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FBL-EUR-C1-VILLARREAL-NAPOLIAFP
Lelio Donato

Villarreal-Napoli 3-1, pagelle e tabellino: Politano la combina grossa, Giovane troppo timido, McTominay lontano dal top, Hojlund sfortunato, male De Bruyne

Champions League
Villarreal vs Napoli
Match report
Villarreal
Napoli

Il Napoli si porta subito in vantaggio con Rrahmani ma subisce la rimonta del Villarreal, che vince 3-1. Per la squadra di Allegri si tratta della seconda sconfitta su due partite in Champions League. Politano disastroso, male anche De Bruyne.

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Seconda sconfitta in due partite di Champions League per il Napoli di Allegri, che si fa rimontare dal Villarreal e perde 3-1. Gli azzurri pagano un grave errore di Politano, oltre ad un evidente calo fisico di tutta la squadra nel secondo tempo.

Il Napoli parte molto bene e trova subito il vantaggio con Rrhamani sugli sviluppi di un corner, Hojlund sfiora il raddoppio ma il suo colpo di testa colpisce l'incrocio dei pali.

A cambiare improvvisamente l'inerzia è un clamoroso errore di Politano che sbaglia il retropassaggio per Milinkovic-Savic regalando il pallone a Mikautadze. Pochi minuti dopo il Villarreal la ribalta con un bel tiro di Mourino.

Il Napoli a quel punto sembra in difficoltà ma ha la grande occasione per il 2-2 quando McTominay, pescato tutto solo in area, colpisce di testa: palla fuori di un soffio.

Allegri dopo un'ora muove la panchina inserendo Spinazzola, Lang e Neres ma il Villarreal controlla senza troppi affanni anche perché gli ospiti faticano ad alzare il ritmo. Nel finale il Napoli prova il forcing ma è troppo tardi, anzi gli spagnoli la chiudono col subentrato Oluwaseyi che la mette sotto la traversa.

  • PAGELLE VILLARREAL-NAPOLI

    Mourino (7) è un motorino inarrestabile, Comesana (6.5) e Pape Gueye (6.5) dominano a centrocampo, Moleiro (6.5) ci mette qualità, Mikautadze (7) scarta il regalo di Politano, Oluwasey (7) la chiude.

    Badiashile (6.5) evita un passivo più pesante, Politano (4.5) sbaglia tutto, De Bruyne (5) gioca da fermo, McTominay (5.5) fuori condizione, Giovane (5) troppo timido, Hojlund (6) è l'ultimo ad arrendersi.

    VILLARREAL (4-4-2): Junior 6; Mourino 7, Pau Navarro 6, Renato Veiga 6, Carlos Romero 6; Comesana 6.5 (83' Perez sv) , Pape Gueye 6.5 (83' Cardona sv) , Saliba 6.5, Moleiro 6.5 (68' Foyth 6); Gerard 6.5 (63'Oluwaseyi 7) , Mikautadze 7 (63' Freeman 6) . All. Inigo Perez

    NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic 5.5; Rafa Marin 5.5 (72' Lucca 6), Rrahmani 6.5, Badiashile 6.5; Politano 4.5 (60' Spinazzola 6), De Bruyne 5, Gilmour 5.5 (72' Lobotka 6), McTominay 5.5 (60' Neres 5.5), Di Lorenzo 5.5; Giovane 5 (60' Lang 5.5), Hojlund 6. All. Allegri

  • TABELLINO VILLARREAL-NAPOLI

    VILLARREAL-NAPOLI 3-1

    Marcatori: 8' Rrahmani, 23' Mikautadze, 26' Mourino, 85' Oluwaseyi

    VILLARREAL (4-4-2): Junior 6; Mourino 7, Pau Navarro 6, Renato Veiga 6, Carlos Romero 6; Comesana 6.5 (83' Perez sv) , Pape Gueye 6.5 (83' Cardona sv) , Saliba 6.5, Moleiro 6.5 (68' Foyth 6); Gerard 6.5 (63'Oluwaseyi 7) , Mikautadze 7 (63' Freeman 6) . All. Inigo Perez

    NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic 5.5; Rafa Marin 5.5 (72' Lucca 6), Rrahmani 6.5, Badiashile 6.5; Politano 4.5 (60' Spinazzola 6), De Bruyne 5, Gilmour 5.5 (72' Lobotka 6), McTominay 5.5 (60' Neres 5.5), Di Lorenzo 5.5; Giovane 5 (60' Lang 5.5), Hojlund 6. All. Allegri

    Arbitro: Siebert (Ger)

    Ammoniti: Mikautadze, Giovane, De Bruyne, Saliba, Di Lorenzo

    Espulsi: Nessuno

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