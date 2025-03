Viktoria Plzen-Lazio 1-2, pagelle e tabellino: impresa biancoceleste, vince in nove al 98'

Sotto di due uomini, all'ultima azione la squadra di Baroni ottiene un successo di platino con il goal di Isaksen.

La Lazio vince una partita entusiasmante in casa del Viktoria Plzen, riuscendo a segnare la decisiva rete del 2-1 al 98' e sotto di due uomini. Succede di tutto negli ultimi minuti dell'andata, con il goal annullato a Vydra che sarebbe falso il vantaggio per i padroni di casa, l'espulsione di Gigot per un duro intervento e dunque il colpo di Isaksen che regala un vantaggio fondamentale in vista del ritorno.

Ua buona prova da parte di entrambe le squadre sembrava aver portato a vincitori o vinti, con Romagnoli a dare il vantaggio alla Lazio su spizzata di Noslin seguente al corner di un Pedro ancora una volta sempre al centro dell'azione o pronto a mandare i compagni in porta.

Rimasta in partita nel primo tempo, il Viktoria Plzen ha trovato un pareggio nato da un calcio di punizione dalla sinistra, deviato di testa da Durosinmi.

Non eccellente la difesa di Baroni in occasione dell'1-1, riuscita a salvarsi da una tripla possibilità del team ceco pochi minuti più tardi. Per gli ospiti la gara si chiude in dieci per il rosso a Rovella, reo di aver colpito Sulc con la gamba alta. Per il centrocampista l'espulsione arriva in seguito all'iniziale giallo, colore cambiato dopo il check VAR.

Il colore rosso arriva anche nel finale, in seguito a un goal annullato a Vydra per mano. Niente 2-1, ma seconda espulsione per la Lazio: Gigot durissimo su Cadu, Baroni non avrà due giocatori importanti nel ritorno.

Nonostante ciò, avrà comunque un grande vantaggio da cui ripartire: quello che nasce dal goal di Isaksen al minuto 98, subito dopo un fondamentale intervento di Provedel. Un mancino imprendibile su cui Jedlicka nulla può e regala ai suoi una chance enorme di passare il turno.