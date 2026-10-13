Villarreal-Napoli 3-1, pagelle e tabellino: Politano la combina grossa, Giovane troppo timido, McTominay lontano dal top, Hojlund sfortunato, male De Bruyne

Seconda sconfitta in due partite di Champions League per il Napoli di Allegri, che si fa rimontare dal Villarreal e perde 3-1. Gli azzurri pagano un grave errore di Politano, oltre ad un evidente calo fisico di tutta la squadra nel secondo tempo.

Il Napoli parte molto bene e trova subito il vantaggio con Rrhamani sugli sviluppi di un corner, Hojlund sfiora il raddoppio ma il suo colpo di testa colpisce l'incrocio dei pali.

A cambiare improvvisamente l'inerzia è un clamoroso errore di Politano che sbaglia il retropassaggio per Milinkovic-Savic regalando il pallone a Mikautadze. Pochi minuti dopo il Villarreal la ribalta con un bel tiro di Mourino.

Il Napoli a quel punto sembra in difficoltà ma ha la grande occasione per il 2-2 quando McTominay, pescato tutto solo in area, colpisce di testa: palla fuori di un soffio.

Allegri dopo un'ora muove la panchina inserendo Spinazzola, Lang e Neres ma il Villarreal controlla senza troppi affanni anche perché gli ospiti faticano ad alzare il ritmo. Nel finale il Napoli prova il forcing ma è troppo tardi, anzi gli spagnoli la chiudono col subentrato Oluwaseyi che la mette sotto la traversa.