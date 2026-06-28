Sebastian Beccacece ha subito chiarito che la vittoria per 2-1 dell’Ecuador sulla Germania non era merito suo: «Questo è per la gente. I giocatori hanno conquistato la qualificazione, lasciamo che festeggino».
Anche lui meritava di godersi l’attimo: si è arrampicato sugli spalti per abbracciare la famiglia, prima dopo il gol vittoria e poi al fischio finale.
Scene sensazionali, di quelle che ricordano perché si amano i Mondiali, rese ancora più intense dal fatto che Beccacece rischiava l’esonero in caso di mancato exploit nel New Jersey.
Aveva sì guidato l’Ecuador al secondo posto nelle qualificazioni sudamericane, ma il suo calcio difensivo era stato criticato dopo quattro pareggi consecutivi senza reti.
Dopo due gare senza gol, l’Ecuador sembrava fuori dai giochi e Beccacece vicino all’esonero. Il pareggio 0-0 con Curaçao aveva aumentato la pressione sul 45enne, consapevole che solo battendo la Germania La Tri sarebbe rimasta in corsa, salvando anche la sua panchina.
Merita il massimo riconoscimento per aver guidato una vittoria meritata contro una squadra reduce da 11 successi consecutivi, nonostante lo svantaggio dopo soli due minuti.
«È la vittoria più importante per l’Ecuador in una Coppa del Mondo», ha dichiarato l’allenatore dopo aver conquistato la fase a eliminazione diretta contro i quattro volte campioni. «Abbiamo lavorato per questo, siamo venuti con il sogno di realizzare la migliore Coppa del Mondo di sempre per l’Ecuador, e ora ci siamo riusciti.
Abbiamo mantenuto la calma e la nostra idea di gioco. Ora andiamo avanti con umiltà e prudenza». E con un tecnico argentino che, d’un colpo, è diventato l’eroe dell’Ecuador.