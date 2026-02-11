VIDEO: L'errore della stagione?! Cole Palmer riesce incredibilmente a calciare alto da distanza ravvicinata nei minuti finali del pareggio del Chelsea contro il Leeds.
Palmer spreca l'occasione mentre il Chelsea pareggia
Il Chelsea sembrava destinato a conquistare i tre punti contro il Leeds dopo essere passato in vantaggio per 2-0 grazie al gol iniziale di Joao Pedro e al rigore di Palmer. Tuttavia, i Whites hanno reagito grazie agli sforzi di Lukas Nmecha e Noah Okafor, portando il risultato sul 2-2. Palmer ha poi sprecato un'incredibile occasione per vincere la partita nei minuti di recupero con un errore incredibile. Il 23enne è arrivato sul secondo palo e sembrava pronto a convertire un cross basso, ma ha tirato sopra la traversa.
Il commentatore di Sky Sports Paul Merson non riusciva a credere ai suoi occhi e ha detto: "No! Palmer ha appena sbagliato da due metri! È ancora in piedi davanti alla porta con la bocca aperta, non riesce a credere di aver appena sbagliato. Non riesco a credere a quello che ho appena visto, wow. Non potrebbe rifarlo nemmeno se ci provasse, non riesco a credere a quello che ho appena visto".
Guarda il video
"999 volte su 1000, lui segna".
Il manager Liam Rosenior è stato interrogato sull'errore di Palmer dopo la partita e ha detto ai giornalisti: "È in posizione, 999 volte su 1000 segna, è stata solo quella volta in quel momento. Non dovremmo trovarci in quella posizione. La partita dovrebbe essere chiusa sul 2-0. Devo mostrare ai giocatori alcune cose per assicurarmi che non succeda più".
Il tecnico del Chelsea ha anche espresso la sua delusione per non essere riuscito a vincere la partita, aggiungendo: "Sinceramente, non ricordo che il Leeds abbia avuto un tiro o un momento importante nella partita [prima del gol di Nmecha]. Il nostro gioco in possesso palla, in pressing, in energia, era tutto ciò che volevo vedere e questo rende ancora più amara la sconfitta. Dopo il secondo gol ero frustrato per un paio di cose che mostrerò ai giocatori per spiegare perché l'andamento della partita è cambiato. È una questione di squadra. Se riusciamo a rimanere concentrati per 90 minuti, questa squadra ha un potenziale incredibile, che avete visto probabilmente per il 90% della partita di oggi. Sono qui da un mese e mi sembra già di sapere su cosa dobbiamo lavorare per migliorare. Dobbiamo solo assicurarci di avere il tempo per farlo".
Cosa succederà dopo?
Il Chelsea ora sposta l'attenzione sulla FA Cup e sul quarto turno contro l'Hull City, squadra di punta della Championship, in programma venerdì. I Blues torneranno in campo in Premier League il 21 febbraio, in casa contro il Burnley, squadra a rischio retrocessione.
