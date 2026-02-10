VIDEO: Andreas Pereira sabota Memphis Depay mentre l'ex compagno di squadra del Manchester United scivola e sbaglia il rigore nel derby Corinthians-Palmeiras.
L'atto di sabotaggio di Pereira rimane impunito
Depay non avrebbe forse sbagliato il calcio di rigore se non fosse stato per il comportamento scorretto di Pereira. Il centrocampista del Palmeiras è stato sorpreso a graffiare il dischetto con i piedi prima che Depay si avvicinasse. La commentatrice arbitrale di ESPN, Renata Ruel, ha affermato che il comportamento di Pereira avrebbe meritato un cartellino giallo, ma solo se l'arbitro se ne fosse accorto: il VAR non poteva intervenire.
Fortunatamente per Pereira, l'arbitro Raphael Claus non ha visto l'incidente. Depay ha poi perso l'equilibrio mentre colpiva la palla, che è finita innocua fuori dallo specchio della porta.
Guarda Pereira che calcia male il rigore e Depay che sbaglia il tiro.
"Non ho mai commesso errori in tutta la mia carriera"
Dopo la partita, Depay ha espresso la sua opinione sui social media, sottolineando le tattiche sleali di Pereira prima di lanciare un appello ai tifosi. "Il risultato di ieri sera non riflette l'andamento della partita. Per gran parte del tempo abbiamo dimostrato di volerla vincere più di loro, ma purtroppo non siamo stati abbastanza efficaci", ha scritto su Instagram.
"L'episodio del rigore lascia l'amaro in bocca perché non ho mai sbagliato in tutta la mia carriera. Tutti hanno visto cosa è successo, ma va bene così. Mi assumo la responsabilità. Tengo la testa alta e credo nella mia squadra. Con il sostegno dei tifosi, presto vinceremo altri trofei. Andiamo avanti".
Si è trattato comunque del secondo rigore sbagliato da Depay nella sua carriera al Corinthians. La scorsa stagione, è rimasto imbarazzato dopo aver visto il suo tentativo alla Panenka contro il Mirassol parato dal portiere.
Cosa riserva il futuro a Depay e Pereira?
Depay e Pereira hanno giocato insieme nel Manchester United tra il 2015 e il 2017, aiutando il club a vincere la FA Cup, l'Europa League e la Coppa di Lega. Pereira è rimasto all'Old Trafford fino al 2022, ma Depay è partito per il Lione nell'estate del 2017 dopo aver perso il favore dell'allora allenatore dei Red Devils José Mourinho, per poi giocare con il Barcellona e l'Atlético Madrid, prima di approdare al Corinthians nel 2024.
Tornerà in campo giovedì, quando il Corinthians affronterà il Red Bull Bragantino nella Serie A brasiliana, mentre Pereira e il Palmeiras saranno ospiti dell'Internacional il giorno successivo.
