Vicenza ko contro l'Alcione, è la prima sconfitta in stagione: in Italia non ci sono più squadre imbattute

Attenzione attenzione, rullo di tamburi: il Vicenza ha perso. E sì, per come stava andando la stagione dei biancorossi è davvero una notizia.

L'Alcione, piccola ma rampante realtà milanese, si è imposto al Menti nel pomeriggio in una gara valida per la ventisettesima giornata del girone A di Serie C. E in questo modo ha posto fine all'imbattibilità della formazione veneta, che durava da inizio stagione e pure da prima.

Il ko vicentino porta così a un'altra conclusione: nelle serie professionistiche italiane, da oggi, non esiste più alcuna squadra senza sconfitte.