Vicenza-Taranto dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Menti si gioca Vicenza-Taranto: secondo atto dei playoff di C, a Capuano serve l’impresa in casa Lane.

Vicenza contro Taranto, atto numero due. Si gioca al Menti il ritorno del primo turno nazionale dei playoff 2023/24 di Serie C NOW.

Si ripartirà dal vantaggio vicentino: allo Iacovone martedì è stato Franco Ferrari a firmare lo 0-1 che consentirebbe al Lane di superare il turno anche perdendo con un solo goal di scarto.

Per il Taranto di Capuano, dunque, servirà un’impresa in virtù del peggior piazzamento in classifica.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv.