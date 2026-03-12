Getty/GOAL
VIDEO: La stella dell'Arsenal Eberechi Eze elogia Trent Alexander-Arnold come il miglior passatore che abbia mai visto e nomina il difensore del Nottingham Forest come il suo avversario più difficile
L'influenza di un'icona brasiliana
Eze ha parlato delle influenze e delle sfide che hanno plasmato la sua ascesa ai vertici della Premier League. Il creativo centrocampista, diventato un punto di riferimento dell'attacco dei Gunners, ha condiviso alcune riflessioni sul suo percorso calcistico, dalle leggende che idolatrava da giovane agli avversari d'élite che affronta oggi. Parlando con GOAL ai London Football Awards, in collaborazione con la Willow Foundation, Eze ha riflettuto sulla gioia pura del gioco. Per un giocatore noto per il suo talento e le sue capacità tecniche, la scelta del suo eroe d'infanzia non sorprende chi lo vede scivolare sul campo dell'Emirates Stadium.
Alla domanda su quale giocatore aspirasse a diventare da grande, la risposta di Eze è stata immediata: "Ronaldinho". L'influenza della leggenda brasiliana è chiaramente visibile nello stile di gioco di Eze, caratterizzato da un simile senso di libertà e dal desiderio di intrattenere il pubblico con movimenti creativi. Riflettendo sui suoi momenti salienti, ha identificato il suo splendido gol acrobatico contro il West Ham United per il Crystal Palace nell'aprile 2024 come il miglior gol che abbia mai segnato.
Eze elogia lo "speciale" De Bruyne e il re dei passaggi Trent
L'intervista ha toccato anche l'immenso talento di Eze e i suoi incontri nelle competizioni nazionali. Parlando dell'arte del passaggio, Eze ha elogiato l'asso del Real Madrid e compagno di squadra dell'Inghilterra Trent Alexander-Arnold, descrivendolo come il miglior passatore che abbia mai visto, sottolineando la sua visione unica e la sua capacità di coprire vaste aree.
La conversazione si è poi spostata sugli avversari più difficili che ha affrontato in campo. Eze ha espresso grande rispetto per l'ex stella del Manchester City Kevin De Bruyne, definendolo "una persona speciale" e il miglior giocatore che abbia mai affrontato, sottolineando la capacità del belga di controllare il ritmo delle partite.
Una sorprendente nemesi difensiva
È interessante notare che, quando gli è stato chiesto quale fosse il difensore più difficile da superare, Eze non ha scelto un nome tradizionale, ma ha indicato Ola Aina. Questa scelta mette in evidenza le battaglie tattiche che si svolgono lontano dai riflettori, dove la fisicità e il posizionamento individuali rappresentano gli ostacoli maggiori per gli attaccanti.
La scelta di Aina, terzino versatile e atletico del Nottingham Forest, sottolinea la profondità del talento attualmente disponibile nella Premier League. Mentre molti attaccanti potrebbero indicare giocatori come Virgil van Dijk, la scelta di Eze dimostra che i duelli individuali sono spesso decisi da specifiche caratteristiche fisiche e dal tempismo, che il giocatore del Forest possiede in abbondanza nelle situazioni uno contro uno.
Alla ricerca di nuovi trofei nel nord di Londra
Infine, Eze ha ripensato al momento di cui va più fiero nella sua carriera calcistica. Ha citato la vittoria del Palace nella finale della FA Cup del 2025 contro il Manchester City come la partita migliore che abbia mai giocato finora. Con l'Arsenal impegnato su più fronti, il centrocampista punta chiaramente a traguardi ancora più ambiziosi nel prossimo futuro. I Gunners sono attualmente alla ricerca di un quadruplo senza precedenti, con la partita di Premier League contro l'Everton in programma sabato prossimo.
