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Victor Munoz Liverpool GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Victor Munoz, nuovo esterno spagnolo del Liverpool, è stato acquistato per 40 milioni di euro per sostituire Mohamed Salah ad Anfield

Analysis
Liverpool
V. Munoz
Spagna
Osasuna
Storie

Il primo acquisto del Liverpool nell'era di Andoni Iraola è il nazionale spagnolo Victor Muñoz, destinato al Newcastle finché i Reds non hanno pagato la sua clausola rescissoria da 40 milioni di euro.

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Questa settimana i tifosi del Newcastle hanno rivissuto una fastidiosa sensazione di déjà vu. Dopo aver corteggiato un giovane attaccante per tutta l’estate, il Liverpool è arrivato all’ultimo momento e lo ha soffiato loro, ancora una volta: l’anno scorso fu Hugo Ekitike, quest’anno Victor Munoz.

Tutto faceva pensare che i Magpies avrebbero chiuso l’affare per il ventiduenne, per potenziare un attacco che l’anno scorso è stato solo il nono della Premier League e che ha perso anche Anthony Gordon, passato al Barcellona. Invece, Munoz dovrà sostituire Mohamed Salah, l’infortunato Ekitike e il partente Federico Chiesa, con il Liverpool che ha vinto la corsa.

Per il giovane attaccante si tratta dell’ultimo traguardo di una carriera già intensa: dopo esperienze a Barcellona e Real Madrid, il passaggio all’Osasuna gli ha aperto le porte della Nazionale spagnola e della rosa per i Mondiali 2026, attirando l’attenzione dei top club.

Ma cosa lo rende così speciale, ora che diventa il primo acquisto dell’era Andoni Iraola al Liverpool?

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Dove tutto è iniziato

    Il percorso calcistico di Muñoz è prestigioso: ha giocato nelle giovanili di Barcellona e Real Madrid. Nato in Catalogna, ha iniziato al Sant Gabriel, per poi passare alla Masia. Dopo tre anni, a 14 anni, passa al Damm, altro vivaio locale che ha lanciato giocatori come Cristian Tello e Gerard Moreno.

    Desideroso di più minutaggio, al Damm ha trovato un ruolo da protagonista e ha attirato l’attenzione del Real Madrid.

    «C’erano altre squadre interessate a lui, ma quando il Real Madrid si è fatto vivo, non c’è stato spazio per le trattative: l’affare era già concluso», hanno dichiarato i rappresentanti del Damm aRelevo.

    Nella capitale spagnola ha scalato le gerarchie fino al debutto in prima squadra nelle ultime giornate della stagione 2024-25, proprio contro il Barcellona. Poi un’altra presenza in Liga nella vittoria sul Siviglia e due gettoni al Mondiale per club. Ma Muñoz, ormai vicino ai 22 anni, cercava più spazio e il trasferimento che glielo avrebbe garantito era imminente.

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  • Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    La grande occasione

    Due giorni prima del suo compleanno, è stato annunciato che Muñoz aveva firmato un contratto quinquennale con l’Osasuna, trasferendosi per 5 milioni di euro con un’opzione di riacquisto a favore del Real Madrid. La squadra non replicò i risultati della stagione 2024-25, chiudendo al nono posto in Liga e raggiungendo i quarti di Copa del Rey. Tuttavia, Muñoz ottenne il posto da titolare e ripagò la fiducia con due prestazioni decisive per la salvezza.

    La squadra si è salvata per un soffio grazie agli scontri diretti favorevoli in una parità a tre con Maiorca e Levante. Decisive si sono rivelate la doppietta di Muñoz contro il Levante a dicembre e il suo assist nel pareggio con il Maiorca a marzo.

    Queste due azioni sono valse due degli otto gol totali dell’ala in Liga; solo Ante Budimir, autore di 17 reti, ha partecipato a più marcature. Nonostante qualche problema fisico, Muñoz ha sempre giocato per aiutare i “Rojillos”. Ha vinto due premi come “Giocatore del mese” e, sempre a marzo, ha ricevuto la prima convocazione nella nazionale maggiore spagnola. Ha esordito in nazionale segnando, subentrando dalla panchina contro la Serbia.

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  • Lamine Yamal Nico Williams Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    Come va?

    Nonostante le sue sole due presenze in nazionale, il ct spagnolo Luis de la Fuente ha convocato Muñoz per i Mondiali, inserendolo tra i 26 giocatori del torneo.

    «È un ragazzo con un potenziale straordinario e, con la Nazionale, ha già dimostrato di poter competere al massimo livello internazionale», ha dichiarato De la Fuente a “Los Desayunos” su RTVE.

    Oltreoceano, mentre la Spagna cercava di conquistare il suo primo Mondiale dal 2010, Muñoz doveva scegliere il proprio futuro. Sembrava diretto verso il Newcastle, che lo seguiva insieme a Manchester United, Bayer Leverkusen e, pare, Barcellona.

    Ora però tutto è cambiato: il Liverpool ha attivato la sua clausola rescissoria da 40 milioni di euro (34,5 milioni di sterline/46 milioni di dollari), e Muñoz ha deciso di trasferirsi ad Anfield.

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    I punti di forza principali

    Munoz è un’ala che tiene i tifosi col fiato sospeso. Velocissimo e bravo nel dribbling, affronta gli avversari con un gioco diretto che entusiasma la curva. È anche versatile: gioca su entrambe le fasce o dietro l’attaccante.

    Muñoz si distingue anche per impegno e umiltà, come sottolinea il ct spagnolo De La Fuente. Nella passata stagione ha lottato con energia e professionalità per mantenere l’Osasuna in Liga, giocando persino infortunato.

    Queste qualità lo rendono utile anche in fase di pressing, anche se l’Osasuna in difficoltà non ha sempre valorizzato questo aspetto.

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  • Valencia CF v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    C'è margine di miglioramento

    Munoz deve soprattutto migliorare l’efficacia sotto porta. È normale per un giovane attaccante e può crescere molto: ha disputato solo una stagione da titolare. Con più esperienza, la sua precisione aumenterà.

    Quando succederà, si combinerà con le sue altre qualità: il gioco diretto, la sicurezza nel tiro e la capacità di superare il marcatore per creare spazio al cross. Ha il potenziale per diventare una minaccia molto più incisiva e letale nell’ultimo terzo di campo.

  • Anthony Gordon England v New Zealand - International FriendlyGetty Images

    Il prossimo... Anthony Gordon?

    Non sorprende, vista l’attenzione del Newcastle, che Munoz ricordi Gordon, il nazionale inglese appena passato al Barcellona. È diretto, sicuro e pericoloso sia in fase di costruzione che in zona gol, anche se lavora ancora per migliorare sotto rete. Come lui, anche Munoz si distingue per impegno e disciplina difensiva.

    Quando ha palla, ricorda Diogo Jota per il dribbling positivo e la spinta in avanti. Non è l’ala più spettacolare, ma le sue qualità tecniche, la grinta e l’energia lo rendono molto efficace.

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  • Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    E adesso?

    Munoz spera di mostrare ai tifosi del Liverpool il suo valore durante il Mondiale con la Spagna, dopo aver guardato dalla panchina il deludente pareggio con Capo Verde del 15 giugno.

    Per il ventiduenne, il torneo sarà comunque un’esperienza preziosa: anche pochi minuti in un ambiente ad alta pressione lo prepareranno al salto in Premier League.

    Ne ha già avuto un assaggio al Real Madrid, con il rovescio della medaglia che lo portò a disattivare i social dopo un errore nel Clásico perso contro il Barcellona nel maggio scorso. Un'altra esperienza simile con la Spagna lo preparerà meglio prima di approdare a un altro grande club come il Liverpool.

    Il suo cartellino, costato 40 milioni di euro, dimostra l’apprezzamento dei Reds e l’attesa per un contributo importante nella prossima stagione, anche se dovrà dividersi con altri giocatori sulle fasce.