VicenzaGetty Images
Stefano Silvestri

Vicenza ko contro l'Alcione, è la prima sconfitta in stagione: in Italia non ci sono più squadre imbattute

Fino a oggi l'unica squadra italiana ancora senza sconfitte, la formazione biancorossa ha visto cadere la propria imbattibilità. Mentre la striscia di Fabio Gallo si interrompe dopo 58 partite, come il Milan di Capello.

Attenzione attenzione, rullo di tamburi: il Vicenza ha perso. E sì, per come stava andando la stagione dei biancorossi è davvero una notizia.

L'Alcione, piccola ma rampante realtà milanese, si è imposto al Menti nel pomeriggio in una gara valida per la ventisettesima giornata del girone A di Serie C. E in questo modo ha posto fine all'imbattibilità della formazione veneta, che durava da inizio stagione e pure da prima.

Il ko vicentino porta così a un'altra conclusione: nelle serie professionistiche italiane, da oggi, non esiste più alcuna squadra senza sconfitte.

  • IL COLPO DELL'ALCIONE

    All'andata il Vicenza si era imposto per 1-0 in casa dell'Alcione. E ora i milanesi hanno reso pan per focaccia ai veneti, imponendosi con lo stesso identico risultato sul campo avversario.

    Il colpo, quando la partita del Menti sembrava ormai avviata verso lo 0-0, è arrivato in pieno recupero: Plescia ha battuto Gagno al 92', regalando tutti e tre i punti in palio all'Alcione e spezzando la striscia positiva del Vicenza.

  • ERA L'UNICA IMBATTUTA

    Il Vicenza era l'unica imbattuta in tutte le serie professionistiche del calcio italiano. Ma la striscia, come detto, si è interrotta oggi.

    La squadra di Fabio Gallo, ex centrocampista tra le altre di Atalanta e Brescia e reduce da una promozione in Serie B sulla panchina dell'Entella, ha fin qui dominato il girone A: 20 vittorie e 6 pareggi in 27 partite, con l'unico passo falso rappresentato appunto dal ko contro l'Alcione.

    Nei primi mesi della stagione hanno perso tutte: l'Inter, il Napoli campione d'Italia in carica, ma anche il Venezia, il Monza e il Frosinone, squadre in lotta per la A. Il Vicenza era riuscito a resistere, poi ecco lo scivolone casalingo di oggi.

  • GALLO COME CAPELLO

    Anche Gallo ha visto concludersi una striscia d'imbattibilità di tutto rispetto: 58 partite. Aveva infatti rimediato l'ultima sconfitta quasi un anno e mezzo fa, alla fine di settembre 2024, contro il Pescara: allora allenava l'Entella, che avrebbe poi portato alla promozione in Serie B.

    Il lungo percorso del tecnico del Vicenza ricorda in tutto e per tutto quello del Milan di Fabio Capello, quello degli invincibili: anche i rossoneri costruirono una striscia di 58 partite senza perdere all'inizio degli anni novanta, vedendola concludersi a causa di un ko interno contro il Parma.

  • MA LA PROMOZIONE RESTA A UN PASSO

    Nonostante il passo falso contro l'Alcione, il Vicenza rimane saldissimamente in vetta al girone A della terza serie. E non potrebbe essere altrimenti, considerando lo stupefacente cammino messo in piedi fino a oggi.

    Il Brescia e il Lecco, seconda e terza in classifica, rimangono rispettivamente a -16 e a -18. Entrambe devono ancora giocare, ma alla peggio il Vicenza manterrebbe 13 punti sulla più diretta inseguitrice.

    I biancorossi si preparano dunque a festeggiare il ritorno in Serie B quattro anni dopo la retrocessione del 2022: nelle scorse due stagioni hanno perso la promozione prima nella finale e poi nella semifinale playoff.

0