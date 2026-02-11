VIDEO: I tifosi del Tottenham intonano cori per Mauricio Pochettino durante la sconfitta contro il Newcastle, ma Thomas Frank rimane provocatorio.
"È magico, lo sai" - I cori per Pochettino risuonano mentre l'atmosfera diventa tossica
Mentre gli Spurs subivano una triste sconfitta in casa, gran parte dei tifosi locali hanno espresso chiaramente il loro desiderio: rivogliono il loro vecchio allenatore. Con il Newcastle a proprio agio e il Tottenham privo di idee, il pubblico di casa ha iniziato a scandire il nome dell'uomo che li ha portati alla finale di Champions League. "È magico, lo sapete, Mauricio Pochettino!" risuonava dalla tribuna sud, un brutale voto di sfiducia nei confronti dell'attuale regime.
È stata una richiesta viscerale ed emotiva da parte di una tifoseria che sente che la propria squadra sta andando alla deriva verso una lotta per non retrocedere. A peggiorare la situazione per Frank, alle richieste nostalgiche per l'argentino è seguito rapidamente il coro minaccioso e fin troppo familiare "Domani mattina sarai licenziato".
Guarda il video
Cerchi scommesse calcistiche più intelligenti? Ottieni anteprime degli esperti, pronostici basati sui dati e approfondimenti vincenti con GOAL Tips su Telegram. Unisciti subito alla nostra community in continua crescita!
- PubblicitàPubblicità
Frank: "Sono al 1000% l'uomo giusto"
Nonostante le richieste assordanti che chiedevano la sua testa, Frank è rimasto fermamente convinto della sua posizione durante le interviste post-partita con i media. Di fronte a una raffica di domande sul suo futuro e sull'ostilità proveniente dagli spalti, il danese ha ribadito la sua capacità di ribaltare la situazione. Quando gli è stato chiesto direttamente se credeva di essere ancora la persona giusta per guidare il Tottenham, la sua risposta è stata: "Sicuro al mille per cento. Sono anche sicuro al 1000% che non mi sarei mai aspettato di trovarci in una situazione come questa, con 11 o 12 infortuni alla fine di questo periodo e tutto quello che abbiamo dovuto affrontare, ma so che quando si deve costruire qualcosa e superare delle difficoltà, è necessario mostrare una resilienza incredibilmente forte.
"Penso sia giusto dire che ci sono alcuni prima di me qui non solo per il Tottenham, ma in molti altri club che hanno perso la testa molte volte e penso che sia necessario mantenere la calma, andare avanti, continuare a lottare e continuare a fare la cosa giusta, assicurarsi di restare uniti perché possiamo farlo solo se restiamo uniti. Questo vale per il consiglio di amministrazione, per i dirigenti, per i giocatori, per lo staff, per me e per i tifosi. Dobbiamo superare questa situazione. "
- Getty Images Sport
Il boss degli Spurs cita "studi" mentre si avvicina il derby
Con una difesa tipica del suo approccio analitico, Frank ha cercato di usare i dati per contestare il proprio licenziamento. Con lo spettro dell'esonero più incombente che mai, ha suggerito che la storia dimostra che i licenziamenti reazionari raramente portano a un successo a lungo termine, anche se i cori "Pochettino" suggeriscono che i tifosi non sono d'accordo.
"Capisco il meccanismo del calcio, non c'è dubbio, ma ci sono molti studi che dimostrano che non è la cosa giusta da fare", ha detto. "So che è l'unica mossa che possono fare, ma ci sono anche molte situazioni in cui non è la cosa giusta da fare. L'unica cosa su cui mi concentrerò è lottare, fare la cosa giusta insieme a tutti gli altri."Ovviamente capiamo che non siamo in una buona situazione, ma come in tutte le cose della vita bisogna mantenere la calma, continuare a fare il proprio dovere e andare avanti".
Alla domanda se sarà ancora al comando quando affronteranno l'Arsenal il 22 febbraio, ha risposto: "Sono convinto di sì. Capisco la domanda e capisco che è facile puntare il dito contro di me, ma penso anche che non sia mai solo colpa dell'allenatore, della proprietà, dei dirigenti, dei giocatori o dello staff. È colpa di tutti. Se fai qualcosa di giusto, costruisci qualcosa che può durare. Ovviamente ora non siamo in una posizione di vertice. Tutti sanno, i dirigenti, la proprietà, io stesso, in che posizione siamo, cosa dobbiamo migliorare e cosa dobbiamo fare meglio. È su questo che stiamo lavorando molto duramente".
Tradotto automaticamente da GOAL-e
- PubblicitàPubblicità