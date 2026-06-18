Il percorso calcistico di Muñoz è prestigioso: ha giocato nelle giovanili di Barcellona e Real Madrid. Nato in Catalogna, ha iniziato al Sant Gabriel, per poi passare alla Masia. Dopo tre anni, a 14 anni, passa al Damm, altro vivaio locale che ha lanciato giocatori come Cristian Tello e Gerard Moreno.

Desideroso di più minutaggio, al Damm ha trovato un ruolo da protagonista e ha attirato l’attenzione del Real Madrid.

«C’erano altre squadre interessate a lui, ma quando il Real Madrid si è fatto vivo, non c’è stato spazio per le trattative: l’affare era già concluso», hanno dichiarato i rappresentanti del Damm aRelevo.

Nella capitale spagnola ha scalato le gerarchie fino al debutto in prima squadra nelle ultime giornate della stagione 2024-25, proprio contro il Barcellona. Poi un’altra presenza in Liga nella vittoria sul Siviglia e due gettoni al Mondiale per club. Ma Muñoz, ormai vicino ai 22 anni, cercava più spazio e il trasferimento che glielo avrebbe garantito era imminente.