Tutto sembrava indicare che i Magpies avrebbero chiuso l’affare per il promettente ventiduenne, per rafforzare un attacco che l’anno scorso è stato solo il nono della Premier League e che ha perso anche Anthony Gordon, trasferitosi al Barcellona. Invece Munoz dovrà sostituire Mohamed Salah, l’infortunato Ekitike e il partente Federico Chiesa, con il Liverpool che ha vinto la corsa.

Per il giovane attaccante si tratta dell’ultimo traguardo in una carriera già intensa. Dopo le esperienze con Barcellona e Real Madrid, il passaggio all’Osasuna gli ha aperto le porte della Nazionale spagnola e della rosa per i Mondiali 2026. Il suo talento, che da tempo attira i grandi club, ha già vissuto molto.

Ma cosa lo rende così speciale, ora che diventa il primo acquisto dell’era Andoni Iraola al Liverpool?