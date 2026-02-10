VIDEO: Andreas Pereira sabota Memphis Depay mentre l'ex compagno di squadra del Manchester United scivola e sbaglia il rigore nel derby Corinthians-Palmeiras.

Depay non avrebbe forse sbagliato il calcio di rigore se non fosse stato per il comportamento scorretto di Pereira. Il centrocampista del Palmeiras è stato sorpreso a graffiare il dischetto con i piedi prima che Depay si avvicinasse. La commentatrice arbitrale di ESPN, Renata Ruel, ha affermato che il comportamento di Pereira avrebbe meritato un cartellino giallo, ma solo se l'arbitro se ne fosse accorto: il VAR non poteva intervenire.

Fortunatamente per Pereira, l'arbitro Raphael Claus non ha visto l'incidente. Depay ha poi perso l'equilibrio mentre colpiva la palla, che è finita innocua fuori dallo specchio della porta.