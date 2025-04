Vicenza-Triestina dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Menti c’è il big match fra Vicenza e Triestina: in palio promozione e salvezza. Formazioni, canale tv e streaming.

Tutto o niente. La 37^ giornata di Serie C NOW inizierà venerdì 18 aprile, con il girone A tutto in campo in contemporanea.

A spiccare, ovviamente, le sfide promozione: da un lato quella del Padova, in casa contro la Clodiense, e dall’altra quella fra Vicenza e Triestina.

Al Menti si gioca un vero e proprio big match, fra due club blasonati, seppur protagonisti di stagioni diverse. Il Lane deve cercare di vincere e sperare in un nuovo passo falso del Padova, dopo lo scivolone contro la Virtus Verona costato alla squadra di Vecchi la testa della classifica. La Triestina, invece, ha bisogno di punti importanti in ottica salvezza, nel tentativo di evitare i playout.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.