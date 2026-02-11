VIDEO: I tifosi del Tottenham intonano cori per Mauricio Pochettino durante la sconfitta contro il Newcastle, ma Thomas Frank rimane provocatorio.

Nonostante le richieste assordanti che chiedevano la sua testa, Frank è rimasto fermamente convinto della sua posizione durante le interviste post-partita con i media. Di fronte a una raffica di domande sul suo futuro e sull'ostilità proveniente dagli spalti, il danese ha ribadito la sua capacità di ribaltare la situazione. Quando gli è stato chiesto direttamente se credeva di essere ancora la persona giusta per guidare il Tottenham, la sua risposta è stata: "Sicuro al mille per cento. Sono anche sicuro al 1000% che non mi sarei mai aspettato di trovarci in una situazione come questa, con 11 o 12 infortuni alla fine di questo periodo e tutto quello che abbiamo dovuto affrontare, ma so che quando si deve costruire qualcosa e superare delle difficoltà, è necessario mostrare una resilienza incredibilmente forte.

"Penso sia giusto dire che ci sono alcuni prima di me qui non solo per il Tottenham, ma in molti altri club che hanno perso la testa molte volte e penso che sia necessario mantenere la calma, andare avanti, continuare a lottare e continuare a fare la cosa giusta, assicurarsi di restare uniti perché possiamo farlo solo se restiamo uniti. Questo vale per il consiglio di amministrazione, per i dirigenti, per i giocatori, per lo staff, per me e per i tifosi. Dobbiamo superare questa situazione. "