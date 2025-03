Vieira ritrova la Juventus da avversario col Genoa: la stagione in bianconero cancellata da Calciopoli

Oggi è l'allenatore del Genoa ma Vieira ha giocato per una stagione nella Juventus, vincendo uno Scudetto poi cancellato.

Patrick Vieira e la Juventus, dove eravamo rimasti? Sulla strada dei bianconeri, alla prima con Igor Tudor in panchina, si staglia la sagoma del francese che oggi allena il Genoa.

La Vecchia Signora e Vieira, in realtà, si conoscono bene anche se la loro storia è durata poco. Anzi pochissimo. Ed è finita presto, anzi prestissimo. E di certo non troppo bene.

L'ex centrocampista infatti ha indossato per una sola stagione la maglia della Juventus, vincendo peraltro anche lo Scudetto. Titolo poi revocato per i noti fatti di Calciopoli ed assegnato all'Inter, squadra in cui Vieira si trasferirà quando i bianconeri vengono retrocessi in Serie B.