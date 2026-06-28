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Winners losers World Cup group stage GFXGOAL
Mark Doyle

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Vincitori e vinti della fase a gironi dei Mondiali 2026: dalla favola di Capo Verde e dalla grandezza di Lionel Messi al crollo di Marcelo Bielsa e all’inefficacia sotto porta della Turchia

Winners & losers
Coppa del Mondo
L. Messi
Brasile
Inghilterra
Spagna
Germania
Francia
USA
Messico
Canada
K. Mbappe
O. Dembele
L. Yamal
C. Ronaldo
Portogallo
Cabo Verde
Iran
Turchia
Tunisia
Storie
Analysis

La fase a gironi dei Mondiali 2026 si è chiusa sabato in modo drammatico: l’Austria ha pareggiato al 96’ con l’Algeria, passando il turno e eliminando l’Iran, destinato a qualificarsi come una delle migliori terze. In un’altra gara, Lionel Messi è subentrato e ha guidato l’Argentina al 3-1 sulla Giordania, mantenendo il 100% di vittorie e portando a 19 i suoi gol nelle fasi finali.

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Il rivale di Messi, Cristiano Ronaldo, non ha potuto evitare lo 0-0 del Portogallo contro la Colombia a Miami, che ha così mantenuto la vetta del Gruppo K. La Repubblica Democratica del Congo ha rimontato l’Uzbekistan e si è qualificata, come la Croazia, che ha battuto il Ghana 1-0 all’83’.

Ma chi sono stati i veri vincitori e i veri perdenti della fase a gironi più numerosa della storia dei Mondiali? GOAL lo spiega qui di seguito...

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VINCITORE: I conduttori

    Finora tutto bene per i co-organizzatori dei Mondiali. Stati Uniti, Messico e Canada erano in gironi deboli, ma tutte e tre si sono già qualificate con un turno d'anticipo.

    Stati Uniti e Messico hanno già vinto le prime due gare e chiuso al primo posto nel girone. Per “El Tri” giocare gli ottavi in casa è un vantaggio enorme; se batterà l’Ecuador all’Azteca, stadio leggendario dove non ha mai perso in Coppa del Mondo, accederà ai quarti. Il Messico può così puntare ai quarti di finale per la prima volta dal 1986.

    Il Canada, invece, ha fallito l’occasione di restare a Vancouver, perdendo 2-1 contro la Svizzera. Comunque, superare la fase a gironi è già un traguardo storico per una squadra che non aveva mai vinto in un Mondiale, e Jesse Marsch stima che 40 milioni di persone rivendicheranno di aver visto la storica goleada per 6-0 contro il Qatar, che ha incantato una nazione solitamente “di hockey”.

    Ai sedicesimi il Canada resterà vicino, affrontando il Sudafrica a Inglewood. Così tutte e tre le nazioni ospitanti potrebbero raggiungere i quarti, visto che gli Stati Uniti partono favoriti contro la Bosnia-Erzegovina a Santa Clara.

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  • FBL-WC-2026-MATCH12-SWE-TUNAFP

    PERDENTE: Tunisia

    Sabri Lamouchi sapeva che la Tunisia avrebbe affrontato Svezia, Giappone e Paesi Bassi, ma lui e i giocatori erano entusiasti di prendere parte a “questo incredibile evento mondiale”. La sua avventura, però, è finita subito: esonerato dopo il 5-1 contro la Svezia, è diventato il primo ct licenziato dopo una sola gara.

    Può però consolarsi: i guai della nazionale vanno oltre l’allenatore. Hervé Renard non è riuscito a risollevare le «Aquile di Cartagine», travolte anche da Giappone e Paesi Bassi, e così si è aperto un dibattito, forse tardivo, sul modo di operare della Federazione calcistica tunisina (TFF).

    Lamouchi era stato assunto appena cinque mesi prima per sostituire Sami Trabelsi, che aveva condotto la squadra alle qualificazioni senza subire gol, ma era stato a sua volta esonerato dopo l’eliminazione ai rigori contro il Mali agli ottavi di Coppa d’Africa.

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  • FBL-WC-2026-MATCH56-ECU-GERAFP

    VINCITORE: Sebastian Beccacece

    Sebastian Beccacece ha subito chiarito che la vittoria per 2-1 dell’Ecuador sulla Germania non era merito suo: «Questo è per la gente. I giocatori hanno conquistato la qualificazione, lasciamo che festeggino».

    Anche lui meritava di godersi l’attimo: si è arrampicato sugli spalti per abbracciare la famiglia, prima dopo il gol vittoria e poi al fischio finale.

    Scene sensazionali, di quelle che ricordano perché si amano i Mondiali, rese ancora più intense dal fatto che Beccacece rischiava l’esonero in caso di mancato exploit nel New Jersey.

    Aveva sì guidato l’Ecuador al secondo posto nelle qualificazioni sudamericane, ma il suo calcio difensivo era stato criticato dopo quattro pareggi consecutivi senza reti.

    Dopo due gare senza gol, l’Ecuador sembrava fuori dai giochi e Beccacece vicino all’esonero. Il pareggio 0-0 con Curaçao aveva aumentato la pressione sul 45enne, consapevole che solo battendo la Germania La Tri sarebbe rimasta in corsa, salvando anche la sua panchina.

    Merita il massimo riconoscimento per aver guidato una vittoria meritata contro una squadra reduce da 11 successi consecutivi, nonostante lo svantaggio dopo soli due minuti.

    «È la vittoria più importante per l’Ecuador in una Coppa del Mondo», ha dichiarato l’allenatore dopo aver conquistato la fase a eliminazione diretta contro i quattro volte campioni. «Abbiamo lavorato per questo, siamo venuti con il sogno di realizzare la migliore Coppa del Mondo di sempre per l’Ecuador, e ora ci siamo riusciti.

    Abbiamo mantenuto la calma e la nostra idea di gioco. Ora andiamo avanti con umiltà e prudenza». E con un tecnico argentino che, d’un colpo, è diventato l’eroe dell’Ecuador.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VINCITORE: Iran

    L’Iran è fuori dai Mondiali, e questo conviene a Stati Uniti e FIFA: in molti dimenticheranno il trattamento vergognoso riservato ad Amir Ghalenoei e ai suoi giocatori.

    Per puro motivo politico, come ha detto Ghalenoei, l’Iran è stata «la squadra più oppressa» della storia dei Mondiali, arrivata appena in tempo per le prime due partite del girone, con un impatto devastante sulla preparazione. «È tutto un disastro», ha ammesso il capitano Mehdi Taremi dopo il 2-2 con la Nuova Zelanda alla prima giornata.

    Nonostante ciò, l’Iran è stato a un passo dagli ottavi: il gol vittoria di Shoja Khalilzadeh nei minuti di recupero contro l’Egitto è stato annullato per un fuorigioco millimetrico.

    Se non fosse stato sottoposto alle «peggiori condizioni possibili», è probabile che l’Iran, prima squadra colpita da un attentato nel Paese ospitante durante un Mondiale, avrebbe raggiunto gli ottavi; dopo l’eliminazione, Ghalenoei ha chiesto alla FIFA di «non lasciare che accada di nuovo» e ha esortato Infantino a opporsi agli Stati Uniti. Ma Infantino, un codardo, parlerà solo della “migliore Coppa del Mondo di sempre” nel suo discorso di chiusura.

    Mentre Usa e FIFA cercheranno di far finta che l’Iran non sia mai stato presente, i giocatori di Ghalenoei – che dopo lo 0-0 col Belgio a Los Angeles hanno lasciato un messaggio in cuichiedevano «pace, rispetto e amicizia tra tutte le nazioni» – hanno comunque lasciato il segno. «Quello che questi ragazzi hanno fatto resterà nella storia», ha concluso l’allenatore.

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  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDENTE: Turchia

    Prima del torneo, si indicavano tre outsider: Norvegia, Giappone e Turchia. Le prime due hanno confermato le attese, la terza no.

    Nonostante la vittoria sugli Stati Uniti, co-organizzatori dell’evento, la Turchia ha chiuso ultima in un girone che molti le davano per vinto, eliminata dopo sole due partite. «Sono tutti tristi, stanno tutti piangendo», ha confessato Arda Güler, trequartista del Real Madrid, dopo che gli uomini di Vincenzo Montella, reduci da una sorprendente sconfitta per 2-0 con l’umile Australia, sono stati battuti 1-0 dal Paraguay in dieci. «Avremmo dovuto vincere queste partite. Ci abbiamo provato con tutte le nostre forze, ma non ha funzionato. Avremmo dovuto segnare qualche gol».

    E invece non l’hanno fatto. La Turchia ha solo battuto il record di tiri in porta in due partite senza segnare nemmeno una volta.

    «In qualche modo la palla non è entrata», ha lamentato Montella. «È davvero dura dire addio ai Mondiali dopo sole due partite». Un epilogo duro per una squadra giovane che, grazie al bel calcio mostrato nei quarti di finale degli Europei due anni fa, aveva meritato il titolo di outsider.

  • Congo DR v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VINCITORE: Africa

    Quattro anni fa in Qatar il Marocco ha fatto la storia arrivando in semifinale. Ma il torneo di quest’estate è già un trionfo per l’Africa.

    Il continente ha qualificato 10 squadre per il torneo in Nord America e solo una è tornata a casa dopo la fase a gironi (la Tunisia). Un risultato storico, visto che il precedente record di nazioni CAF agli ottavi era di tre.

    «Ora ogni squadra africana può sognare in grande. Il Marocco è arrivato in semifinale nell’ultimo Mondiale, ma il futuro è ancora più positivo per le squadre africane», ha dichiarato Yoane Wissa dopo aver aiutato la Repubblica Democratica del Congo a raggiungere gli ottavi con un 3-1 sull’Uzbekistan. «I giovani emergono prima e questo dimostra che la nostra federazione può puntare in alto».


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  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDENTE: Marcelo Bielsa

    "Sono tossico", ha ammesso Marcelo Bielsa dopo l’imbarazzante sconfitta per 5-1 dell’Uruguay contro una squadra B degli Stati Uniti lo scorso dicembre. "Frequentarmi ti fa solo del male. Mi capisci?" Chi non lo capiva, ora lo capisce di sicuro.

    La sua Coppa del Mondo è stata un disastro: la Celeste è stata eliminata senza vincere neppure una partita nel Gruppo H. La sconfitta per 1-0 contro la Spagna ha solo confermato il destino di una squadra che non doveva dipendere dall’esito di quel match a Guadalajara per gli ottavi.

    Una squadra al 16° posto del ranking mondiale avrebbe dovuto battere Arabia Saudita e Capo Verde, ma ha pareggiato entrambe le gare, un risultato che, unito ai problemi interni emersi già prima del torneo, rendeva l’eliminazione quasi inevitabile.

    Come avevamo anticipato prima dell’esordio, Bielsa è un genio dai molti difetti, un personaggio difficile che tende a logorare i giocatori, perciò non sorprende che il suo mandato si sia chiuso in modo aspro.

    «Se mi chiedete come verrà ricordata la mia esperienza [con la nazionale], è un mandato che non ha lasciato nulla dietro di sé», ha ammesso l’argentino. «Non lascio nulla al calcio uruguaiano». Il che è terribilmente triste, ma innegabilmente vero.


  • VINCITORE: Capo Verde

    Nei prossimi giorni sentirete dire che Capo Verde dimostra come l’ampliamento dei Mondiali a 48 squadre sia stata una buona idea. Non credeteci: Capo Verde non ha rubato nulla. Ha vinto il girone con il Camerun e chiuso al secondo posto senza perdere, entrando tra le migliori terze. Un risultato storico per la nazione più piccola mai arrivata ai Mondiali.

    «Onestamente, è pazzesco», ha dichiarato il centrocampista Deroy Duarte dopo il pareggio 0-0 con l’Arabia Saudita che ha garantito il passaggio del turno. «Sembra un sogno. Siamo felici e speriamo che lo siano anche tutti i capoverdiani. Da domani penseremo alla prossima partita».

    Il prossimo avversario sarà l’Argentina: il difensore centrale di Dublino, Roberto Lopes, arruolato dagli «Squali Blu» su LinkedIn, sfiderà Lionel Messi.

    «Per me è il più grande di tutti i tempi», ha dichiarato il difensore centrale degli Shamrock Rovers. «Che occasione per mettersi alla prova! Per noi giocatori è un’impresa incredibile poter affrontare avversari di quel calibro».

    Nessuno crede che possano battere i campioni in carica, ma Bubista e i suoi non temono più nessuno: «Per noi nulla è impossibile», ha concluso il tecnico.


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  • dembele(C)Getty Images

    VINCITORE: Le star del calcio

    Sembra curioso, ma prima della fase a gironi molti top player erano in dubbio. Lionel Messi ha giocato solo 20 minuti nelle due amichevoli dell’Argentina per un affaticamento al bicipite femorale sinistro, eppure ha segnato cinque gol nelle prime due gare, superando Miroslav Klose come miglior marcatore della storia dei Mondiali.

    Lamine Yamal, reduce da un infortunio che gli aveva fatto saltare la fine della stagione 2025-26 col Barcellona, ha comunque aperto le marcature all’esordio da titolare, nella goleada della Spagna contro l’Arabia Saudita alla seconda giornata. Kylian Mbappé è arrivato in Nord America in perfette condizioni fisiche – alcuni tifosi del Real Madrid pensavano che si fosse risparmiato per i Mondiali – e Didier Deschamps ha dovuto ancora una volta difendere il carattere del suo capitano prima dell’inizio della campagna francese, dopo l’ennesima accusa di non essere un vero giocatore di squadra. Mbappé ha risposto con quattro gol nelle prime due gare.

    Anche Vinicius Jr ha subito risposto ai critici. Spesso criticato in Brasile per non aver replicato in nazionale le prestazioni del club, ha brillato quando la Seleção era in difficoltà contro il Marocco, emulando Jairzinho (1970), Romário (1994), Rivaldo e Ronaldo (2002) e segnando in tutte e tre le gare del girone.

    Cristiano Ronaldo, abituato a rispondere alle critiche, ha rotto il digiuno contro l’Uzbekistan diventando il primo a segnare in sei Mondiali.

    Con Mohamed Salah che ha guidato l’Egitto alla prima fase a eliminazione diretta, Harry Kane in corsa per un’altra Scarpa d’Oro, Erling Haaland protagonista prima di finire in panchina e Ousmane Dembélé, fresco vincitore del Pallone d’Oro, autore di una tripletta contro la Norvegia, è chiaro che le stelle hanno già illuminato la fase a gironi, promettendo un torneo spettacolare.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDENTE: Gianni Infantino

    Nessuno si stupisce: il presidente FIFA Gianni Infantino ha creato un vero disastro con i Mondiali 2026, dentro e fuori dal campo. 

    Come già evidenziato, il formato a 48 squadre ha imposto una classifica per il terzo posto, risultando ingiusto e ridicolo. Le pause di idratazione, giustificate con la tutela dei giocatori, hanno in realtà rallentato il gioco e favorito gli introiti pubblicitari dei broadcaster. 

    Non sorprende che i tifosi di tutto il mondo abbiano smascherato la sua difesa – un vero insulto all’intelligenza – che giustifica le pause anche in stadi climatizzati o sotto la pioggia in nome della «parità», e abbiano fischiato le interruzioni in ogni partita.

    E parliamo solo di chi è riuscito a entrare negli stadi. A milioni di altri tifosi è stata negata la festa: biglietti, hotel e trasporti troppo cari, o semplicemente il colore della pelle o la religione “sbagliati”. 

    Nulla di nuovo: nonostante le proteste, soprattutto dei tifosi africani, Infantino ha trascorso un anno a seguire i capricci di un leader di destra. Inevitabile che la FIFA perdesse il controllo del torneo – basti pensare che il miglior arbitro africano non è nemmeno entrato negli Stati Uniti.

    Infantino aveva promesso «la Coppa del Mondo più inclusiva» della storia, ma è diventata la più esclusiva. Per questo non dovrebbe essere perdonato, figuriamoci rieletto.


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