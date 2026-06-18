Questa settimana i tifosi del Newcastle hanno rivissuto una fastidiosa sensazione di déjà vu. Dopo aver corteggiato un giovane attaccante per tutta l’estate, il Liverpool è arrivato all’ultimo momento e lo ha soffiato loro, ancora una volta: l’anno scorso fu Hugo Ekitike, quest’anno Victor Munoz.
Tutto faceva pensare che i Magpies avrebbero chiuso l’affare per il ventiduenne, per potenziare un attacco che l’anno scorso è stato solo il nono della Premier League e che ha perso anche Anthony Gordon, passato al Barcellona. Invece, Munoz dovrà sostituire Mohamed Salah, l’infortunato Ekitike e il partente Federico Chiesa, con il Liverpool che ha vinto la corsa.
Per il giovane attaccante si tratta dell’ultimo traguardo di una carriera già intensa: dopo esperienze a Barcellona e Real Madrid, il passaggio all’Osasuna gli ha aperto le porte della Nazionale spagnola e della rosa per i Mondiali 2026, attirando l’attenzione dei top club.
Ma cosa lo rende così speciale, ora che diventa il primo acquisto dell’era Andoni Iraola al Liverpool?