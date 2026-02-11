VIDEO: L'errore della stagione?! Cole Palmer riesce incredibilmente a calciare alto da distanza ravvicinata nei minuti finali del pareggio del Chelsea contro il Leeds.

Il Chelsea sembrava destinato a conquistare i tre punti contro il Leeds dopo essere passato in vantaggio per 2-0 grazie al gol iniziale di Joao Pedro e al rigore di Palmer. Tuttavia, i Whites hanno reagito grazie agli sforzi di Lukas Nmecha e Noah Okafor, portando il risultato sul 2-2. Palmer ha poi sprecato un'incredibile occasione per vincere la partita nei minuti di recupero con un errore incredibile. Il 23enne è arrivato sul secondo palo e sembrava pronto a convertire un cross basso, ma ha tirato sopra la traversa.

Il commentatore di Sky Sports Paul Merson non riusciva a credere ai suoi occhi e ha detto: "No! Palmer ha appena sbagliato da due metri! È ancora in piedi davanti alla porta con la bocca aperta, non riesce a credere di aver appena sbagliato. Non riesco a credere a quello che ho appena visto, wow. Non potrebbe rifarlo nemmeno se ci provasse, non riesco a credere a quello che ho appena visto".