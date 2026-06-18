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Victor Munoz Liverpool GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Victor Muñoz: nuovo esterno spagnolo del Liverpool, costato 40 milioni di euro, arriva per sostituire Mohamed Salah ad Anfield

Analysis
Liverpool
V. Munoz
Spagna
Osasuna
Storie

Questa settimana i tifosi del Newcastle hanno rivissuto un déjà vu sgradito. Dopo aver corteggiato un giovane attaccante per tutta l’estate, il Liverpool è arrivato all’ultimo momento e lo ha soffiato loro, come già successo l’anno scorso con Hugo Ekitike e ora con Victor Munoz.

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Tutto sembrava indicare che i Magpies avrebbero chiuso l’affare per il promettente ventiduenne, per rafforzare un attacco che l’anno scorso è stato solo il nono della Premier League e che ha perso anche Anthony Gordon, trasferitosi al Barcellona. Invece Munoz dovrà sostituire Mohamed Salah, l’infortunato Ekitike e il partente Federico Chiesa, con il Liverpool che ha vinto la corsa.

Per il giovane attaccante si tratta dell’ultimo traguardo in una carriera già intensa. Dopo le esperienze con Barcellona e Real Madrid, il passaggio all’Osasuna gli ha aperto le porte della Nazionale spagnola e della rosa per i Mondiali 2026. Il suo talento, che da tempo attira i grandi club, ha già vissuto molto.

Ma cosa lo rende così speciale, ora che diventa il primo acquisto dell’era Andoni Iraola al Liverpool?

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Dove tutto ha avuto inizio

    Il curriculum di Muñoz è prestigioso: ha giocato nelle giovanili di Barcellona e Real Madrid. Catalano, iniziò al Sant Gabriel, poi passò alla Masia. Dopo soli tre anni, a 14 anni, passa al Damm, altro vivaio locale che ha lanciato giocatori come Cristian Tello e Gerard Moreno.

    Cercava più minutaggio e un ruolo da protagonista, così al Damm ha brillato abbastanza da attirare il Real Madrid.

    «C’erano altre squadre interessate a lui, ma quando il Real Madrid si è fatto vivo, non c’è stato spazio per le trattative: l’affare era già concluso», hanno dichiarato i rappresentanti del Damm aRelevo.

    Nella capitale ha proseguito la sua ascesa, debuttando in prima squadra nelle ultime giornate della Liga 2024-25, proprio contro il Barcellona. Poi un’altra presenza in campionato contro il Siviglia e due gare nel Mondiale per club. Con il ventiduesimo compleanno alle porte, Muñoz cercava più spazio e il trasferimento che glielo avrebbe garantito era ormai imminente.

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  • Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    La grande occasione

    Due giorni prima del suo compleanno, Muñoz ha firmato un contratto quinquennale con l’Osasuna per 5 milioni di euro, con un’opzione di riacquisto a favore del Real Madrid. La squadra non ha eguagliato i risultati della stagione 2024-25, chiusa al nono posto in Liga e ai quarti di finale di Copa del Rey, ma ha potuto offrirgli il posto da titolare che cercava. Muñoz ha risposto con due prestazioni decisive per evitare la retrocessione.

    L’Osasuna si è salvata per un soffio grazie agli scontri diretti in una parità a tre con Maiorca e Levante. Risultarono quindi decisivi la doppietta di Muñoz al Levante a dicembre e il suo assist nel pari con il Maiorca a marzo.

    Quei due episodi sono valsi due degli otto gol totali di Muñoz in Liga; solo Ante Budimir, autore di 17 reti, ha partecipato a più marcature. Nonostante il dolore, il giocatore ha continuato a scendere in campo per aiutare i «Los Rojillos». A marzo è arrivata la prima convocazione nella Nazionale maggiore spagnola. All’esordio con la Spagna, subentrato dalla panchina contro la Serbia, ha anche segnato.

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  • Lamine Yamal Nico Williams Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    Come va?

    Nonostante le sole due presenze in nazionale, Muñoz ha convinto il ct spagnolo Luis de la Fuente a inserirlo tra i 26 per i Mondiali.

    «È un ragazzo con un potenziale straordinario e ha già dimostrato in Nazionale di poter competere ai massimi livelli», ha dichiarato De la Fuente a “Los Desayunos” su RTVE.

    Oltreoceano, mentre la Spagna cercava di vincere il suo primo Mondiale dal 2010, Muñoz doveva scegliere il proprio futuro. Sembrava diretto al Newcastle, che lo seguiva insieme a Manchester United, Bayer Leverkusen e, pare, Barcellona.

    Poi però il Liverpool ha pagato la clausola da 40 milioni di euro (34,5 milioni di sterline/46 milioni di dollari), e Muñoz ha scelto Anfield.

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  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    I punti di forza principali

    Muñoz è un'ala esplosiva: veloce, bravo nel dribbling e pronto a saltare l'avversario. Gioca su entrambe le fasce o dietro la punta e coinvolge il pubblico con le sue azioni.

    Muñoz si distingue anche per impegno e umiltà, come sottolinea il ct spagnolo De La Fuente. Nella scorsa stagione ha lottato con Osasuna per evitare la retrocessione, scendendo in campo dolorante pur di aiutare la squadra a restare in Liga.

    Queste doti lo rendono utile anche in fase di pressing alto, anche se l’Osasuna in difficoltà non ha potuto valorizzarlo appieno.

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  • Valencia CF v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    C'è margine di miglioramento

    L’aspetto in cui Muñoz deve migliorare di più è l’efficacia sotto porta. È una normale criticità per i giovani attaccanti, ma può fare grandi passi avanti. Ha giocato una sola stagione in prima squadra, quindi con tempo ed esperienza la sua precisione crescerà.

    Quando succederà, si combinerà con le sue altre doti: gioco diretto, sicurezza nel tiro e capacità di saltare l’uomo per creare spazio al cross. Ha il potenziale per diventare una minaccia molto più incisiva e letale nell’ultimo terzo di campo.

  • Anthony Gordon England v New Zealand - International FriendlyGetty Images

    Il prossimo... Anthony Gordon?

    Non sorprende, vista l’interesse del Newcastle, che Munoz ricordi Gordon, il nazionale inglese appena passato al Barcellona. È diretto, sicuro di sé e pericoloso sia in fase di costruzione che in zona gol, anche se sta ancora affinando la propria efficacia sotto porta. Come Gordon, Munoz mostra buona disciplina difensiva.

    Quando ha il pallone, ricorda Diogo Jota per il suo dribbling positivo e la voglia di spingersi in avanti. Non è l’ala più spettacolare, ma ha tecnica, grinta ed energia da vendere, e questo lo rende molto efficace.

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  • Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    E adesso?

    Munoz spera di mostrare ai tifosi del Liverpool il suo valore durante il Mondiale con la Spagna, dopo aver guardato dalla panchina il deludente pareggio con Capo Verde del 15 giugno.

    Per il ventiduenne, comunque, il torneo sarà un’esperienza preziosa: anche pochi minuti in un ambiente ad alta pressione lo faranno crescere.

    Ne ha già avuto un assaggio al Real Madrid, con il rovescio della medaglia che lo ha portato a disattivare i social dopo aver fallito una grande occasione nel Clásico perso contro il Barcellona nel maggio scorso. Un’altra esperienza del genere con la Spagna lo aiuterà ulteriormente, prima di passare a un grande club come il Liverpool.

    I 40 milioni di euro versati dai Reds dimostrano la loro fiducia in Muñoz e la speranza di un contributo importante nella prossima stagione, anche in un turno di esterni.