a fumarmi una sigaretta - ha rivelato a DAZN - Ho qualche vizio, scusate!".

    In realtà non doveva scusarsi: molti lo davano per spacciato dopo tre soli punti nelle prime tre gare.

    Più che dai risultati, Chivu era infastidito dalla derisione del gruppo e molti opinionisti dubitavano che il 45enne romeno, privo di esperienza, potesse sostituire Simone Inzaghi, dimessosi dopo la finale di Champions persa. Invece, il tecnico ha risollevato una rosa che sembrava spacciata dopo il 5-0 subìto dal PSG a Monaco.

    Nonostante i dubbi sorti dopo l’imbarazzante ko in Champions col Bodo/Glimt, il presidente Beppe Marotta vuole tenerlo in panchina “per molti anni a venire”.

    Oltre allo Scudetto, Chivu ha vinto anche la Coppa Italia, diventando il primo tecnico nerazzurro dopo Mourinho a centrare il double.

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  • SV Werder Bremen v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    L'ESPERIENZA LAMPO DI TEN HAG

    Erik ten Hag ha definito "meraviglioso" e "speciale" il suo ritorno al Twente come direttore tecnico. "Sono un tifoso dell'Het Diekman fin da ragazzo - ha dichiarato l'olandese a gennaio - Qui sono nate la mia carriera da giocatore e quella da allenatore".

    Ten Hag non pensava però di farvi ritorno in questa fase della carriera, soprattutto dopo aver sostituito Xabi Alonso sulla panchina del Bayer Leverkusen lo scorso maggio.

    Rimpiazzare un tecnico reduce da un trionfo senza sconfitte non era facile, soprattutto perché molti giocatori chiave avevano seguito Alonso fuori dalla BayArena, tra cui Wirtz e Frimpong.

    L'ex manager del Manchester United era convinto di poter riscattare la propria reputazione di top manager dopo il rovinoso esonero in Premier League: “È una sfida allettante costruire qualcosa insieme in questo periodo di cambiamento e sviluppare una squadra ambiziosa”, aveva dichiarato.

    Dopo due sole giornate di Bundesliga (una sconfitta e un pareggio) è stato invece esonerato, registrando il mandato più breve della storia della massima serie tedesca. Inferocito, l’olandese ha parlato di decisione “senza precedenti” e ha rivendicato il tempo necessario per portare successi.

    L’amministratore delegato Simon Rolfes ha replicato che il club è stato costretto ad agire, poiché in soli tre mesi Ten Hag aveva litigato con quasi tutti.

  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    LA EMERY LEAGUE

    Un anno fa l'Aston Villa viveva un momento di grande ansia. La mancata qualificazione alla Champions League, come spiegato da Ezri Konsa, era stata "un duro colpo per i giocatori". L'esclusione ha anche ridotto ulteriormente il budget per il calciomercato, pesando su un club già in difficoltà per via delle norme sulla redditività e sostenibilità (PSR) della Premier League.

    Una sessione estiva di mercato deludente non ha migliorato il morale al Villa Park, e i tifosi temevano la retrocessione dopo le prime cinque gare senza vittorie. Allora sembrava assurdo immaginare il Villa quarto e capace di conquistare il primo trofeo europeo dopo trent’anni.

    Un anno dopo, l'ex amministratore delegato Paul Faulkner ha definito Unai Emery "un genio": lo spagnolo ha guidato una rinascita culminata nel ritorno in Champions League grazie alla vittoria sul Liverpool, per poi brillare nella finale di Europa League.

    Così, un tecnico un tempo deriso all'Arsenal è oggi una leggenda a Birmingham.

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  • FBL-FRA-CUP-LENS-VICTORY-PARADEAFP

    L'9IMPRESA DI SAGE COL LENS

    Pierre Sage ha rivelato la scorsa settimana di essere stato contattato da diverse squadre alla ricerca di un nuovo allenatore, e la cosa non sorprende affatto. Quello che il 47enne ha realizzato con il Lens è straordinario.

    A inizio stagione, dopo l'ottavo posto dell'anno precedente e la perdita di tre giocatori chiave (El-Aynaoui, Diouf e Medina), l'obiettivo era evitare la retrocessione.

    In realtà, fin da subito si è visto che a Lens stava succedendo qualcosa di speciale: Sage ha integrato bene i nuovi acquisti, come Thauvin e Edouard, e ha valorizzato giocatori come Malang Sarr.

    Contro ogni pronostico, il Lens ha lottato per il titolo con il PSG e avrebbe potuto vincerlo se la Ligue 1 non avesse spostato il match allo Stade Bollaert-Delelis per non sovrapporsi ai quarti di Champions del club parigino contro il Liverpool.

    Il secondo posto ha comunque portato la squadra in Champions League e, grazie al 3-1 sul Nizza, il Lens ha vinto la sua prima Coupe de France. Come ha detto Sage, è stato "il culmine di una stagione magnifica", che potrebbe portarlo verso un club più grande.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN UTD-PROTESTAFP

    I CASI MULTIPROPRIETÀ

    A marzo è emerso che i proprietari del Liverpool, il Fenway Sports Group, hanno rinunciato al piano di acquistare altre squadre. Le ragioni non sono note, ma viene spontaneo domandarsi se abbia pesato il flop di altri investitori nella gestione di più club.

    Il City Football Group, ad esempio, ha visto il Girona retrocedere dalla Liga appena 16 mesi dopo la sua partecipazione alla Champions League.

    Intanto, secondo le ultime dalla Francia, il co-proprietario del Manchester United Sir Jim Ratcliffe vorrebbe cedere il Nizza, ma non sarà facile: all’Allianz Riviera l’atmosfera è tossica. Nessun rappresentante di INEOS ha partecipato all’ultima gara di Ligue 1 per timore di ritorsioni, e ha avuto ragione: al termine dello 0-0 col Metz che ha mandato il club allo spareggio poi vinto contro il Saint-Etienne, gli ultras hanno invaso il campo.

    Ad aprile, invece, i tifosi dello Strasburgo hanno attraversato la Manica per unirsi ai sostenitori del Chelsea a Stamford Bridge: entrambi vogliono cacciare Todd Boehly & Co.

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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-WOLFSBURGAFP

    IL TRIDENTE DEL BAYERN

    Nonostante la doppietta in questa stagione, i tre attaccanti del Bayern, ovvero Harry Kane, Luis Diaz e Michael Olise, devono ancora vincere la Champions League per entrare tra i trii offensivi più grandi della storia.

    La coppa è l’unico tassello che manca, perché per il resto i tre hanno tutto. Diaz è un vulcano che spesso decide i big match, Olise supera gli avversari con facilità e Kane resta il numero 9 più completo in circolazione.

    Tutti e tre volano ai Mondiali con chance concrete di Pallone d’Oro, dopo aver già riscritto la Bundesliga con 104 tra goal e assist in tre.

    In tutte le competizioni, inoltre, hanno segnato 109 volte: secondo Opta, solo Messi, Suarez e Neymar, nel Barcellona 2015/16, hanno fatto meglio. Caratteri diversi, ma l’inglese, il colombiano e il francese si completano alla perfezione.

  • FBL-EUR-C1-BRUGGE-MARSEILLEAFP

    LE TURBOLENZE DEL MARSIGLIA

    Il Marsiglia è da tempo considerato una delle squadre più turbolente del calcio mondiale. E anche per gli standard dell'OM, questa stagione è stata particolarmente movimentata.

    All'esordio in Ligue 1 a Rennes si pensava che la squadra di Roberto De Zerbi potesse insidiare il PSG. Dopo la triste sconfitta per 1-0 al Roazhon Park, però, nello spogliatoio è esplosa una violenta lite tra Adrien Rabiot e Jonathan Rowe, definita da De Zerbi una “rissa da bar” e costata a entrambi l’esclusione dal club.

    La squadra si è ripresa, ma ha continuato a essere altalenante. Poco dopo l’eliminazione dalla Champions per mano del Club Brugge, è arrivata la pesante sconfitta per 5-0 contro il PSG che ha lasciato De Zerbi in uno stato di “totale disperazione”.

    L'italiano si è dimesso tre giorni dopo e, pur avendo Habib Beye ottenuto la qualificazione all'Europa League all'ultima giornata, anche lui lascerà per nuove tensioni nello spogliatoio.

    Nonostante le tante candidature per la panchina, servirà un tecnico speciale per riportare ordine al Vélodrome e costruire la squadra che la città merita.

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  • Hellas Verona FC v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    L'EXPLOIT DI MALEN

    Quando la Roma ha preso in prestito Donyell Malen dall’Aston Villa, a gennaio, l’allenatore Gian Piero Gasperini ha detto che l’olandese era "esattamente il tipo di giocatore" che serviva. In molti dubitavano: Malen aveva segnato solo sette goal in 35 partite in Premier League dal suo arrivo dal Borussia Dortmund nel 2024. Ma Gasperini aveva ragione.

    Malen ha conquistato la Serie A: con 14 goal in 18 partite ha superato il record di Balotelli (12 reti per un giocatore arrivato a gennaio) e chiuso secondo nella classifica marcatori dietro Lautaro Martinez.

    Il compagno Cristante lo ha definito "un'arma in più", definizione che calza a pennello per l'attaccante che ha trascinato i giallorossi al quarto posto, riportando il club in Champions League dopo sette anni.

    La qualificazione europea ha attivato l’obbligo di acquisto da 25 milioni, una cifra che oggi sembra un affare.

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    L'ESONERO DI SLOT

    Nel calcio tutto cambia in un attimo: Arne Slot ha vinto la Premier al primo anno col Liverpool, ma è stato esonerato al secondo. L’olandese si sentirà trattato ingiustamente, soprattutto dopo il titolo a sorpresa di 12 mesi fa. Dirà che gli infortuni del 2025/26 e l’insubordinazione di Mohamed Salah non lo hanno aiutato.

    Sabato, però, il suo esonero non ha stupito nessuno: molti ritenevano che fosse già tardivo. Slot non ha mai recuperato dopo la peggior striscia di risultati del Liverpool degli ultimi 71 anni. Anche quando sono tornati i punti, le prestazioni restavano opache, e già prima della fine del campionato era evidente che aveva esaurito le idee.

    I tifosi avrebbero accettato le sconfitte se non fossero state accompagnate da prestazioni così mediocri. Nonostante le scuse, non c'era prova che Slot potesse invertire la rotta. L'olandese ha perso il sostegno di tifosi e giocatori, e al Liverpool non è rimasta che l'opzione di separarsi, a malincuore, dall'uomo che li aveva condotti al secondo titolo.

    Il calcio, a volte, è un gioco crudele.


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  • FBL-EUR-C4-CRYSTAL PALACE-RAYO VALLECANO-PODIUMAFP

    GLASNER PIGLIATUTTO

    La stagione del Crystal Palace sembrava a rischio quando Oliver Glasner, il giorno dopo l'annuncio della cessione del capitano Marc Guehi al Manchester City, confermava le dimissioni.

    L’austriaco assicurava di aver preso la decisione mesi prima, ma il timing dell’annuncio, con lo United ancora alla ricerca di un tecnico, faceva sospettare un addio immediato.

    Alla fine Glasner ha rispettato il contratto e lasciato il club con un trionfo in Conference League, un anno dopo la finale di FA Cup vinta a sorpresa contro il City.

    Il Palace cerca ancora un sostituto, mentre le opzioni di Glasner sembrano più limitate del previsto: una di queste potrebbe essere il Milan.

    Sarebbe comunque sorprendente se una big non lo ingaggiasse presto: il suo lavoro con una squadra che non aveva mai vinto è straordinario e ispirerà altri club piccoli in Europa.

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    LE BRICIOLE DEL MANCHESTER CITY

    19 maggio 2026: una delle peggiori giornate per i tifosi del Manchester City negli ultimi dieci anni. Mentre faticavano ad accettare le notizie attendibili secondo cui Pep Guardiola aveva deciso di dimettersi a fine stagione, hanno poi dovuto assistere impotenti mentre le speranze di chiudere in bellezza con il settimo titolo di Premier League andavano in fumo a Bournemouth.

    La partenza anticipata dello spagnolo rispetto alla scadenza del contratto non ha colto di sorpresa. Si era già vociferato che avrebbe lasciato a prescindere dall’esito finale. Le due coppe nazionali restano un addio di prestigio, e la squadra che ha costruito può proseguire l’era di successi all’Etihad.

    Guardiola non è l’unico a partire: anche il capitano Bernardo Silva lascia, e la sua assenza peserà, soprattutto se Rodri ne seguirà l'esempio. E chissà se Haaland resisterà alla tentazione di andare a sua volta altrove.

    Questi sono tempi preoccupanti e incerti per il City, eliminato dalla Champions da un Real Madrid in crisi con inquietante facilità. Nonostante le risorse economiche, Guardiola restava la loro risorsa più preziosa, il tecnico con cui tutti volevano lavorare. Il successore designato, Enzo Maresca, non ha lo stesso carisma né un curriculum di successi, e l’ansia ora colora Manchester di blu.

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  • IL "NUOVO LEICESTER" THUN

    A dieci anni dal miracolo del Leicester City in Premier League, ecco un'altra favola calcistica, questa volta in Svizzera.

    Sette anni fa il Thun rischiava di chiudere e veniva retrocesso in seconda divisione al termine della stagione 2019/20. La squadra della piccola città di circa 45.000 abitanti è tornata in massima serie la scorsa estate puntando solo alla salvezza.

    Sotto la guida dell’ex attaccante svizzero Mauro Lustrinelli, però, i biancorossi hanno vinto il campionato per la prima volta nei loro 128 anni di storia. Un trionfo così inatteso da essere festeggiato anche dai rivali.

    "È per questo che amiamo il calcio - ha dichiarato l'esterno dello Young Boys Christian Fassnacht alla BBC Sport dopo che la sua ex squadra ha conquistato il titolo all'inizio di questo mese - perché il calcio ha le sue regole e storie come questa fanno il giro del mondo. Tutto il calcio svizzero è felice per il Thun".

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    IL BIS DEL PSG

    Dopo la seconda Champions League consecutiva con il PSG, la domanda era: Luis Enrique resterà per un'altra stagione? Sì, vuole rimanere e rinforzare la rosa già nel mercato estivo.

    La concorrenza in rosa è fondamentale, ma lo spagnolo è l’elemento chiave per provare a diventare la prima squadra dopo il Real Madrid a vincere tre Champions di fila.

    I tifosi saranno quindi ancora più entusiasti dopo che il presidente del club Nasser Al-Khelaifi ha rivelato a TNT Sports di essere "davvero fiducioso" che l'ex allenatore del Barcellona rimarrà a Parigi.

    "È tutta una questione di progetto - ha detto il dirigente qatariota - e Luis Enrique è il miglior leader per questo progetto. È il miglior allenatore del mondo".

    Pochi possono contestare una simile dichiarazione, e questo fa pensare che il PSG possa confermarsi. La squadra è tra le più giovani vincitrici della Champions e vanta nuovi talenti dal vivaio. Con gli acquisti che "Lucho" cerca, potrebbe risultare di nuovo inarrestabile.

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