VIDEO: La stella dell'Arsenal Eberechi Eze elogia Trent Alexander-Arnold come il miglior passatore che abbia mai visto e nomina il difensore del Nottingham Forest come il suo avversario più difficile

Eze ha parlato delle influenze e delle sfide che hanno plasmato la sua ascesa ai vertici della Premier League. Il creativo centrocampista, diventato un punto di riferimento dell'attacco dei Gunners, ha condiviso alcune riflessioni sul suo percorso calcistico, dalle leggende che idolatrava da giovane agli avversari d'élite che affronta oggi. Parlando con GOAL ai London Football Awards, in collaborazione con la Willow Foundation, Eze ha riflettuto sulla gioia pura del gioco. Per un giocatore noto per il suo talento e le sue capacità tecniche, la scelta del suo eroe d'infanzia non sorprende chi lo vede scivolare sul campo dell'Emirates Stadium.

Alla domanda su quale giocatore aspirasse a diventare da grande, la risposta di Eze è stata immediata: "Ronaldinho". L'influenza della leggenda brasiliana è chiaramente visibile nello stile di gioco di Eze, caratterizzato da un simile senso di libertà e dal desiderio di intrattenere il pubblico con movimenti creativi. Riflettendo sui suoi momenti salienti, ha identificato il suo splendido gol acrobatico contro il West Ham United per il Crystal Palace nell'aprile 2024 come il miglior gol che abbia mai segnato.