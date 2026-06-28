Sabri Lamouchi sapeva che la Tunisia avrebbe affrontato Svezia, Giappone e Paesi Bassi, ma lui e i giocatori erano entusiasti di prendere parte a “questo incredibile evento mondiale”. La sua avventura, però, è finita subito: esonerato dopo il 5-1 contro la Svezia, è diventato il primo ct licenziato dopo una sola gara.

Può però consolarsi: i guai della nazionale vanno oltre l’allenatore. Hervé Renard non è riuscito a risollevare le «Aquile di Cartagine», travolte anche da Giappone e Paesi Bassi, e così si è aperto un dibattito, forse tardivo, sul modo di operare della Federazione calcistica tunisina (TFF).

Lamouchi era stato assunto appena cinque mesi prima per sostituire Sami Trabelsi, che aveva condotto la squadra alle qualificazioni senza subire gol, ma era stato a sua volta esonerato dopo l’eliminazione ai rigori contro il Mali agli ottavi di Coppa d’Africa.